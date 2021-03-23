То, что Зеленский столкнётся с региональными элитами, было понятно ещё в прошлом году, когда партия «Слуга народа» проиграла им местные выборы. Президент тогда пошёл на уступки. Но потом выступил с инициативой нового этапа децентрализации, а в бюджете на новый, 2021 год, доходы местных бюджетов были ограничены. В регионах восторгов не заметно

В бюджете на 2021 год расходы на работу Министерства по развитию общин и территорий были сокращены на 4,75 млрд грн. Коснулись сокращения и частных вопросов. Например, сокращены были расходы на образовательную субвенцию местным бюджетам — на 2,86 млрд грн.

25 февраля Владимир Зеленский заявил: «Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идёт об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны».

Предложенные Киевом идеи не вызвали энтузиазма в регионах: местные лидеры обозначили, что не готовы просто так сдавать свои права и возможности. И пошли в ответную атаку.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил, что центральная власть должна заниматься исключительно внешней политикой, обороной, безопасностью, судоустройством, экономикой, реформированием и институциональными вещами. Всё остальное надо передать на места.

«Во-первых, власть должна получить полномочия по администрированию местных налогов, ведь ГФС смотрит на них сквозь пальцы.

Во-вторых, мы должны иметь функции экологического контроля. Ведь именно территориальная община должна устанавливать баланс между рабочими местами, нагрузкой на окружающую среду и затратами на здравоохранение — это составляющие, которые возникают в процессе вредного производства.

В-третьих, муниципалитет должен регулировать игорный бизнес на своей территории — получать налоговые поступления. То же самое можно сказать и о продаже алкоголя. А ещё местной власти следует предоставить полномочия по созданию муниципальной полиции. И хотя бы вместе с МВД назначать руководителей райотделов. В случае если мэр "выходит из берегов" — сразу надевать ему наручники силами центральных правоохранительных органов».

Его коллега, мэр Житомира Сергей Сухомлин считает, что власть взяла курс на свёртывание децентрализации из-за падения её рейтингов. «Люди больше доверяют местной власти, и центральная власть не хочет позволять, чтобы у местного самоуправления были реальные полномочия. (…) Новый президент, новая Верховная Рада, новая правящая политическая сила уже через год начали терять свои рейтинги. А рейтинги местного самоуправления растут. Поэтому центр шаг за шагом общинам урезает финансовые возможности. Если взять бюджет развития города Житомира за 2015 год и взять за 2020 год, он сейчас реально меньше в два раза».

А мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что предлагает разработать закон, который бы предусматривал, что половину всех сборов, которые аккумулирует Администрация морских портов Украины, она бы передавала не в центральный бюджет, а в бюджеты портовых городов. «Речь идёт о солидной сумме: 2 100 000 000 гривен. И 50% этой суммы целесообразно было бы распределить между Мариуполем, Николаевом, Черноморском (Ильичёвск. — Авт.), Херсоном, Одессой, Южным и другими городами, которые эти налоги собирают. Это было бы справедливо, и тогда бы мы говорили о настоящей, а не об иллюзорной децентрализации».

Сенкевич и Сухомлин осторожно просят поделиться с крупными городами финансами. А вот более радикальный Филатов говорит о полномочиях и о невмешательстве государства в дела местного самоуправления. Причём у него это последовательная позиция: то же самое он говорил в 2014 году. Всегда акцентируя внимание на том, что это не федерализация и не автономизация (сторонников которых надлежит «вешать потом»), а «глубокая децентрализация», никогда, впрочем, не объясняя, в чём разница. Кажется, он в глубине души знает, что разница эта — терминологическая.

Зеленскому же бороться с региональными элитами будет трудно.

Антиолигархическая повестка дня очевидна и вызовет сугубо позитивную реакцию избирателей (они ж не думают, что результатом станет закрытие принадлежащих олигархам заводов).

А вот децентрализации не первый год создают позитивный имидж, выступить против неё нельзя. К тому же мэры навязывают дискуссию по вопросам, в которых Зеленскому ответить нечего: нам нужны деньги на то и это, взять их можно тут и там, почему не даёте? Не даёт он потому, что не хочет усиления местных властей, но сказать-то этого нельзя…

Филатов, конечно, политик своеобразный, но именно его позиция выглядит более перспективной с точки зрения объединения региональных элит. Другое дело, что события развиваются быстро и элиты эти могут не успеть объединиться. Но могут и успеть. Нынешняя ситуация для центральной власти очень сложная, и по итогам кризиса ей, возможно, придётся идти на уступки. Уж не на те ли, что прописаны в Минских соглашениях?