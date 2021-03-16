Страны со всего мира пересматривают отношение к разработке англо-шведской корпорации, но руководство Украины проблем не видит. Более того, власти продолжают вакцинацию населения дешёвым и менее эффективным аналогом этого препарата. Апогеем стало заболевание коронавирусом главного санитарного врача Украины после прививки Covishield

Норвежских медиков госпитализировали после прививки AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Прямая связь между вакцинацией и образованием тромбов у нескольких привитых не выявлена. Европейское агентство по лекарственным средствам и ВОЗ изучают этот вопрос, но призывают продолжить применение препарата AstraZeneca.

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова в эфире телеканала ICTV спросили, угрожает ли вакцина от AstraZeneca жизни людей, на что он ответил: «Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить. Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое ещё требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?»

Тогда, следуя его логике, нет оснований полагать, что «Спутник V» может представлять опасность, ведь одна из дочерей президента РФ Владимира Путина сделала себе прививку российской вакциной, более того, она стала добровольцем на стадии второй фазы испытаний, и у неё выработались антитела к COVID-19.

И да, препаратом от AstraZeneca ранее привились миллионы людей по всему миру, но, когда вопрос касается здоровья людей, легкомысленность недопустима, как сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Немецкие власти в ситуации с англо-шведской вакциной предпочли добиться полной прозрачности, подождать, пока будут сняты все вопросы касаемо побочных действий препарата. Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

На Украине вакцина AstraZeneca не применяется, населению предлагают привиться её дешёвым и менее эффективным аналогом индийского производства Covishield, которая распределяется между бедными странами и не используется в Европе. Пока это единственный доступный на Украине препарат от COVID-19, но люди не спешат делать укол, более того, врачи, работающие в «красной зоне», и военнослужащие массово бойкотируют прививочную кампанию.

Не добавила доверия к Covishield и публичная вакцинация президента страны Владимира Зеленского и Максима Степанова, переболевших коронавирусом в прошлом году. Власти обещают, что в скором времени будет доступна вакцинация и другими препаратами, в частности, американо-немецким Pfizer/BioNTech, но, как уточнил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, права выбора вакцины у украинцев не будет — уколют тем, что есть в наличии.

Сам он сделал прививку Covishield и на 13-й день после этого заболел коронавирусом. Ляшко поспешил успокоить соотечественников: так получилось, потому что в этот период иммунитет от прививки ещё не полностью сформирован, но именно вакцина может облегчить течение болезни.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина-24» назвала заболевание главного санитарного врача страны после вакцинации сигналом для проведения дополнительного расследования на предмет дальнейшего применения Covishield. Политик подчеркнула, что вакцинация необходима, но проводить её нужно качественными препаратами.

«Сейчас мы входим в следующую волну пандемии с полностью разбалансированной системой. Давайте поговорим про качество закупленных вакцин. Мы что, страусы, которые будут закапывать голову в песок? Мы что, друг друга за язык будем дёргать? Вы знаете, что уже 9 стран Европы (на тот момент. — Ред.) от вакцины AstraZeneca практически отказались? Та вакцина, которую закупило государство, требует очень тщательной проверки, и мы все сейчас молчим», — заявила Тимошенко на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Всего за неделю после начала вакцинации на Украине зафиксировали 126 случаев возникновения побочных эффектов среди 10 тысяч привившихся, одного человека госпитализировали в тяжёлом состоянии. Приводя эти цифры, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий вовсе не собирался предупреждать о каких-либо последствиях прививки. Наоборот, таким образом депутат пытался продемонстрировать безопасность Covishield — побочные эффекты возникли же всего у чуть более 1% от общего количества вакцинированных.

Большинство стран продолжает применение вакцины AstraZeneca, но есть и те, кто ещё до окончательного прояснения ситуации с образованием тромбов после укола, решили ограничить её поставки: Австрия, Люксембург, Эстония, Латвия и Литва — из конкретной партии, а Дания, Исландия и Норвегия — дальнейшие поставки вообще.

Такая ситуация даже на руку Украине, ведь высвобождаются некоторые объёмы англо-шведского препарата — появляется возможность, что они достанутся Киеву, например, в рамках международного механизма по распределению вакцин среди небогатых стран COVAX. В таком случае у украинских властей появился бы повод похвалить себя за прогресс в вакцинации, особенно на фоне начала третьей волны пандемии в стране. И не важно, насколько безопасны и эффективны применяемые препараты.