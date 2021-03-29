Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины остаётся накалённой. В непризнанных республиках считают, что увеличение количества обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса

Виновата Россия?

Нарушения режима прекращения огня стали регулярными, растут потери с обеих сторон. Потери есть и среди мирного населения. На прошлой неделе в ДНР заявили, что снайпер ВСУ застрелил пенсионера в посёлке Александровка. По информации СМИ, мужчина вышел во двор покормить кур и получил пулю.

В штабе ООС информацию об открытии снайперского огня со стороны подразделений ВСУ назвали «сфабрикованными обвинениями».

В свою очередь, украинские СМИ сообщили 26 марта, что из минометов были обстреляны украинские позиции в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, и в результате обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

В связи с этим Верховная Рада может провести внеочередное заседание, чтобы дать оценку инциденту и проголосовать за соответствующее постановление. Об этом сообщила в эфире телеканала «Украина 24» депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она добавила, что считает это очень важным, «учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе». Несмотря на карантин, Рада может собраться из-за ситуации в Донбассе © rada.gov.ua

Отметим, в Управлении Народной милиции ДНР заявили, что их подразделения 26 марта не выполняли никаких огневых задач в районе населённого пункта Шумы.

«Война неизбежна»

Военное столкновение в Донбассе стало неизбежным, потому что политические возможности решения кризиса просто отсутствуют, рассказал политолог Ростислав Ищенко в программе «Ищенко о главном» на YouTube-канале Украина.ру.

По мнению эксперта, проблема заключается лишь в том, когда это столкновение начнётся и какая сторона возьмет на себя ответственность за инициативу вооруженного столкновения: «никто не хочет быть инициатором, все пытаются передать пальму первенства в данном вопросе своему оппоненту».

Ищенко отметил, что в случае разрастания конфликта Россия вряд ли задействует свои войска, воевать будут корпуса непризнанных республик, которые могут увеличить свою численность вдвое, а также добровольцы и ЧВК. Само расположение и количество российских войск, которые потенциально могут поддержать Донбасс, «свидетельствует о том, что широкомасштабное вторжение на Украину не готовится», подчеркнул эксперт. В Донбасс прибыли подразделения украинских националистов — СМИ © УНИАН

Ищенко напомнил, что в ДНР и ЛНР заявили о том, что видят свои республики в границах прежних Донецкой и Луганской областей. По словам эксперта, такие заявления не делаются просто так, «это… демонстрация, в том числе и России, где она собирается остановить очередную войну, если эта война начнётся».

Денег не хватит?

Но начнётся ли? Украина сейчас пребывает в глубоком кризисе, поэтому начинать широкомасштабные военные действия в ближайшее время ей не по карману, считает бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин.

По его словам, «Украина сейчас не в состоянии финансово потянуть крупномасштабный военный конфликт». Донецкий политик отметил, что, судя по данным из открытых источников, США выделили Украине всего 125 млн долларов, из которых было освоено по разрешению 25 млн долларов.

«Это очень мало. Я напомню, что во времена Порошенко только на поддержание всех 400 км линии соприкосновения тратилось 1 млн/1,2 млн тонн одной только соляры», — сказал собеседник издания. Он также сообщил, что «патронных заводов на Украине уже давно нет, советский боекомплект уже давно выстрелян, а те снаряды, которые сегодня прилетают к нам, в основном это Чехия или Сербия 2012 года выпуска».

Но самое главное, что останавливает Киев, — это перспектива втягивания в городские бои, а такие бои «одни из самых тяжелых и самых кровопролитных», подчеркнул Пургин, добавив, что «обороняющихся может быть в три раза меньше, чем наступающих, но они будут легко сдерживать оборону». Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин

О тяжести боёв в городских условиях напомнил и военный корреспондент Дмитрий Стешин, наблюдавший такие сражения в Сирии.

«Украина, мне кажется, хоть и хорохорилась, что проводила специальные учения, училась боевым действиям в городской застройке, это опыт, который на полигоне не приобретается — только кровью», — сказал военкор в интервью Украине.ру.

Он при этом обратил внимание на определённые странности в происходящем: например, бронетехнику перевозят открыто, в дневное время и без соблюдения правил маскировки. «Моментально все это выкладывается в интернет, и нагнетается такая вот тяжелая обстановка, предвоенная», — сказал военкор, сравнив происходящее с цирковой «отработкой номера».

Разменяют как пешку

В большой игре сверхдержав Украина может не приобрести, но потерять, предостерегает западноукраинский политолог Святослав Вышинский. По его мнению, Вашингтон озабочен не российской, а китайской угрозой, тогда как «экономическое и военно-политическое сближение КНР и Российской Федерации налицо».

Повышая градус давления на Россию, Вашингтон попытается разобщить китайско-российский союз.

«Это не сулит ничего хорошего Украине, которую могут разменять как пешку в большой геополитической игре», — сказал Вышинский в интервью Украине.ру. Он пояснил: «При этом Россия в любом раскладе извлечёт выгоду из этого противостояния, так как сохраняет широкое пространство для манёвра между враждующими сторонами. Чтобы сохранить или добиться поддержки Москвы, Китай может признать российский статус Крыма, а США — снять санкции с российского газопровода в Европу. В обоих сценариях Украина проигрывает». Святослав Вышинский: Поведение Украины напоминает политику Польши в 1939 году © Facebook, Філософ Вишинський

Политолог также отметил, что у Украины нет шансов победить в прямом конфликте с Россией. Поэтому «все показательные военные приготовления на Востоке являются лишь демонстрацией силы, но вряд ли Киев решится применить её в одиночку».

«Если бы Украина действительно стремилась восстановить контроль над утерянными территориями, то уже давно бы начала войсковую операцию и, конечно, сделала бы это внезапно», — сказал эксперт, добавив, что нерешительность Киева вызвана тем, что там так и не дождались «звонка Байдена».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. По данным ООН, погибли более 13 тысяч человек. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тысячи нарушений режима тишины в Донбассе.