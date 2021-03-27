Почти две трети жителей Западной Украины поддерживают введение жёсткого локдауна, если заболеваемость COVID-19 будет расти, однако считают необходимым делать это лишь в отдельных регионах

Львовская область стала четвёртой в регионе, попавшей в «красную» зону

Во вторник, 23 марта, Министерство здравоохранения Украины расширило «красную» карантинную зону — в неё вошла и Львовская область. Таким образом, ныне на Западной Украине «красных» областей уже четыре из восьми.

Кроме Львовской, аналогичные карантинные ограничения введены также в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Тут не ходят поезда и межрегиональные автобусы, запрещена работа непродовольственных магазинов и рынков, а ученики средних и старших классов занимаются дистанционно.

При этом в самом Львове ещё на прошлой неделе решением местных властей объявили локдаун, а срок действия ужесточённых ограничений продлили до 4 апреля. А 24 марта мэр Львова Андрей Садовый обратился к горожанам с призывом соблюдать карантинные меры, поскольку полиция отныне будет штрафовать за пребывание без маски в транспорте и общественных местах. Мэр Львова не согласился с идеей назвать стадион в честь Бандеры и предложил свой вариант © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правда, основное внимание львовские полицейские обращают не на обычных прохожих, а на пассажиров и перевозчиков.

Так, 25 марта полиция провела рейды возле железнодорожного и основных автобусных вокзалов города, а также на больших пересадочных остановках. На 8 человек — одного водителя, одного пассажира и шесть людей, которые стояли в очереди на остановке — были составлены протоколы за отсутствие или неправильное ношение защитных масок.

Подобные рейды были проведены и в других областях региона, причем не только на транспорте, но и возле рынков.

При этом во Львове с диагнозом COVID-19 каждый день госпитализируют почти по сотне пациентов. В связи с этим принято решение об открытии новых «ковидных» отделений.

Так, в Клинической больнице скорой помощи Львова планируют в ближайшие дни обустроить отделение на 150 коек в здании местного медицинского колледжа последипломного образования, а в бывшем помещении архива больницы — 48 дополнительных коек с подведённым кислородом.

Через полтора-два месяца медики рассчитывают развернуть ещё 150 коек на 5-6 этаже больницы, а вот на 130 новых коек во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должны начать принимать пациентов уже на следующей неделе. Львовское братство. Как пал самый западный бастион русского православия © sergeyurich.livejournal.com

Но если упомянутое выше увеличение количества мест для больных COVID-19 зависит от материальных факторов, то создание дополнительного «ковидного» отделения на базе городской поликлиники по улице Мазепы столкнулось с протестами её работников.

Стоит отметить, что коллектив этого учреждения ещё с 2019 года конфликтует с Садовым, которого обвиняет в планах создания вместо поликлиники коммерческого медицинского заведения. Решение о передаче поликлиники в ведение больницы скорой помощи принял Львовский горисполком, но удастся ли развернуть там отделение на 150 «ковидных» коек на протяжении полутора месяцев, как это планируют власти, — сказать сложно.

Тем более, помещение поликлиники требует серьёзного ремонта.

«Оранжевые» областные центры также усиливают карантин

На уходящей неделе были усилены карантинные меры ещё в двух областных центрах Западной Украины, которые формально относятся к «оранжевой» зоне.

С пятницы, 26 марта, Тернополь перешёл на более жесткий режим карантина из-за роста заболеваемости COVID-19 на 51,5% за последнюю неделю. Такое решение власти города приняли на заседании тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом, заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

Штаб решил установить режим работы заведений общественного питания до 22 часов, перевести учеников средних и старших классов на дистанционное обучение, и ввести ограничение на перевозку пассажиров в такси — салон которых должен проходить регулярную дезинфекцию. Кроме этого, мэрия Тернополя с 26 марта приостановила приём посетителей. Власти Тернополя не хотят отменять название стадиона в честь Шухевича © Public Domain

Также 26 марта состоялось заседание Хмельницкой городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), которая решила с 29 марта ввести в Хмельницком дополнительные усилении меры карантина из-за роста количества больных на коронавирус.

В субботу, 27 марта, аналогичное решение ожидается в «оранжевом» Ровно, ведь городские больницы практически заполнены, пациентов с COVID-19 из областного центра везут в районы — Клевань, Здолбунов и Гощу.

А вот в «красных» Ивано-Франковске и Коломые наоборот решили несколько ослабить ограничения. Как заявил 26 марта мэр областного центра Руслан Марцинкив, с 29 марта начнут постепенно открывать детские сады и обучение в 1-4 классах школ.

Аналогичное решение принято и в Коломые.

«Мы продолжаем следующую неделю в «красной» зоне. Хотя по нынешним показателям мы должны быть в «оранжевой», но это не только от нас зависит, от Ивано-Франковска, но и от всей области», — написал Марцинкив в Facebook.

