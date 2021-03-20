Ранее мэры областных центров Западной Украины резко протестовали против ограничений, спускаемых из центра. Ныне же мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что городские власти ввели локдаун самостоятельно

Локдаун во Львове введён без команды из Киева

Западная Украина продолжает оставаться самым неблагополучным регионом страны по заболеваемости COVID-19: из четырёх областей, находящихся в «красной» карантинной зоне, три находятся на Западе — Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. Примечательно, что из этих областей, за редким исключением, практически нет резонансных новостей, связанных с пандемией. Местные и центральные СМИ, как правило, ограничиваются статистическими данными о заболевших, умерших и вакцинированных.

Однако «коронавирусные» новости бывают и весьма курьёзными. Так, 17 марта спикер управления Национальной полиции в Черновицкой области Татьяна Андрийчук сообщила, что патрульные полицейские дежурят возле заведений общественного питания, которые ранее работали, несмотря на введённые ещё 1 марта карантинные ограничения «красной» зоны. Черновицкие СМИ отмечают, что 7-8 марта были открыты почти все кафе и рестораны в городе, а расположенные в самом центре рестораны «Панська гуральня» и «Бартка» спокойно работали вплоть до 16 марта. Хотя на нарушителей составлено более 60 протоколов, местные суды либо просто закрывали дело, либо ограничивались вынесением предупреждения. Власти хотят присвоить «Арене Львов» имя Степана Бандеры © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

Сложно сказать, какой будет позиция полиции и судов относительно нарушителей локдауна, который с 19 марта введён на 10 дней решением городской комиссии во Львове — без решения соответствующей государственной комиссии в Киеве. С пятницы во Львове закрыты театры, кинотеатры, музеи, торговые комплексы, а все кафе и рестораны в этот период будут работать исключительно на вынос. Салоны красоты и спортклубы работают по индивидуальной предварительной записи, хозяйственные магазины — только на выдачу предварительных заказов. Старшие классы переходят на онлайн обучение, а младшие будут на каникулах. Без каких-либо ограничений работают детсады, аптеки и продуктовые магазины. Также без изменений курсирует транспорт, но в нём должны быть соблюдены карантинные нормы.

Стоит отметить, что ранее мэры областных центров Западной Украины резко протестовали против ограничений, спускаемых из центра, сетуя на потери местного бизнеса, но теперь мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что городские власти ввели локдаун самостоятельно. Главная цель — оборвать цепочку заражения и не допустить коллапса медицинской системы города, поскольку динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается (хотя пока больными с COVID-19 занято 702 койки из выделенных 1300). Кстати, 19 марта Совет епископов Львова обратился к прихожанам своих церквей с призывом придерживаться карантинных ограничений и прислушиваться к советами медиков.

Фактически мэр Львова откликнулся на призыв премьера Дениса Шмыгаля, который 17 марта призвал местные власти самим усиливать на своей территории карантин, поскольку они уполномочены самостоятельно принимать такие решения. А 18 марта уже мэр Ровно Александр Третьяк не исключил, что в городе будут приняты «непопулярные решения» в случае ухудшения эпидемической ситуации в городе. «При максимальной заполненности городских больниц мы можем остановить обучений в школах, усилить ограничения в транспорте, на рынках и других заведениях, где есть большое скопление людей. Мы делали срез по тем, кто находится в больницах. Среди них большое количество работников рынков и тех, кто недавно побывал на рынках» — отметил Третьяк. Однако, по словам мэра Ровно, пока из 300 «ковидных» мест в центральной больнице заполнено 220. Львовские шахтеры пикетируют правительственный квартал в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом в среду, 17 марта, под стены Ровенской областной государственной администрации (ОГА) пришли предприниматели, с требованием не устанавливать в области «красную» карантинную зону. В ответ в ОГА заявили, что решение о разделении на зоны принимает исключительно соответствующая Государственная комиссия. А областная комиссия вправе только усиливать карантинные ограничения, чего пока делать не планируют — ведь Ровенская область, как и соседняя Волынская, находится в «жёлтой» зоне.

В первый день локдауна во Львове несколько десятков местных предпринимателей пикетировали мэрию — с протестом против усиления ограничений. В ответ горисполком обратился к собственникам рынков с предложением освободить торговцев от арендной платы на период локдауна. А вот в Ивано-Франковске 18 марта предприниматели пикетировали здание ОГА, причём в протесте фактически принял участие мэр города Руслан Марцинкив. «Я не мог не выйти и не поддержать жителей общины. Я ведь понимаю, что они сейчас — как «меж двух огней». Маленькому магазину, где продаются светильники, работать запрещено — но открыты большие магазины, где постоянные скопления людей! Ну и помощи тоже нет…» — написал Марцинкив в Facebook.

