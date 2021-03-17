«Сервис не тот». Нужно ли Крыму отказаться от туризма

В четверг, 18 марта, президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии запуска Бельбекского водозабора в Крыму. Этот инфраструктурный проект облегчит ситуацию с недостатком воды на полуострове, которая остаётся напряжённой. Тем временем приближается курортный сезон

Ещё две недели тому назад — 1 марта — на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения глава Крыма Сергей Аксёнов назвал основной фактор, без которого, по его мнению, нельзя решить проблему с дефицитом воды. Новое русское чудо: Что представляет собой водозабор на реке Бельбек © Пресс-служба правительства Севастополя

«Решения без опреснения невозможно», — подчеркнул он.

Тогда же Аксёнов призвал города экономить воду в ожидании курортного сезона, сорвать который нельзя.

Спустя две недели свои слова о необходимости опреснителей Аксёнов повторил.

«Опреснители будут строиться, гарантированное водоснабжение Ялты без опреснения невозможно. Воды не хватает», — заявил глава республики.

Тем временем в мире говорят о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. А это значит, что о заграничных путешествиях можно забыть.

А это значит, что в Крым снова поедут туристы.

«В целом по итогам 2020 года в Крыму отдохнули 6 млн 303 тыс. туристов. При этом наш регион — единственный как среди субъектов ЮФО, так и среди всех субъектов РФ, — оказался в плюсе по доходам от отрасли в 2020 году. Так, по данным Росстата, прямые доходы коллективных средств размещения (санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы) за 9 месяцев 2020 года выросли на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — до 27,9 млрд рублей», — написал 11 января у себя на странице «ВКонтакте» Аксёнов.

При этом количество отдохнувших в Крыму в 2020 году было ниже на 15%, чем в предыдущем, что может объясняться мерами по борьбе с пандемией. Однако уже на новогодние праздники 2020-2021 года полуостров посетило больше людей, чем в аналогичный период годом ранее. «Не после воссоединения». Красовский объяснил, когда реально в Крыму начались проблемы с водой © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«В новогодние праздники с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно в Крыму отдохнули 239,7 тысячи туристов. По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 14% превышает показатель аналогичного периода 2019-2020 года», — отметил Аксёнов.

Всё это заставляет предположить, что в нынешнем году в Крым может отправиться больше людей, чем в прошлом. Тем более благодаря вакцинации нынешние майские праздники могут пройти совсем не так, как в прошлом году, когда в это время многие россияне находились на самоизоляции.

Сегодня, когда многие россияне уже планируют отпуска на летний сезон, наверняка найдутся и те, кто подумает об отдыхе в Крыму. Но есть и те, кто до сих пор с предубеждением относится к посещению полуострова.

Тяжёлое наследие Украины

Писатель-фантаст из Санкт-Петербурга Андрей Мартьянов с опаской относится к отдыху в Крыму.

«Летом-осенью 2020 мы что компанией, что я отдельно, поездили по России очень немало. Везде где в наличии русский/местный персонал — ни малейших претензий. Кострома, Киров, Воронеж, Архангельск и т.д. Сочи-Крым — это персонал армяно-украинский, причем первую составляющую уже более-менее оцивилизовали за последние 20 лет, а вот наемная Украина — это швах и Украина. Оксана свято полагает, що горбатиться за копейки в мокшанском отеле — это её личное унижение, она бы сейчас работала супермоделью в Монако, а потому этот рабский труд не для неё и эти ваши «гости» — мордва понаехала. Пока из них не будут самыми радикальными методами (прежде всего ударами по самому больному месту — по кошелёчку) выбивать эти заблуждения, толку ни от Сочи, ни там более от Крыма не будет», — уверен он.

По его словам, в срединной и северной России с сервисом дела обстоят уже хорошо. А вот на юге — не очень.

«На юге — надо выколачивать хуторизм с колхозом. Или завозить другой персонал, как сделали в некоторых крымских гостиницах, полностью заменив село», — отметил он.

В комментариях к его записи в Facebook некоторые из читателей договорились до того, что все беды от населения полуострова.

«Ну так Крым надо было забирать, как Восточную Пруссию — без населения. Я об этом ещё в 2014 писал», — отметил униформолог Тимофей Шевяков.

Ниже он пояснил, что имел в виду депортации.

Но были и те, кто указал, что всё зависит от того, где отдыхали люди.

«Летом отдыхали в Крыму в двух местах. Первое — владельцы приехали из России (кажется, еще при Украине). Шикарный сервис, все сделано с любовью и грамотно, все развивается. Второе — куча мелких несостыковок с описанием, хамство, все изношено и эксплуатируется «на убой» уже несколько десятков лет. Хозяева местные, обукраиненные. С психологией «урвать за сезон побольше и отдыхать», — указал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Ему ответили, что это старая история. Всегда есть те, кто работает на будущее, и те, кто — на сегодняшний момент.

За всей этой дискуссией многие упустили тот факт, что Крым ещё 30 лет назад был в первую очередь не туристическим регионом. А туризм стал чуть ли не основным источником прибыли в Крыму не от хорошей жизни.

