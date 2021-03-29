В случае серьёзной войны в Донбассе Украина рискует потерять новые территории, а при обострении американо-китайского конфликта — остатки экономики, считает западноукраинский политолог Святослав Вышинский

— Святослав, что может изменить к лучшему отношения РФ и США в нынешней ситуации — при условии, что Россия не пойдет на какие-либо территориальные (Крым) и экономические (СП-2) уступки? Возможно ли это в ближайшие годы или отношения США—РФ зашли в такую стадию, что при нынешнем политическом поколении улучшение отношений невозможно?

— От России и не потребуют подобных уступок. В США прекрасно понимают, что никакие уступки в этом направлении в принципе невозможны. Американцы объявляют повышенные ставки, от которых в действительности готовы отказаться — потому что Вашингтон озабочен не российской, а китайской угрозой. А экономическое и военно-политическое сближение КНР и Российской Федерации налицо.

Для Китая Россия — это надежный тыл в случае военного конфликта в Южно-Китайском море, а также ресурсная база, защищенная от ударов американского или японского флота. Поэтому, повышая градус давления на Россию, Вашингтон попытается разобщить китайско-российский союз — в обмен на уступки по «Северному потоку – 2», Донбассу и Крыму.

Западноукраинский эксперт объяснил, почему Украина — это Польша образца 1939 года © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В обоих сценариях Украина проигрывает.

— США, как мы видим, в последнее время постоянно подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооружённому столкновению. Как вы считаете, каковы могут быть результаты (политические, военные, территориальные) такого столкновения? Кто и почему в большей степени не заинтересован в нём — Украина или Россия?

— У Украины нет шансов победить в прямом конфликте с Россией — у стран совершенно несравнимые военные потенциалы. Поэтому все показательные военные приготовления на Востоке являются лишь демонстрацией силы, но вряд ли Киев решится применить её в одиночку.

Если бы Украина действительно стремилась восстановить контроль над утерянными территориями, то уже давно бы начала войсковую операцию — и, конечно, сделала бы это внезапно. Нерешительность же Киева вызвана тем, что там так и не дождались «звонка Байдена».

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський

Иными словами, для Вашингтона эта игра не стоит свеч. Как и для Кремля, которому необходимо извлечь максимальную выгоду, играя одновременно на двух фронтах.

— Почему при очевидности сценария разрушения Украины вследствие масштабного вооружённого столкновения с Россией Киев продолжает вести себя агрессивно, создавая всё новые очаги конфликта? Чего в этом больше — неопытности нынешнего президента Украины или его зависимости от США?

— Соединённые Штаты, безусловно, подливают масла в огонь. Но очевидно, что они не готовы к настоящей войне между Украиной и Россией, поэтому вряд ли будут подталкивать Киев к решительным действиям. Тем не менее поведение киевских властей действительно самоубийственно — похоже, они совершенно не осознают всех рисков этой игры.

Во всех геополитических вопросах мы слепо полагаемся на «западных партнёров», которые при первой возможности превратят украинцев в пушечное мясо.

В этом отношении поведение Киева напоминает политику Польши в 1939 году — безосновательную надежду на поддержку Запада. Ведь Украина проигрывает в любом из сценариев: в случае серьёзной войны в Донбассе она рискует потерять новые территории, а в случае обострения американо-китайского конфликта — остатки экономики, ввиду критической зависимости от КНР как от главного торгового партнёра. С которым, отмечу, Киев уже самоубийственно развязал торговую войну.

— Зеленский пришёл в политику как «голубь мира», но очень быстро эволюционировал в «ястреба», поддерживающего военные притязания националистов и радикалов. Как вы считаете, почему? Была ли у Зеленского альтернатива нынешней политике, возможность создать иной внешнеполитический фон?

— Я думаю, что такая возможность была, однако она требовала решительных, продуманных и достаточно непопулярных среди националистов шагов. И, вероятно, смены внешнеполитического курса страны, дистанцирования от Запада и более уверенного маневрирования между мировыми центрами силы.

Но, чтобы воплотить подобный сценарий, Украина нуждается в восстановлении экономики, а это, в свою очередь, предполагало наличие у Зеленского профессиональной команды и чёткого плана действий — ещё до избрания на пост президента страны. Однако у власти не было и нет никакого стратегического плана. Именно с этим связаны и метания Киева на Донбассе — от обострения до попыток примирения и обратно. «Разруха», как писал не любимый украинскими националистами киевский писатель, «не в клозетах, а в головах».

— Почему Украина на протяжении 30 последних лет деградирует экономически, социально и политически, имея в прошлом блестящий стартовый промышленный и экономический потенциал? Есть ли в этой деградации вина России?

— Это, конечно, излюбленная крестьянская манера обвинять в собственных неудачах «злую судьбу» и «происки подлых врагов». На виктимности строится украинская национальная идеология, историография, во всех действиях мы оглядываемся на чужое мнение и ищем поддержки у мнимых «друзей» и «партнёров». Это многое говорит о несостоятельности украинской политической элиты, её несубъектности и безамбициозности. В некотором роде — и о её нелюбви к собственной стране.

Западноукраинский эксперт рассказал, как ЕС, Венгрия и Польша унизили Киев © Facebook, Святослав Вишинський

Достаточно перечитать роман Михаила Булгакова «Белая гвардия» о киевских событиях столетней давности, дабы понять, что в украинской повестке за целый век не изменилось буквально ничего. Мы откатились к темам Первой мировой войны. Модерна словно и не было вовсе, мы проскочили весь XX век, даже его не заметив! А сейчас самодовольно разносим на кирпичи остатки советского фундамента нынешней Украины, гордо возвращаясь к чаемой земле…