Вместе с тем мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что в городе до сих пор тяжелая ситуация с коронавирусом и в больницах ещё много пациентов, — но ограничения должны быть логичными и поэтому он надеется на здравый смысл правительства и позитивные решения областной комиссии. При этом в Закарпатской области, по информации портала «Новости Закарпатья», областные власти не просто хотят продлить ограничения «красной» карантинной зоны, но и ввести в крае комендантский час. Учитель с COVID-19 ведет уроки во львовской школе © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Близка к попаданию в «красную» зону и Хмельницкая область, где показатель госпитализации составляет 93,1% при нормативе не больше 60%, и заняты 71,5% специализированных коек в больницах. Кстати, именно врач из Хмельницкой области первой на Украине получила две дозы вакцины от коронавируса CoviShield — это педиатр из Волочиска Алла Савичева. При этом первую дозу индийской вакцины ей вкололи ещё 5 февраля, когда Савичева работала по контракту на Мальдивах.

В Тернополе воссоздали «Галицко-Волынское княжество»

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч 17 марта находился в соседнем областном центре, где проходила сессия Тернопольского областного совета. Но главным мероприятием этого дня стало подписание меморандумов о межрегиональном сотрудничестве между Тернопольским областным советом и облсоветами Прикарпатья и Волыни. Документы скрепили подписями председатели этих органов, Михаил Головко (Тернопольский облсовет), Григорий Недопад (Волынский) и упомянутый Александр Сыч. При этом Головко назвал своих коллег «главами Ивано-Франковщины и Волыни», хотя в украинском бюрократическом сленге такой термин обычно закреплён за губернаторами.

«Мы стремимся наладить тесные отношения, сотрудничество, обмен опытом, ведь наши области имеют много общего. У нас — единая история, мы близки ментально. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении, укреплении и расширении экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, руководствуясь принципами равноправия и взаимности», — сказал Михаил Головко на церемонии подписания меморандумов. Волынская область под угрозой наводнения: власти винят местных жителей © кадр из видео YouTube

В самих документах речь идёт о создании благоприятных условий для развития межрегионального сотрудничества в социально-экономической и гуманитарной сферах, в частности, в области образования, науки и культуры, здравоохранения и социальной защиты, туризма и спорта, экологии и рационального использования природных ресурсов. Упоминаются в них также инвестиции, в том числе совместное привлечение международной технической помощи.

Ключевой момент этого сотрудничества, о чём умалчивают СМИ как на Галичине, так и на Волыни, состоит в том, что во всех трёх областных советах политически близкое большинство. Его основой является союз партии «За будущее» Игоря Палицы и Игоря Коломойского и националистической партии «Свобода», которая также имеет давнюю историю отношений с упомянутым олигархом.

Потому не исключено, что воссозданное «Галицко-Волынское княжество» будет распространено и на соседние территории — к примеру, на Подолье, ведь Хмельницкий областной совет возглавляет представительница партии «За будущее» Виолетта Лабазюк. Кстати, 17 марта апелляционный административный суд окончательно подтвердил её полномочия на этом посту, хотя их оспаривала депутат от президентской партии «Слуга народа» Оксана Бочкарёва, пользующаяся поддержкой главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия.

Во Львовской и Закарпатской областях «прессуют» бизнес оппозиционеров

В пятницу, 19 марта, на территории Закарпатской и Львовской областей прошли обыски на предприятиях, связанных с родственниками депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака. Обыски проводили сотрудники полиции и прокуратуры в рамках расследования уголовных производств о незаконном завладении и получении в аренду участков земли.

В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет о расследовании дела о незаконном выведении из госсобственности земельного участка фирмой «Спорт-тур», принадлежащей инвестиционной компании, конечным бенефициаром которой является супруга Виктора Медведчука — Оксана Марченко. На этом участке ныне построен оздоровительный комплекс «Паражин». «Проведено около десятка обысков в органах власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса», — сообщили в ведомстве.

Обыски были проведены также в рамках расследования дела о незаконном получении в аренду земельного участка во Львовской области фирмой «Керамбуд», которая предлежит брату Медведчука Сергею и брату Тараса Козака Богдану. Кроме предполагаемого самовольного захвата земли, прокуратура расследует незаконную добычу этой фирмой полезных ископаемых. Кстати, на заседании СНБО Украины 19 марта были введены санкции против 19 компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что киевские власти проведут аудит всех разрешений на использование недр, начиная с 1994 года. Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук

Примечательно, что о периоде 1991-1994 годов ничего не сказано — ведь Леонид Кравчук, президент Украины в те годы, ныне тесно сотрудничает с окружением Владимира Зеленского. Напомню, в 1998 году Кравчук входил в первую пятёрку Социал-демократической партии Украины (объединённой) вместе с Виктором Медведчуком.

А входящих ныне в парламентскую фракцию ОПЗЖ Юлию и Сергея Лёвочкиных Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет на причастность к хищению средств Госинвестпроекта. Ранее созданная на деньги из бюджета США и выходящая на Радио «Свобода» программа «Схемы» обнародовали расследование о вероятной причастности Лёвочкиных к скупке земли на Закарпатье под объекты программы «Олимпийская надежда» за выведенные из бюджета деньги. Партнёром Лёвочкиных в этих сделках, согласно версии НАБУ, был тогдашний глава Госинвестпроекта Владислав Каськив, ныне депутат Закарпатского областного совета от ОПЗЖ.