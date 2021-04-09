За два года президентства глава Украины не смог решить проблему с командой и во многом остаётся несамостоятельной фигурой, но Зеленский уже распробовал вкус власти и научился продавливать нужные ему решения

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля обозначил своё видение, как закончить войну в Донбассе. Во время встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский сообщил, что единственный путь — вступление Украины в НАТО, а план действий по членству в Альянсе (ПДЧ) станет «настоящим сигналом для РФ».

Также президент Украины сказал, что в последние недели Украина наблюдает очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня. Он также проинформировал Столтенберга о якобы стягивании Россией войск к границам Украины.

Напомним, стратегия военной безопасности Украины, утверждённая 25 марта президентом и Советом национальной безопасности и обороны Украины, предусматривает интеграцию в евроатлантическое пространство и приобретение членства в НАТО.

Там же Россия признаётся военным противником Украины. Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Ещё в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами Альянса, но предоставить этим двум странам Планы действий по подготовке к членству, то есть сделать первый шаг в юридической процедуре их вступления в НАТО, отказались.

12 июня 2020 года Украине присвоили статус партнёра расширенных возможностей НАТО, что открывает более широкий доступ к программе Альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, расширению возможности обмена информацией, однако не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО.

«Зеленский не хозяин своего положения»

Слова Зеленского о вступлении в НАТО — всего лишь одно из многочисленных заявлений главы государства, отмечает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

По его словам, у Зеленского есть и другие заявления, которые рассчитаны на разные аудитории.

«Речь идёт даже не о политическом маневрировании, а о технологических вещах, когда для одних слушателей он говорит одно, для других — другое, чтобы каждый из адресатов получал то, что он готов услышать, и то, что ему нравится», — пояснил Рудяков.

В данном случае, продолжил эксперт, риторика просто прикрывает какие-то практические вещи и отвлекает внимание.

Павел Рудяков: Зеленскому поломали жизнь, потому что ни славы, ни богатства, ни спокойной старости у него не будет © РИА Новости, Нина Зотина

«Невозможно, оставаясь под внешним управлением, пытаться сломать инерцию, которая этим же внешним управлением задана. А мы инерционно двигаемся не в сторону урегулирования мира в Донбассе, а в сторону чего-то такого, после чего о реинтеграции Донбасса можно будет забыть», — сообщил Рудяков.

Он добавил, что сейчас на Украине — неоколониальная псевдодемократия, которая «применяется для таких стран, как мы, глобальными силами, по сравнению с которыми Зеленский просто пушинка».

Два года Зеленского у власти — проблема за проблемой

Зеленский победил на выборах президента Украины почти 2 года назад — 21 апреля 2019 года. Но за это время он не смог сконцентрировать достаточную власть в своих руках и проявить себя как супервлиятельный и ответственный глава государства. Такое мнение у российского политолога Олега Неменского.

У Зеленского, говорит эксперт, явно не была сформирована надёжная команда, и за эти годы она так и не появилась. Он по-прежнему разрывается в противоречиях между людьми, представляющими интересы транснациональных корпораций, западных центров силы и отечественных олигархов. Он не смог направить негативные процессы в стране в положительное русло.

Олег Неменский: Украина движется к жесткой диктатуре, но диктатором будет уже не Зеленский © РИА Новости, Нина Зотина

Понятно, что с ним просто не о чем разговаривать, хотя это было понятно ещё тогда в Париже. Но он сделал все, чтобы доказать, что это именно так», — категоричен Неменский.

Шел «по приколу», но освоился в политике

Не стоит недооценивать Зеленского, призывает политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Зеленский действительно превратился в политика — политиком он является уже приблизительно год.

«Первый год он только постигал азы политической практики, но уже где-то с февраля-марта прошлого года его можно считать настоящим политиком», — заявил эксперт.

У Зеленского, по словам политолога, сформировалась своя команда, своя внешняя политика: «Он понял, по какому курсу он идёт, более того, он продемонстрировал бойцовские качества, когда бросил вызов [нардепу, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору] Медведчуку и начал борьбу с контрабандистами и целым рядом других направлений теневой экономики».

Кость Бондаренко: Зеленский шел в политику по приколу, но почувствовал вкус власти © РИА Новости, Нина Зотина

«Он шёл как шоумен, и он думал, что идёт в политику по приколу, что придёт на первый срок, что может разрушить те правила, которые сложились в украинской политике, совершить такую себе электоральную революцию, революцию властных институтов.

Ну, а в результате он понял, что зачем что-то разрушать? Всё и так функционирует», — рассказал эксперт.

Сложности с командой и незапятнанность в коррупции

На посту президента Зеленский оказался в целом ряде вопросов намного жёстче, нежели многие ожидали, говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв.

Например, тезис о том, что Зеленский якобы марионетка Коломойского, банально не выдержал испытания реальностью.

«Он ничтоже сумняшеся убрал Богдана, который стал демонстрировать, что он нечто большее, чем глава Офиса президента. Зеленский показал себя не настолько пластилиновым, как многие представляли», — сообщил политолог.

Андрей Золотарев: Пока рейтинг Зеленского спасает логика «другие еще хуже» © Facebook, Золотарев Андрей

«Ещё один позитивный момент состоит в том, что к нему лично не смогли привязать коррупцию и лоббирование своих бизнес-интересов.

[] По крайней мере, на фоне украинских президентов, которые находили свой персональный бизнес по газу, поставкам нефтепродуктов или торговле оружием, Зеленский до сих пор выглядит персонально незапятнанным, хотя в его окружении хватает протежирования бизнес-интересов», — заявил Золотарёв.