В пятницу, 29 января, в Керчи спустили на воду новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». За полгода до этого в Керчи на воду спускали другой корабль - проекта 22800 «Циклон». Судостроители заняты работой не только на керченском, но и на остальных крымских заводах. Работой их «загрузило» присоединение полуострова к России

Корабль, спущенный на воду в Керчи в минувшую пятницу, проектировался в Санкт-Петербурге.

«Это уже четвертый корабль серии, спроектированной Северным проектно-конструкторским бюро в Санкт-Петербурге. Корабли предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, выполнения задач антипиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим кораблям и судам, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время», — сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Для увеличения поискового потенциала и ведения поисково-спасательных операций на кораблях этого проекта предусмотрено базирование 12-тонного вертолёта. Кроме того, такие корабли, в том числе и «Сергей Котов», оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

«Переполняет чувство гордости за наш родной Крым, город-герой Керчь, Россию. Каждый спуск на воду корабля вызывает огромные положительные эмоции: и то, что это вообще делается для обороноспособности нашей страны, и то, что это делается в Крыму, и то, что корабль назван именем такого замечательного человека — Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова. Человека, который воевал в составе Черноморского флота, освобождал Крым», — заявил на торжественной церемонии глава Крыма Сергей Аксёнов. Как в Николаеве началась эпоха кораблестроительства для Черноморского флота, оборвавшаяся при Украине © Public domain

«Сергей Котов» присоединится к трём другим кораблям проекта 22160, которые уже несут службу в составе Черноморского флота, — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин».

Однако в Керчи спускают на воду и корабли других проектов.

Зачастили в Керчь

Судостроительный завод «Залив», на котором и был создан «Сергей Котов», глава Крыма посещал и полугодом ранее. Тогда — в июле 2020 года — на воду спускали малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800.

«На наших глазах возрождение крымского судостроения происходит сумасшедшими темпами. Все прекрасно помнят, каким был завод в 2014 году и как сильно видны изменения на сегодняшний день. Все это стало возможным лишь благодаря самоотверженному труду руководства и трудового коллектива завода, а также благодаря колоссальной поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и сотрудничеству с Министерством обороны РФ», — радовался в июле Аксёнов.

Его слова не преувеличение. Спущенный на воду «Циклон» был одним из трёх кораблей проекта 22800, которые строились на заводе.

«Еще два корабля этого проекта «Аскольд» и «Амур» в различной степени готовности находятся на стапелях завода. Все три корабля пополнят Черноморский флот», — сообщила пресс-служба «Залива». На благо ВМФ и Крыма. Путин дал старт строительству сразу шести современных боевых кораблей © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Один из двух оставшихся кораблей проекта 22800 должны сдать в 2021 году, второй — в 2022 году.

«Тут проблема не в заводе, по кооперации мы получаем силовые установки, и они приходят в такой последовательности. Поэтому мы корабли сдаем в таком порядке», — сообщил журналистам руководитель предприятия Игорь Обрубов.

«Залив» с вхождением Крыма в состав России получил второе дыхание. Это видно и невооружённым взглядом: на заводе приступили к восстановлению инфраструктуры.

«Блок корпусных цехов №1, восстановленный после аварийного состояния, теперь является важной производственной площадкой завода, в этом году своих ремонтных преобразований дождалась и административная часть цехов №6, 12, 32. В течение двух месяцев шли ремонтные работы на этом объекте, сегодня здания, не знавшие ремонта с советских времен, заметно преобразились», — сообщала в апреле 2020 года пресс-служба предприятия.

О возрождении судостроения в Керчи красноречиво свидетельствуют и объявления на сайтах по поиску работы. В городе ищут технологов судостроения, сварщиков и сборщиков. Зарплаты предлагают неплохие и по меркам Москвы — от 80 тыс. рублей.

Впрочем, расцвет переживает судостроение не только в Керчи.

Возрождение и заказы

Почти год тому назад — 10 февраля 2020 года — бывший министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта на пресс-конференции заявил: судостроение в Крыму переживает неплохие времена.

«Судостроение наше на сегодняшний день чувствует себя достаточно стабильно, мы строим много кораблей, строится 15 кораблей: это и государственный заказ, и оборонный заказ, и частный заказ. Прошла модернизация судостроительной отрасли, 2,5 млрд в свою модернизацию вложил завод «Залив» керченский, где-то 0,5 млрд — завод «Море», завод «Фиолент» порядка 1 млрд вложил в свою модернизацию», — рассказал бывший министр.

