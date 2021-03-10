Официальный Минск готовится новому витку противостояния с оппозицией. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что располагает информацией о планах по дестабилизации ситуации в стране в период 25-27 марта. Об этом он доложил президенту Александру Лукашенко во время встречи 9 марта

По словам главы КГБ, спецслужба обращает внимание на несколько моментов.

«Первое — на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров. Второе — это попытки дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта», — рассказал Тертель.

25 марта — это «День воли», который и раньше использовала оппозицией для протестных акций.

Риски и угрозы

Фанаты и политический кризис. Почему в Белоруссии нет своего «Правого сектора»*? © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«К сожалению, они происходят с территории наших соседей», — заявил Тертель, добавив, что обстановка в стране стабильна, а у правоохранителей достаточно сил и средств для реагирования на риски.

В частности, для СМИ сообщили, что сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали членов террористической группы, которая готовила теракты. Чуть ранее, в ходе посещения ОАО «Мотовело», Александр Лукашенко рассказал, что КГБ выявил факты ввоза в страну взрывчатки, — по его словам, в Белоруссию был ввезен тротил и пластид.

Тертель рассказал, что была задержана организованная группа. Информации, которой поделились спецслужбы, немного, фамилии и факты не называются, но в ближайшее время обещали все рассказать. По словам главы КГБ, этот эпизод не связан с уже рассказанными фактами ведомства о террористических группах идейных анархистов Автуховича и Олиневича.

«Могу приоткрыть сейчас: обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, исчисляется десятками килограммов, пластида большое количество», — сообщил Тертель.

Кроме того, в тайнике были найдены взрывные устройства, оружие, дистанционные средства для подрыва различных объектов. В КГБ, по словам Тертеля, сейчас находятся шесть уголовных дел, возбужденных за терроризм, часть подобных дел той же направленности расследует Следственный комитет.

Напомним, милиция РБ совместно с КГБ в декабре 2020 года задержала подозреваемых в поджоге дома и подрыве автомобиля милиционера в Гродно. По информации силовиков, группу преступников возглавлял Николай Автухович. Задержанные соблюдали меры конспирации, скрывались от милиционеров в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, Автухович брал из Telegram-канала, где размещались личные данные силовиков.

Юридический ответ

С 1 марта в Белоруссии заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Предусмотрено ужесточение ответственности за использование незаконной символики, вводится ответственность за нарушения по персональным данным, появился новый вид административного наказания — общественные работы.

Изменения внесли в известную статью 23.34 (теперь это статья 24.23 КоАП). Чиновники ужесточили ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, заметно подняли штрафы и срок административного ареста. Так, максимальный размер штрафа по этой статье увеличили с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 рублей). При привлечении по этой статье повторно смогут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, или 5800 рублей (было — 50 базовых, или 1450 рублей).

В обновленном КоАП максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное в течение года участие в несанкционированном массовом мероприятии грозит от 15 до 30 суток. Раньше при участии в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение, теперь мера из КоАП исключена как мера административного взыскания. При этом ввели новый вид административного взыскания — общественные работы.

Со вступлением в силу изменений смогут наказывать и за незаконное использование и изготовление флагов и символов. За использование запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а равно изготовление таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов с целью их распространения теперь положен штраф от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 белорусских рублей, или от 60 до 222 долларов США).

В свою очередь БЧБ-символика не запрещена законодательными актами. Инициатива по ее запрету есть, но решение не принято. Лишь ходят слухи, что ее не только не запретят, но даже объявят историко-культурной ценностью. Но якобы придуман нюанс: в уголовном кодексе появится статься «использование символики, включенной в перечень историко-культурных ценностей, в экстремистских целях». Это не точно.

Но теоретически это будет аналогично запрету БЧБ.

О чем речь



На войне как на войне. В Белоруссии усиливают ответственность за экстремизм © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Они устанавливаются на срок от 8 до 60 часов, их можно выполнять не больше 4 часов в день. То есть они могут занять от 2 до 15 суток.

При этом есть важный нюанс: на такие работы могут отправить только с согласия самого человека, который совершил административное правонарушение. На такие работы не могут направить пенсионеров, несовершеннолетних, беременных, декретниц, людей с инвалидностью I и II группы, иностранцев, силовиков. В обновленном КоАП существенно усилена ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (в новом КоАП это статья 24.3).

Так, за неповиновение сотруднику милиции, например, за отказ проехать в РУВД для дачи пояснений либо установления личности максимальный штраф увеличили с 50 до 100 базовых величин (с 1450 до 2900 рублей). Максимальный срок административного ареста остался прежним — до 15 суток. При этом за такое нарушение ввели наказание в виде общественных работ.

Майдан и дети

В КоАП внесли дополнение, касающееся ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в митингах, уличных шествиях, демонстрациях, пикетированиях, других массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением действующего законодательства. Проще говоря, родителей будут наказывать за участие их детей в несанкционированных мероприятиях.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин — от 145 до 870 рублей (от 60 до 333 долларов США). В том случае, если родители не обеспечивают права, свободу ребенка и его защиту, то, соответственно, превентивно должно действовать государство.

«Вот откуда появляются такие меры», — заявила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс.

Соответственно, в статье 19.4 КоАП будет дополнение, касающееся ответственности родителей за то, что они вовлекают детей в массовые мероприятия несанкционированного порядка — угрожают жизни и здоровью детей.

Автомайдан

Белорусы-экстремисты лишатся гражданства © Santa Fe Relocation Services / flickr

Водителя, который нарушает правила пользования звуковыми сигналами, могут наказать штрафом до трех базовых величин (87 рублей или 33 доллара), а если сигнал подан в местах проведения массовых мероприятий, то штраф может быть до 10 базовых величин с лишением прав на срок до года.

В обновленном КоАП появилась статья 23.7, которая устанавливает ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных.

Эксперты ранее поясняли, что административная ответственность по данной статье может быть наложена как по требованию потерпевшего, так и без его требования, по инициативе правоохранительных органов. Протоколы будут составлять в милиции, дела будут рассматривать в суде.

Раньше было два случая, когда могли привлечь к ответственности за нарушения в сфере персональных данных: разглашение персональных данных лицом, которому персональные данные известны в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, а также нарушение правил защиты информации.

Киберпреступность

Существенное изменение претерпела статья о нарушении законодательства в средствах массовой информации и интернет-ресурсах (статья 23.5 КоАП). Предусмотрена, к примеру, ответственность владельца интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, за информацию, распространение которой запрещено в соответствии с законодательными актами. К примеру, с телеграм-канала, который признан экстремистским. Это правонарушение будет наказываться крупным штрафом до 100 базовых величин (свыше 1000 долларов США).

Что касается СМИ, введена ответственность за получение иностранной помощи, а также от анонимных источников для финансирования средств массовой информации. За это предусмотрен штраф до 50 базовых величин (свыше 500 долларов США) с конфискацией полученных средств.

Накануне

Безусловно, оппозиция будет пытаться раскачать ситуацию в стране. А власти уже сегодня отправляют предостерегающий сигнал. Один из сценариев, заявил глава КГБ Тертель, предусматривает подачу заявки на День Воли, сбор людей в Минске, марш, а после неконтролируемый выход людей, которых будут толкать на конфликт с правоохранителями.