Место не только отдыха, но и работы

В 2020 году Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю выпустило сборник «Крым довоенного и послевоенного периода». Опубликованные в этом сборнике цифры довольно красноречивы. Из гигантов — в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет

«Начиная с 1991 года стремительно снижаются индексы объемов национального дохода Республики Крым по таким ключевым отраслям народного хозяйства как: промышленность, сельское хозяйство и строительство», — указывали авторы сборника.

Лишь с «нулевых» валовый региональный продукт Крыма в реальном выражении снова начал расти.

Если посмотреть на приведённые в книге индексы объёмов национального дохода Крыма по отраслям народного хозяйства (в сопоставимых ценах, процентах к предыдущему году), несложно убедиться, что первые годы пребывания в составе независимой Украины были для полуострова непростыми.

Так, если в 1989 году индекс дохода по промышленности составил 138,5, то спустя два года — в 1991 — 92,4, а спустя ещё три года — в 1994 — 65,3.

Хуже всего дело обстояло со строительством — в 1989 году индекс составил 103,4, в 1991 — 94,4, а уже в 1992 — 44,7.

Пострадало даже сельское хозяйство — в 1989 году индекс оставлял 112,5, в 1991 — уже 76,2, а в 1992 — 95,3.

Подробные данные по последнему приводятся в анализе социально-экономического, ресурсного и экологического состояния Республики Крым, который подготовило Минэкономразвития РК. Зимняя засуха в Крыму. Меньше воды — больше дела © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Анализируя период 1990-2014 годов можно сказать, что наряду с сокращением посевных площадей на 39,1% (с 1198,8 тыс. га до 729,6 тыс. га), значительно изменилась и структура посевных. Если в 1990 году кормовые культуры занимали 44% посевных площадей, а зерновые 45,7%, то к концу 2014 года площади кормовых культур значительно сократились и их доля составила лишь 4,5%, в то время как площади под зерновыми культурами увеличились до 70%. Возросла доля и технических культур с 6,7% до 20,4%. В целом сокращение посевных площадей повлекло снижение объемов производства основных продуктов растениеводства в 2014 году по сравнению с 1990 годом на 44,6%», — указано в документе.

Даже виноградарство — и то деградировало при Украине.

«Площади виноградников с 1990 года сократились в 3 раза и к концу 2014 года составили 17,9 тыс.га. В отдельных хозяйствах урожайность винограда достигает 80 ц/га (при средней — около 60 ц/га). В год республика дает около 100 тыс. тонн винограда (в 1990 году — свыше 300 тыс. т)», — отмечалось в документе Минэкономразвития.

Кроме того, в 2014 году к 1990 году сократился и объём животноводства — почти на 40%. Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России

«Можно констатировать существенную степень деградации сельского хозяйства Республики Крым, при котором центр сельхозпроизводства смещается в направлении домохозяйств, с большой долей ручного, низко производительного труда. При этом резко упали объемы сельхозпроизводства по многим видам продукции, общий объем производства упал практически в 2 раза по сравнению с 1990 годом», — подытожили авторы документа.

Но Крым был не только промышленным и сельскохозяйственным регионом СССР, но и регионом, где часть экономики была сильно завязана на армию. Из-за этого в некоторые населённые пункты на полуострове было так просто не попасть. И речь не только о маленьких посёлках. Такой город, как Севастополь, тоже был закрыт для свободного посещения.

Примечательно, что такой режим сохранялся по инерции некоторое время и после распада СССР.

«В электричке патруля, которым нас пугали, почему-то не было, доехали без приключений. Ведь мы в Севастополь поэтому и не ездим, хотя он куда ближе, чем Симферополь, — для въезда необходим либо штамп с местной пропиской в паспорте, либо специальный пропуск», — писал в своей книге «Уходили из дома» московский фотограф Геннадий Авраменко.

Эта книга — дневник фотографа за 1992 год. Тогда Авраменко был хиппи и некоторое время жил в Крыму — на Мангупе.

Сегодня Россия восстанавливает в Крыму и заводы, работавшие на оборонку (см. статью издания Украина.ру «На всех парусах. Как на судостроение Крыма повлияла Россия»).

Однако в девяностых, когда всё рушилось, туризм стал чуть ли не единственным способом для населения полуострова выжить. Но климатические особенности Крыма, где высокий сезон для пляжного отдыха длится всего два месяца в году, привёл к тем особенностям сервиса (желание заработать за два месяца на весь оставшийся год), которые так не по нраву многим отдыхающим. Не морем единым. Как Россия превращает Крым в круглогодичный курорт © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Правда, Крым меняется. И многие отрасли экономики уже при России возобновили рост (подробнее об этом в статье «Истина в вине. Как виноделы Крыма выиграли от присоединения к России»).

Но руководство полуострова не собирается отказываться от туризма. Правда, делает ставку на превращение Крыма в круглогодичный курорт. И не зря.

В межсезонье Крым особенно прекрасен.