Модернизация производства положительно сказалась не только на заводе в Керчи. Так, завод «Море» в Феодосии сегодня строит скоростные суда на подводных крыльях, использование которых на крымских маршрутах возродилось несколько лет тому назад.

«В настоящее время АО «Судостроительный завод «Море» ведёт строительство двух единиц пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М». Завершение строительства и передача заказчику судов запланированы в 2021 году. Вопросом начала эксплуатации данных судов занимается оператор перевозок», — сообщил уже 27 января крымскому изданию ForPost действующий министр промышленной политики Крыма Александр Трянов.

Он подчеркнул, что по состоянию на 1 января 2021 года у завода не было задолженности по выплате заработной платы своим рабочим.

К существующим гигантам крымского судостроения может добавиться ещё один.

Новый кластер в Севастополе

21 октября 2020 года президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о преобразовании ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» в акционерное общество, 100% акций которого находится в федеральной собственности. Эти акции должны быть внесены в качестве вклада РФ в уставный капитал Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

По сути речь идёт о присоединении завода к ОСК, что наверняка положительно скажется на заводе. Ранее он принадлежал украинскому олигарху Петру Порошенко, позже ставшему президентом страны.

К моменту перехода Крыма в состав России завод был в стагнации — из 16-тысячного коллектива работало около двух сотен человек, заказов не было, а износ оборудования, доков и причалов составлял около 90%, что заставило многих подозревать владельцев завода в желании обанкротить его, а территорию продать под застройку.

После перехода Крыма в состав России завод национализировали. Нынешнее акционирование снимет последние препятствия для модернизации предприятия и его реконструкции, а также для создания севастопольского кластера судостроения, о котором ранее заявляли в ОСК. Туда также должны войти мощности 13-го судоремонтного завода и 771-го завода. «Город и флот - единое целое»: в Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев незадолго до подписания указа Путина, выступая в рамках Международного морского бизнес-форума SIMBF в октябре 2020 года, заявил:

«В рамках реализации этой программы параллельно должны появиться заказы, понимание, что будут строить и ремонтировать наши заводы. Будут заказы — будет развитие. Здесь главная задача для города — постоянно в работе с профильным вице-премьером и профильными министерствами РФ отстаивать позицию, что мы должны быть очень активно встроены в производственную цепочку, которая в рамках всей страны управляется ОСК, не только по судоремонту, но и по производству судов, как минимум, для потребностей Севастополя».

«Нужно попробовать нарабатывать какие-то компетенции. Давайте начнем с простейшего — с буксиров, например. С чего-то, что мы можем действительно сделать. Заказы будут, мы же понимаем ответственность за регион», — заявил в рамках бизнес-форума замдиректора департамента судостроительной промышленности Минпромторга России Константин Анциферов.

В общем, скоро возрождение ожидает ещё ряд судостроительных предприятий в Крыму — на этот раз в Севастополе.

Отрасль, которая в украинский период истории Крыма переживала не лучшие времена, сегодня получила второе дыхание. А вот на Украине всё не так хорошо.

А что на Украине?

Тем временем даже успешные украинские корабелы признают: государство о них забыло.

«К сожалению, мы пока не ожидаем кардинального улучшения ситуации в отрасли, тем более в отечественном судостроении. В последние годы заказы на судостроение и модернизацию приходят только от иностранных заказчиков. Это связано с тем, что государственная политика Украины в отношении судоходства и судостроения не является стимулирующей, а скорее наоборот — дискриминационной», — отметил в конце января генеральный директор херсонской компании Smart Maritime Group Дмитрий Красников. Эпитафия с намеком. Украину разрежут на куски © Военный Осведомитель

Его компании повезло — 2021 год она начала на позитивной ноте, реализовав контракт на модернизацию шести костеров компании из Нидерландов. Но так везёт не всем.

В среду, 27 января, украинские СМИ сообщили символическую новость: недостроенный тяжёлый ракетный крейсер «Украина», который сегодня находится в Николаеве, в ближайшее будущее продадут или вовсе утилизируют. А за месяц до этого стало известно, что киевский завод «Кузня на Рыбальском» приостановил строительство катеров для Военно-морских сил Украины.