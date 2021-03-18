Уже год Крым живет в новой коронавирусной реальности. 17 марта 2020 года на полуострове ввели первые ограничения, начался период ограничений. Однако вскоре республика вновь открылась для туристов. И на сей раз — заманивая их не только солнцем и морем, но и оздоровительными программами

Тем, кому удалось побороть коронавирус, приходится восстанавливать здоровье месяцами: осложнения бьют по почкам, сердцу и легким.

— Перенесшим коронавирус нужно делать аэробику, желательно регулярно и часто — от 4 до 6 дней в неделю. Нагрузку стоит увеличивать плавно и постепенно. Кардио лучше временно отменить. А начать стоит с ходьбы, больше гулять и дышать свежим воздухом, — рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

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— Нельзя назвать такую реабилитацию специфической, ведь болезнь мало изучена. Но процедуры направлены на укрепление иммунитета, восстановление дыхания и тренировку легких, — говорит министр курортов Крыма Вадим Волченко.

Крым всегда был местом, куда для оздоровления съезжались люди со всего мира. А в условиях пандемии развивать санаторный туризм приходится еще активнее.

Например, восстановительную программу предлагает санаторий «Мисхор» на ЮБК. Реабилитация тут длится 14 дней, и за это время постояльцы получают полную диагностику организма, а также ингаляцию, озонотерапию, кислородную терапию, сухие углекислые ванны и другое.

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Программу «Легкое дыхание» запустил санаторий «Полтава—Крым» на западе полуострова. Пациентов восстанавливают с помощью упражнений для дыхательной системы.

Правда, цена таких восстановительных программ кусается — от 23 до 56 тысяч рублей, в зависимости от здравницы и количества дней пребывания.

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Если здоровым украинцам путь в Крым через пограничные пункты заказан, то нуждающимся в лечении двери открыты. На КПП достаточно предъявить направление от своего лечащего врача на реабилитацию и приглашение от крымского санатория.

Схема может показаться слишком сложной, но на деле она вполне рабочая. Достаточно наведаться в частную клинику, попросить у терапевта направление и забронировать в Крыму недельное лечение в санатории. В ответ администрация здравницы вышлет на электронную почту приглашение. Но стоит помнить, что в Крыму лишь две здравницы принимают украинцев, поэтому лучше узнать об условиях и ценах заранее.