Нынешний 2021 год обещает стать прорывным для российского виноделия. В этом году будет разработана и утверждена госпрограмма развития виноградарства и виноделия в РФ. И без программы уже можно говорить о винной революции в России. А вот для украинских виноделов наступают чёрные дни

Во вторник, 26 января, в Крыму за 110,2 млн руб. продали государственную долю винзавода «Коктебель». Победителем аукциона стало ООО «Завод марочных вин «Коктебель», 99,8% акций которого ещё с 2014 года владеет «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области.

За месяц до этого — 14 декабря 2020 года — власти Крыма продали и легендарный винзавод «Массандра». За 100% акций предприятия дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» заплатила 5,327 млрд руб.

Продажа «Массандры» вызвала на Украине фурор. Ещё накануне аукциона вице-премьер министр Украины Алексей Резников предупреждал: все, кто примут участие в аукционе, автоматически станут на Украине правонарушителями. И тревожился за будущее «Массандры». Завод «Коктебель» в Крыму ушел с молотка © РИА Новости, И. Носов | Перейти в фотобанк

«Есть реальная угроза, что всё это просто уничтожат. Растащат. Ценные земли отдадут под застройку. Это точно не в интересах Крыма и крымчан. Украинская власть будет следить за этой ситуацией, действовать решительно и системно», — рассказывал Резников.

Тем не менее, аукцион прошёл. А во вторник, 26 января, стало известно, что новым генеральным директором винодельческого объединения «Массандра» стал Алексей Пугачёв.

«Многих сотрудников предприятия как замечательных коллег и друзей знаю десятилетиями. Уверен, что с таким коллективом мы продолжим славную историю предприятия, которое еще с позапрошлого века производит вино из собственного винограда», — заявил новый директор, подчеркнув, что для него назначение — это большая честь.

Говоря о том, что знает многих сотрудников «Массандры» как замечательных коллег и друзей, Пугачёв не лукавил. За его плечами 39-летний стаж работы в виноделии. Он начинал в 1982 году с должности инженера-технолога Белогорского винзавода, а в 1987 году пришёл на завод шаманских вин «Новый свет», в котором вырос до генерального директора. Именно с этой должности он и пришёл в «Массандру».

На Украине Пугачёв известен: в 2009 году его наградили «Знаком почёта» Министерства аграрной политики Украины. За год до этого — в 2008 году — он получил почётное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Автономной Республики Крым».

Лишать собственное предприятие (а «Новый свет» тоже принадлежит «Южному проекту») опытного гендиректора, чтобы на новом месте тот просто прикрывал вырубку виноградников и застройку, не самое разумное решение.

А вот если собираешься развивать и наращивать производство, да ещё и такого капризного продукта, как вино, без квалифицированных кадров не обойтись.

Тем более на подходе новые изменения в законодательство, которые сделают отрасль ещё привлекательнее для инвестиций.

Какое оно, русское вино, или Как у лидеров

«Красностоп», «Сибирьковый», «Цимлянский» и «Кокур» — эти слова не только для сомелье и иных профессионалов, но и для обычных любителей вина за последние годы стали привычными и понятными. Так называются российские сорта винограда. Свою роль в их узнаваемости сыграл принятый в конце 2019 года закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Киев пригрозил РФ санкциями за продажу завода «Массандра» © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

«Если о [говорить о важных] событиях, то это винная революция в России, свершившаяся благодаря вступлению в силу долгожданного закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Отныне вино — это обязательно из винограда. И точка. Российское вино — вино из российского винограда», — рассказывал в декабре 2020 года в интервью «Известиям» председатель совета НКО «Союз виноградарей и виноделов России», генеральный директор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселёв.

Этот закон стал причиной знакомства многих россиян с понятиями «защищённое географическое указание» и «защищённое наименование места происхождения». Даже в том случае, когда вино было сделано из ягод французских или иных не автохтонных сортов винограда, сам этот виноград рос в конкретных регионах России, которые и указываются на бутылках.

И эти надписи будут теперь встречаться всё чаще.

«Прекратились поставки импортного балка (виноматериала. — Ред.) для производства «российских вин». Началось развитие подотрасли — выращивание российских саженцев. Через 5-8 лет значительная часть винограда будет из отечественных саженцев. Наконец, в отрасли сформулирована четкая государственная политика», — пояснил Киселёв влияние нового закона на отрасль.

До вступления в силу закона большая часть того же игристого вина в России производилась из иностранных виноматериалов. Теперь всё будет по-другому. И для российских виноградарей это прекрасные новости. Ведь теперь они обеспечены заказами на много лет вперёд. Более того, закон буквально подталкивает винодельческую отрасль к развитию.

«Чтобы обеспечить себя вином, России необходимо не менее 250 тыс. га виноградников. А сейчас их втрое меньше — около 80 тыс. га», — отметил Киселёв.

