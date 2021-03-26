Украина живет в глубоком экономическом кризисе, поэтому выделять массовые финансы для массового возобновления боевых действий в Донбассе она не будет, считает, бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин

Владлен Татарский: В ходе контрнаступления мы можем пробить дорогу в Крым © vk.com, Владлен Татарский Украина.ру.

Сегодня украинские войска стягивают силы и средства к линии соприкосновения в Донбассе, риторика представителей Киева ужесточается, ожидается возобновление боевых действий после Пасхи.

- Андрей Евгеньевич, давайте начнем с часто задаваемых вопросов. Почему вообще Донбасс вышел из состава Украины?

— Безусловно, это был цивилизационный выбор. Надо понимать, что Донбасс ощущал себя в русской цивилизационной матрице, и политика победивших на тот момент русофобов вызвала такую острую ответную реакцию.

- Недавно вышла доктрина «Русский Донбасс», в которой было четко заявлено, что с исторической точки зрения Донбасс — это не Украина. Это окончательный выбор региона или еще возможны другие варианты?

— Я очень критически к этому отношусь. Это политиканство и спекуляция, которая ничем хорошим не закончится. Это навязывание государственным аппаратом антиценностей.

Дело в том, что сегодняшняя Украина на самом деле является анти-Украиной. А русская цивилизационная матрица не подразумевает, что детей в детском саду надо одевать в косоворотки и лапти. В этом смысле не нужно уподобляться Украине.

- На ваш взгляд, в перспективе Донбасс станет частью России или, как говорят некоторые, еще возможно появление некоей «адекватной Украины»?

— Донбасс — это часть русского цивилизационного пространства. Причем тут «адекватная Украина»? Вопрос в том, является ли это частью русской цивилизации, или частью европейской цивилизации?

Часть Украины решила, что она часть русской цивилизации, а часть Украины приняла европейский вектор. Но она не просто приняла европейский вектор. Она приняла ярко антироссийский вектор, где, как в фильме «Горец», «остаться должен кто-то один».

Украина не скрывает своих намерений, что ее государственный аппарат в среднесрочной перспективе, как минимум пока не сменится вектор, будет работать на полное уничтожение России как цивилизационного пространства.

- Вы едва ли не единственный из экспертов и политиков, кто не считает, что в ближайшее время в Донбассе возможно возобновление полноценных боевых действий. Почему вы так думаете?

— Я так думаю, потому что вменяемый человек, который работал в исполнительных органах власти. Украина сейчас не в состоянии финансово потянуть крупномасштабный военный конфликт.

Жириновский сказал, как отреагируют США, если Донбасс войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Патронных заводов на Украине уже давно нет, советский боекомплект уже давно выстрелян, а те снаряды, которые сегодня прилетают к нам, в основном это Чехия или Сербия 2012 года выпуска. То есть это всё свежее и покупаемое за живые деньги. На сегодняшний день Украина живет в глубоком экономическом кризисе, поэтому выделять массовые финансы для массового возобновления боевых действий она не будет.

Но самое главное, что Украина стоит в пригородах крупных городов Донбасса, и в случае возобновления боевых действий она сразу ввяжется в городские бои. Что такое городские бои, к большому сожалению, знают наши деды и прадеды по битве за Берлин, где было сожжено только более 600 «Т-34», не считая легких танков и КВ (тяжелый танк «Климент Ворошилов». — Ред.).

Городские бои — одни из самых тяжелых и самых кровопролитных. Обороняющихся может быть в три раза меньше, чем наступающих, но они будут легко сдерживать оборону.