«Красные» же Черновцы 25 марта печально прославились на всю Украину в связи с тем, что в этом городе была зафиксирована вторая в стране смерть после прививки индийской вакциной CoviShield — умер провизор аптеки военного госпиталя.

Ещё хуже «Ковишилда»: чем будут прививать украинцев © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Арсения Яценюка и Максима Бурбака, фактически продолжает работу, поскольку зарегистрирован как «торгово-выставочный центр».

При этом, согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 23-24 марта, 63% жителей Западной Украины поддерживают введение жёсткого локдауна, если заболеваемость COVID-19 будет расти. Но лишь 26% западноукраинцев выступают за локдаун по всей стране, тогда как 67% считают необходимым ввести его лишь в регионах повышенной заболеваемости.

Депутаты Порошенко и Садового отдали два львовских рынка

В четверг, 25 марта, состоялась сессия Львовского городского совета, один из самых скандальных вопросов которой касался судьбы двух рынков — «Винниковского» и «Подзамче».

Проблема в том, что ныне они де-юре являются собственностью фирмы, принадлежащей Григорию Козловскому — лидеру фракции «Европейская солидарность» (ЕС) во Львовском горсовете минувшего созыва, а ныне — председателя комиссии по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Львовского областного совета.

Именно Козловский является главным конструктором нынешнего большинства в горсовете Львова, противостоящего Андрею Садовому.

Оба политика конфликтуют уже много лет, и одна из главных причин этого — упомянутые выше рынки.

Дело в том, что ранее горсовет передал их в аренду компании «Дары Львовщины», и в 2017 году была согласована продажа обеих рынков за 18 миллионов гривен. Но позже компанию купила дочь Григория Козловского, и Садовый решил не продавать городское имущество своему политическому противнику. Однако Козловский сначала добился перевода имущества рынков из коммунального в частное — путём решения государственного регистратора, а потом закрепил это в судах.

При этом судебные разбирательства между бизнесменом и городом до сих пор не закончены. Львовские шахтеры пикетируют правительственный квартал в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И вдруг 25 марта 45 из 64 депутатов Львовского городского совета проголосовали за утверждение мирового соглашения между городом и компанией «Дары Львовщины» — то есть окончательно решили передать имущество рынков Козловскому, а землю под ними — в постоянное пользование (то есть без арендной платы).

Именно в этом и состоит главная ценность сделки — земельные участки под рынками оценивают в более чем 100 миллионов гривен. Бизнесмен формально тоже пошёл на компромисс — его компания заплатит в бюджет не 18 миллионов гривен, а сумму, которую определят эксперты.

Главная же выгода, которую в результате получил Садовый, — депутаты приняли «бюджет развития Львова» в сумме 3,7 миллиарда гривен, который традиционно осваивают близкие к мэру фирмы.

За утверждение упомянутого мирового соглашения проголосовали 23 депутата Львовского горсовета от ЕС, 7 — от «Варты», 4 — от «Свободы» (обе эти фракции входят в большинство), 9 — от «Самопомощи» Садового и сам мэр, а также секретарь горсовета Маркиян Лопачак. Против были только депутаты от «Голоса».

Обвинения в коррупции Григорий Козловский не комментировал, конкурент Садового на выборах мэра, кандидат от «Евросолидарности» Олег Синютка, также сделал вид, что ничего не произошло. Сам же Андрей Садовый в привычном для него стиле назвал это решение важным, поскольку будут сохранены рабочие места, а реконструкция рынков будет проведена после международных архитектурных комплексов.

Выборы на Прикарпатье: в кампанию включился Зеленский

Между Ахметовым и Коломойским: кого выберут депутатами в Донецкой и Ивано-Франковской областях

Главных кандидатов трое: это лидер гонки, директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко (партия «За будущее»), наступающий ему на пятки бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский («Свобода») и спортсмен Василий Вирастюк («Слуга народа»).

Хотя последний в своей агитационной продукции не использует ни логотипов, ни цветовой гаммы президентской партии, Владимир Зеленский всё же решил использовать «фол последней надежды» — ведь Вирастюк пока занимает третье место в рейтингах.

Вечером 25 марта на сайте президента Украины появилась новость о том, что Владимир Зеленский провел онлайн-совещание, посвященное ходу вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы на Ивано-Франковщине.

В нём приняли участие глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной общины Зиновий Андрийович (экс-депутат парламента по этому округу — Прим.) и… «общественный деятель Василий Вирастюк, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе» — именно так указано на сайте.

На следующий день сеть «Опора», которая наблюдает за избирательной кампанией, назвала это совещание «нарушением демократических стандартов выборов». Поможет ли такое содействие Вирастюку со стороны президента, сказать сложно, потому что рейтинг самого Зеленского на Западной Украине ныне невысок. А вот два самовыдвиженца Александра Шевченко в бюллетене вполне могут повлиять на результат голосования, отобрав пару процентов у самого рейтингового кандидата.