— Святослав, что может изменить к лучшему отношения РФ и США в нынешней ситуации — при условии, что Россия не пойдет на какие-либо территориальные (Крым) и экономические (СП-2) уступки? Возможно ли это в ближайшие годы или отношения США—РФ зашли в такую стадию, что при нынешнем политическом поколении улучшение отношений невозможно?
— От России и не потребуют подобных уступок. В США прекрасно понимают, что никакие уступки в этом направлении в принципе невозможны. Американцы объявляют повышенные ставки, от которых в действительности готовы отказаться — потому что Вашингтон озабочен не российской, а китайской угрозой. А экономическое и военно-политическое сближение КНР и Российской Федерации налицо.
Для Китая Россия — это надежный тыл в случае военного конфликта в Южно-Китайском море, а также ресурсная база, защищенная от ударов американского или японского флота. Поэтому, повышая градус давления на Россию, Вашингтон попытается разобщить китайско-российский союз — в обмен на уступки по «Северному потоку – 2», Донбассу и Крыму.
Это не сулит ничего хорошего Украине, которую могут разменять как пешку в большой геополитической игре. При этом Россия в любом раскладе извлечёт выгоду из этого противостояния — так как сохраняет широкое пространство для манёвра между враждующими сторонами. Чтобы сохранить или добиться поддержки Москвы, Китай может признать российский статус Крыма, а США — снять санкции с российского газопровода в Европу.
В обоих сценариях Украина проигрывает.
— США, как мы видим, в последнее время постоянно подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооружённому столкновению. Как вы считаете, каковы могут быть результаты (политические, военные, территориальные) такого столкновения? Кто и почему в большей степени не заинтересован в нём — Украина или Россия?
— У Украины нет шансов победить в прямом конфликте с Россией — у стран совершенно несравнимые военные потенциалы. Поэтому все показательные военные приготовления на Востоке являются лишь демонстрацией силы, но вряд ли Киев решится применить её в одиночку.
Если бы Украина действительно стремилась восстановить контроль над утерянными территориями, то уже давно бы начала войсковую операцию — и, конечно, сделала бы это внезапно. Нерешительность же Киева вызвана тем, что там так и не дождались «звонка Байдена».
Американцы же, в свою очередь, тоже понимают, что любые телодвижения в Донбассе могут обернуться для Украины катастрофой и потерей новых территорий. Да, это позволило бы ужесточить санкции и, возможно, «похоронить» «Северный поток – 2», но такие действия лишь укрепили бы российско-китайский военно-экономический союз, вплоть до возможного вступления КНР в ОДКБ.
Иными словами, для Вашингтона эта игра не стоит свеч. Как и для Кремля, которому необходимо извлечь максимальную выгоду, играя одновременно на двух фронтах.
— Почему при очевидности сценария разрушения Украины вследствие масштабного вооружённого столкновения с Россией Киев продолжает вести себя агрессивно, создавая всё новые очаги конфликта? Чего в этом больше — неопытности нынешнего президента Украины или его зависимости от США?
— Соединённые Штаты, безусловно, подливают масла в огонь. Но очевидно, что они не готовы к настоящей войне между Украиной и Россией, поэтому вряд ли будут подталкивать Киев к решительным действиям. Тем не менее поведение киевских властей действительно самоубийственно — похоже, они совершенно не осознают всех рисков этой игры.
Во всех геополитических вопросах мы слепо полагаемся на «западных партнёров», которые при первой возможности превратят украинцев в пушечное мясо.
В этом отношении поведение Киева напоминает политику Польши в 1939 году — безосновательную надежду на поддержку Запада. Ведь Украина проигрывает в любом из сценариев: в случае серьёзной войны в Донбассе она рискует потерять новые территории, а в случае обострения американо-китайского конфликта — остатки экономики, ввиду критической зависимости от КНР как от главного торгового партнёра. С которым, отмечу, Киев уже самоубийственно развязал торговую войну.
— Зеленский пришёл в политику как «голубь мира», но очень быстро эволюционировал в «ястреба», поддерживающего военные притязания националистов и радикалов. Как вы считаете, почему? Была ли у Зеленского альтернатива нынешней политике, возможность создать иной внешнеполитический фон?
— Я думаю, что такая возможность была, однако она требовала решительных, продуманных и достаточно непопулярных среди националистов шагов. И, вероятно, смены внешнеполитического курса страны, дистанцирования от Запада и более уверенного маневрирования между мировыми центрами силы.
Но, чтобы воплотить подобный сценарий, Украина нуждается в восстановлении экономики, а это, в свою очередь, предполагало наличие у Зеленского профессиональной команды и чёткого плана действий — ещё до избрания на пост президента страны. Однако у власти не было и нет никакого стратегического плана. Именно с этим связаны и метания Киева на Донбассе — от обострения до попыток примирения и обратно. «Разруха», как писал не любимый украинскими националистами киевский писатель, «не в клозетах, а в головах».
— Почему Украина на протяжении 30 последних лет деградирует экономически, социально и политически, имея в прошлом блестящий стартовый промышленный и экономический потенциал? Есть ли в этой деградации вина России?
— Это, конечно, излюбленная крестьянская манера обвинять в собственных неудачах «злую судьбу» и «происки подлых врагов». На виктимности строится украинская национальная идеология, историография, во всех действиях мы оглядываемся на чужое мнение и ищем поддержки у мнимых «друзей» и «партнёров». Это многое говорит о несостоятельности украинской политической элиты, её несубъектности и безамбициозности. В некотором роде — и о её нелюбви к собственной стране.
Украина столетиями ходит по кругу неразрешимых проблем, снова и снова сталкиваясь с ними на новом витке истории. То есть причина — в самой украинской ментальности, в области духовности и культуры, в неспособности к критическому мышлению, а также в отсутствии системы власти.
Достаточно перечитать роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» о киевских событиях столетней давности, дабы понять, что в украинской повестке за целый век не изменилось буквально ничего. Мы откатились к темам Первой мировой войны. Модерна словно и не было вовсе, мы проскочили весь XX век, даже его не заметив! А сейчас самодовольно разносим на кирпичи остатки советского фундамента нынешней Украины, гордо возвращаясь к чаемой земле…