Тем, кому удалось побороть коронавирус, приходится восстанавливать здоровье месяцами: осложнения бьют по почкам, сердцу и легким.
— Перенесшим коронавирус нужно делать аэробику, желательно регулярно и часто — от 4 до 6 дней в неделю. Нагрузку стоит увеличивать плавно и постепенно. Кардио лучше временно отменить. А начать стоит с ходьбы, больше гулять и дышать свежим воздухом, — рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
Еще нужно правильно питаться, насыщать организм белками, жирами и углеводами. Это нормализует пищеварение и повышает эмоциональный фон. Часто при реабилитации появляется кислородное голодание. А где, как не в Крыму, можно получить свежий воздух? Поэтому около 40 санаториев республики подготовили программы для реабилитации переболевших COVID-19.
— Нельзя назвать такую реабилитацию специфической, ведь болезнь мало изучена. Но процедуры направлены на укрепление иммунитета, восстановление дыхания и тренировку легких, — говорит министр курортов Крыма Вадим Волченко.
Крым всегда был местом, куда для оздоровления съезжались люди со всего мира. А в условиях пандемии развивать санаторный туризм приходится еще активнее.
Например, восстановительную программу предлагает санаторий «Мисхор» на ЮБК. Реабилитация тут длится 14 дней, и за это время постояльцы получают полную диагностику организма, а также ингаляцию, озонотерапию, кислородную терапию, сухие углекислые ванны и другое.
Похожие услуги оказывает и другой южнобережный санаторий — «Айвазовское». Здесь оздоровительный курс длится от 12 дней. Кроме диагностики и лечения, гостям предлагают общие ванны, магнитотерапию, массаж грудной клетки, фитотерапию.
Программу «Легкое дыхание» запустил санаторий «Полтава—Крым» на западе полуострова. Пациентов восстанавливают с помощью упражнений для дыхательной системы.
Правда, цена таких восстановительных программ кусается — от 23 до 56 тысяч рублей, в зависимости от здравницы и количества дней пребывания.
Но если гражданам России все эти восстановительные программы вполне доступны, то жителям Украины придется несколько извернуться, чтобы попасть в Крым на реабилитацию. Однако жителей сопредельного государства на полуострове ждут и даже создают для них упрощенные условия пересечения границы.
Если здоровым украинцам путь в Крым через пограничные пункты заказан, то нуждающимся в лечении двери открыты. На КПП достаточно предъявить направление от своего лечащего врача на реабилитацию и приглашение от крымского санатория.
Схема может показаться слишком сложной, но на деле она вполне рабочая. Достаточно наведаться в частную клинику, попросить у терапевта направление и забронировать в Крыму недельное лечение в санатории. В ответ администрация здравницы вышлет на электронную почту приглашение. Но стоит помнить, что в Крыму лишь две здравницы принимают украинцев, поэтому лучше узнать об условиях и ценах заранее.