А это значит, что ни о какой вырубке винограда в Крыму под застройку, чем так стращают украинские СМИ, речи не идёт. При таком дефиците винограда каждый саженец на вес золота. При этом новый закон не означает, что с прилавков исчезнут иностранные вина. Впервые за 20 лет «Массандра» заложила новые виноградники в Крыму © РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

Но у россиян появилась возможность выбора — настоящее российское вино или иностранные вина. А у российcких виноградарей — гарантированный спрос на продукцию. Тем более виноделие становится привлекательным и с точки зрения бизнеса.

В понедельник, 25 января, акции винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже выросли на 10,83%. Причиной этого послужило заявление президента России Владимира Путина. Отвечая на вопрос студентов о расследовании Алексея Навального и о «дворце в Геленджике», Путин заявил, что заинтересовался в этом фильме «только одним» — виноделием.

«Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не как бизнесом, а как видом деятельности — виноделием. Очень хорошая деятельность, мне кажется, благородная <…> У нас вообще виноделие развивается неплохо. Мы закон недавно приняли очень хороший по этому поводу <…> У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо» — крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало всё. Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», — отметил Путин.

Если уж сам российский президент интересуется виноделием, то это хороший знак для инвесторов.

В этом году, по словам председателя совета НКО «Союз виноградарей и виноделов России» Дмитрия Киселёва, отрасль получит новые стимулы к развитию.

«Нам предстоит разработка и утверждение Государственной программы развития виноградарства и виноделия в России. В нее войдет создание новых питомников для производства высококачественных саженцев, решение проблем мелиорации, рекультивации земель. А в Крыму, на Кубани и в Дагестане начнем создавать виноградно-винодельческие агротехнопарки, научно-исследовательские и научно-производственные зоны. Там будем отрабатывать и внедрять передовые технологии», — отметил он.

И в будущем вина России смогут вернуть себе былую славу, став в один ряд с винами Старого и Нового Света.

А тем временем на Украине виноделов ждут непростые времена.

На грани исчезновения

В новом 2021 году украинские виноделы получили «под ёлочку» весьма неприятный подарок. С 1 января Украина, согласно обязательствам по экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, отменила пошлину на ввоз европейских вин. Коронавирус против виноделов. Зеленского просят срочно спасать важную отрасль © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

И до этого момента дела у украинских виноделов шли не очень: по данным Государственной службы статистики, в 2020 году на Украине переработали в виноматериалы на 75,98 тыс. тонн винограда, или на 38,8%,меньше, чем в 2019 году.

Из этого винограда произвели 5,68 млн декалитров виноматериалов, что на 42,5% меньше, чем в предыдущем году.

Так, для производства шампанских и игристых вин произвели 1,36 декалитра виноматериалов (на 28,2% меньше, чем в 2019 году), коньяка — 230,8 тыс. декалитров (в 10,6 раза меньше), столовых вин — 3,59 млн декалитров (на 29,5% меньше) и креплёных вин — 464,8 тыс. декалитров (на 49,1% больше).

При этом 2019 год тоже не назовёшь самым удачным для винодельческой отрасли — тогда переработали 124,2 тыс. тонн винограда, что на 54,7% меньше, чем в 2018 году.

Причиной такого положения дел было в том числе и сокращение площадей под виноградники.

«Винодельческая отрасль сегодня переживает самые сложные времена за последние 30 лет. За последние десять лет объёмы производства вина упали в два раза», — цитировала газета Верховной Рады «Голос Украины» учёных кафедры экономики промышленности Одесской национальной академии пищевых технологий Наталью Яблонскую и Светлану Крупину.

Последняя указывала, что отрасли необходимы долгосрочные инвестиции, без которых отрасль обречена на трансляцию. А Яблонская отмечала: разорвалась связь между наукой и производством. Киселев о законе РФ о виноделии: «Мы можем поставить себя на винной карте мира» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Многие предприниматели начали покупать саженцы в Европе. Но эти саженцы часто низкопродуктивные, а главное — не адаптированные к нашим терруарным особенностям. Это раз за разом провоцирует заболевание насаждений, что негативно влияет на качество сырья и на себестоимость вина», — отмечала доцент Яблонская.

Но то ли украинские депутаты не читали этот выпуск парламентской газеты, то ли у них были проблемы поважнее — закона, подобного российскому, на Украине так и не приняли.

Теперь же, когда на украинский рынок хлынут подешевевшие европейские вина, отрасли, и так переживающей не лучшие времена, придётся совсем туго.

В таких условиях можно лишь порадоваться за крымских виноделов. Они сохранят и приумножат богатые традиции виноделия на полуострове — отрасли, существующей в Крыму вот уже более двух тысяч лет.