Украина имеет неоднозначную репутацию на Западе. На словах руководство стран «Большой семёрки» поддерживает Украину и украинцев, но среди рядовых жителей западных государств украинцы пользуются дурной славой — во многом благодаря популярной культуре

В начале марта популярная платформа Netflix представила трейлер второго сезона сериала «Люпен».

Скорость появления второго трейлера впечатляет — только в январе вышел первый сезон сериала. Во второй серии главному герою — сенегальскому иммигранту Ассану Диопу — понадобилось попасть во французскую тюрьму. Там среди прочих он познакомился с двумя гангстерами — Богданом и Мирко.

То, что это именно украинцы, свидетельствует их камера: помимо фото полуобнаженных девушек на стенах православные образа. Один из них весьма узнаваем — это рублёвский «Спас в Силах». Другой — образ одного из самых почитаемых на Украине святых — святого Николая.

Это не русские гангстеры: французы хорошо знакомы с русскими именами — достаточно вспомнить песню Мари Лафоре «Иван, Борис и я».

Да и русская иммиграция оставила в культурной истории Франции значительный след.

Это и не хорваты, невзирая на имя Мирко, ведь образа в камере православные. Да и имени Богдан у хорватов и сербов нет — есть имя Божидар. Очевидно, французы перепутали популярное на Западной Украине имя Марко с хорватским именем Мирко. Последнее на слуху благодаря бойцу смешанного стиля Мирко «Кро Копу» (хорватскому копу. — Ред.) Филиповичу. Белорусы — это хорошо. Что в крови у западных соседей России и как это повлияет на Украину © кадр из к/ф "Вампиры средней полосы"

Главные герой всё же провёл украинских гангстеров. Он очутился на свободе, а вот склонные к насилию украинцы так и остались сидеть за решёткой, уверенные в гибели их противника.

Столь нелестный образ в западном кино закрепился за украинцами вот уже как несколько лет. Примечательно, что изначально жители Украины воспринимались на Западе совсем по-другому.



Красавицы и герои

В 1946 году, в самом начале холодной войны, американский певец Вуди Гатри выпустил песню «Мисс Павличенко». Написана песня была за несколько лет до этого — во время визита советского снайпера, уроженки Белой Церкви Людмилы Павличенко в США. Правда, в качестве родной страны Павличенко Гатри указал Россию.

«Miss Pavilichenko's well known to fame;

Russia's your country, fighting is your game», — пел он.

С учётом того, что СССР на Западе частенько называли Россией, да и сама Павличенко родилась в 1916 году в Российской империи, Гатри не погрешил против истины.

В песне Гатри восторгался советским снайпером, которая храбро сражалась за свою Родину.

Спустя пять лет после этого — в 1961 году — математик, сатирик и композитор Том Лерер исполнил песню «Лобачевский», посвящённую плагиату в науке. Сюжет песни рассказывает о поиске того, у кого можно было бы списать решение научной проблемы. И исполнитель описал путь из плагиата, пролегавший через Минск, Пинск, Омск, Томск, Акмолинск, Александровск, Петропавловск и окончившийся в Днепропетровске, где и решалась искомая научная проблема.

В следующем, 1962-м, году вышел голливудский блокбастер «Тарас Бульба» по одноимённой повести Николая Гоголя. Главную роль в нём исполнил уроженец Владивостока Юл Бриннер.

Ещё год спустя Курт Воннегут написал свой роман «Колыбель для кошки», одним из героев которых была Зинка — карлица — «очаровательный тролль украинского балета», как описывал её Воннегут. Зинка была советской разведчицей.

А спустя шесть лет после написания Воннегутом «Колыбели» вышел единственный двойной релиз The Beatles — «Белый альбом». Одной из песен этого релиза была «Back in the USSR» — «Назад в СССР».

«The Ukraine girls really knock me out

They leave the West behind («Украинские девушки сбили меня с ног, оставив Запад далеко позади»)», — пела ливерпульская четвёрка.

В 1984 году в интервью Playboy автор песни Пол Маккартни признался, что его привлекла идея вместо «калифорнийских девушек», воспетых The Beach Boys (а к припеву их песни California girls отсылал припев «Вack in the USSR»), спеть в том же ключе о «девушках откуда-нибудь с Украины».

К том времени за девушками из СССР и с Украины конкретно прочно закрепилась слава роковых обольстительниц и редких красавиц. Дети на продажу: как Украина меняет своё будущее на деньги © AP, Efrem Lukatsky

Впрочем, иные уроженки и уроженцы украинских земель воспринимались как герои или талантливые учёные. И хотя во время холодной войны образ рядового жителя СССР демонизировался западной массовой культурой, у многих рядовых жителей стран Запада сохранялось уважение к людям, происходившим в том числе и с Украины.

Но в 1991 году Советского Союза не стало.

Сила и первые признаки деградации

Ещё во времена СССР на Западе стали снимать кино о страшной и ужасной «русской мафии», орудующей на Западе, — тут нельзя не вспомнить ставший культовым боевик «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

А после развала Советского Союза, когда на его территории наступили «лихие девяностые», когда-то выдуманная проблема стала вполне реальной.

Неудивительно, что рано или поздно возникли фильмы, рассказывающие и о мафиози родом с Украины. Выделить здесь, пожалуй, стоит боевик «Оружейный барон», который некоторые кинокритики называют лучшим фильмом в карьере Николаса Кейджа.

Главный герой Кейджа и его брат, роль которого исполнил популярный актёр и певец Джаред Лето, родом из Одессы. Их родители бежали из СССР в США в 70-х годах.

В одном из эпизодов герой Лето даже рисует кокаином контуры уже независимой Украины.

При этом сам Кейдж показан как сильный человек, талантливый организатор, которому надоело варить борщ в семейном ресторане, и он решил заняться делом поприбыльнее.

Спустя три года — в 2008 году — вышла третья часть популярного боевика «Перевозчик», главную роль в котором исполнил британец Джейсон Стейтем.

По сюжету главный герой, проживающий на Лазурном побережье Франции, должен доставить на Украину Валентину Томиленко — дочь украинского министра охраны окружающей среды. Её выкрали у отца, от которого одна из западных корпораций требует официальное разрешение на утилизацию на Украине ядовитых отходов.

В одном из эпизодов в ответ на реплику героя Стейтема «все вы русские одинаковые» героиня горячо убеждает его, что она украинка.

«Мы совершенно другие люди, другие здесь и здесь», — заявляет она, показывая на голову и на сердце.

По иронии судьбы роль «украинки» сыграла рождённая в Ленинграде актриса Наталья Рудакова, которая лишь в 17 лет переехала с матерью в Нью-Йорк.

Ещё одна ирония судьбы заключалась в том, что после прихода к власти прозападных политсил Украина начала добровольно хоронить у себя ядовитые отходы.

В 2013 году вышел сериал «Баньши». По сюжету главного героя в США разыскивали члены одной из ОПГ. Они наведались к другу героя и вручили ему своеобразную «черную метку» — визитку, на которой было написано «Тобі п***ць». «Сваты-7»: Добронравов высказался о 4 июня © Федор Добронравов/Инстаграм

Эти популярные фильмы свидетельствовали: даже тогда, когда речь шла о криминале, современные украинцы воспринимались на Западе как храбрые, умные, отчаянные, а порой и весьма опасные люди.

Однако в 2007 году прозвучал и первый тревожный «звоночек» для украинцев: вышел фильм «Импорт-экспорт» Ульриха Зайдля, рассказывавший о проблеме секс-эксплуатации украинок (одна из двух сюжетных линий в фильме была посвящена украинской медсестре, вынужденной в поисках лучшей жизни отправиться на работу в Австрию).

До премьеры фильма компания «Артхаузтраффик» опубликовала отрывки из дневника Клауса Придинга — ассистента режиссёра Зайдля. В них он рассказал о «донецкой мафии» и коррумпированных закарпатских полицейских, с которыми пришлось столкнуться съёмочной группе.

В то же время «Импорт-экспорт» — это артхаусное кино. А вот на уровне массовой культуры имидж украинцев и украинок оставался в целом неплохим. Но тут грянул 2014 год.

Земля беспредела и торговли людьми

Транслировавшийся с 2015 по 2019 год американский сериал «Мистер Робот» собрал целый ряд наград и премий: тут и «Золотой глобус» в номинациях «Лучший телевизионный сериал — драма», и «Лучший актёр второго плана», и телевизионные награды критиков, и «Эмми».

В четвёртой серии третьего сезона, которая вышла в 2017 году, один из главных героев сериала — Тайрел Уэллик — требует у влиятельной преступной группировки, возглавляемой китайским министром, чтобы его вместе с семьёй перевезли на Украину после завершения всех дел.

Украину Уэллик выбрал не случайно: по его словам, с этой страной у США нет договора об экстрадиции. А в США он натворил таких дел, что с лихвой хватило бы на смертный приговор. «Сваты» поссорили министра культуры Украины Ткаченко с «люмпенами» © vk.com, Сериал «Сваты»

За год до этого уже не Украина, но украинцы «засветились» в другом популярном сериале — «Элементарно», рассказывающем о современном Шерлоке Холмсе, живущем и работающем в США.

В девятой серии четвёртого сезона сериала рассказывается об убийстве российского олигарха для срыва мирных переговоров по Донбассу.

«Василий Мельник и Остап Мищенко. Бывшие украинские военные. Их подозревают в десятках убийств в Европе.

‒ Украинцы…

‒ В результате войны, развязанной их правительством, им стали все помогать. Возможно, они не хотят, чтобы все закончилось, но надо поддерживать имидж жертв российской агрессии», ‒ рассказывают в сериале о том, кто же стоит за убийством олигарха.

В то же время не забыли на Западе и о торговле людьми и секс-трафике.

В феврале 2021 года в российском прокате вышла датская комедия «Рыцари справедливости» от обладателя «Оскара» Андерса Томаса Йенсена.

Со временем к главным героям фильма присоединяется некий Бодашка (именно так, без Г) Литвиненко — юноша-секс-работник, вывезенный в Данию с Украины для сексуального рабства.

«Жила как-то Любава Васильковна в Витебске. Она очень красивая была и ходила на медведя в день после весеннего полнолуния. Однажды на Любаву напал огромный медведь и откусил ей палец с бриллиантовым кольцом. Через десять лет на том же месте она убила огромного медведя, вспорола ему брюхо, а кольца там не было», — рассказывает он героям «украинскую легенду».

Такой образ украинцев в западном кино весьма красноречив. Когда-то Украину считали родиной героев и красавиц. Ныне в массовом сознании жителя Запада это страна, поставляющая Западу «живой товар» и преступников. Образ этот активно поддерживают производители фильмов и сериалов. При этом их сложно упрекнуть в предвзятости: достаточно ознакомиться со статистикой Европола и Интерпола.

Но в том, что Украина превратилась из страны, где жили счастливые люди, в failed state ("несостоявшееся государство"), есть и вина Запада. Правда, об этом на Западе вряд ли снимут сериал или фильм.