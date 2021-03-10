Самое обсуждаемое интервью в украинском обществе 8 марта - не откровения Мэган Маркл, а интеллектуальные прорывы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель. Официальный спикер Офиса президента может войти в историю как собравшая больше всего мемов и обвинений в непрофессионализме. Эксперты и журналисты указали только на некоторые из них

Политик Василий Волга детально проанализировал интервью Алеси Бацман с Юлией Мендель: «Ещё одна юная девушка дала интервью. Она не проститутка, как герой моей прошлой публикации, она пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.

Юлия Мендель.

Она рассказала, что Владимир Александрович начал наступление на украинских олигархов.

Первые его жертвы — это Медведчук и Коломойский.

Никакого, конечно, как утверждает Юлия, американского влияния в этом нет, а то, что санкции против Коломойского ввела Америка и что именно там идёт уголовное преследование Игоря Валерьевича — так это просто случайное совпадение. На самом деле преследует Коломойского Зеленский. Каким образом он это делает, пока осталось не ясно.

Что ж. Мы можем только поддержать президента в этом благородном деле и можем сказать даже, что он может завоевать и наше доверие, если и в самом деле выдаст Коломойского на съедение американцам, а принадлежащие ему активы национализирует и экономический эффект, полученный от этого, направит на снижение коммунальных тарифов.

Так же мы хотели бы напомнить Юле Мендель, чтобы она почаще напомнила своему шефу, что не только Медведчук и Коломойский стоят за ограблением украинского народа, что список украинских олигархов достаточно велик, хоть и не настолько, чтобы их нельзя было перехлопать по одиночке.

Впереди Порошенко, Ахметов, Пинчук, Новинский, Бойко и прочие «успешные люди».

В добрый путь, Владимир Александрович.

Докажите нам, что Вы не участвуете в междоусобной войне олигархов на стороне одних против других, что Вы и в самом деле начали крестовый поход против олигархии.

Когда же мы увидим санкции против Ахметова, Порошенко, Пинчука и прочих, когда мы увидим бюджетообразующие средства производства, им принадлежащие, ими уворованные у народа Украины, возвращёнными народу и, благодаря этому, уменьшенные в несколько раз тарифы на коммунальные услуги и увеличенные пенсии, то мы, как один, встанем на Вашу сторону.

Ибо только уничтожение олигархов остановит войну на Украине и положит основание к её возрождению».

https://www.facebook.com/Vasiliy.volga/posts/2844099365907477

Журналист Олеся Медведева считает, что все претензии к уровню профессионализма Мендель небезосновательны: «Мендель в своём новом интервью жалуется на травлю и мочилово.

Посмотрела я уже пол часа этого интервью и просто офигела от тупости, лицемерия, лжи этой особы.

Путает понятия, называет генпрокурора политиком, зализала зелёную команду до дыр, в импровизации полностью «дуб — дерево хвойное», поведение «базарной бабы» в кадре, как и внешний вид (простите, я не осуждаю женскую внешность, но тут речь именно о соответствии своей должности), сыпет всякими англицизмами особенно не к месту, куча слов-паразитов «типо», «по ходу», какой-то непрерывный поток сознания в следствии синдрома Даннинга-Крюгера….

Нет, Юлия, это не травная и не мочилово. Просто все нормальные люди не понимают как вы с таким низким уровнем профессионализма занимаете должность пресс-секретаря президента.

Ничего личного. Просто позорище».

https://www.facebook.com/olesia.medvedieva/posts/1563032430554540

Ее коллега Светлана Крюкова написала, что слушать (даже с профессиональным интересом) пресс-секретаря было очень сложно: «Интервью Мендель — это пытка размером в 2,5 часа.

Президент Владимир — большой перфекционист….

Я — не гадалка…..

Мы боремся с фейками….

Президенту много пишут, жалуются….

ФБ и Ютюб не такие быстрые, нет такой динамики как бы нам хотелось в борьбе с ботофермами….

«Бабы-Яги против» у нас в команде нет…. Мне критиковать президента — а зачем, что он делает не так?

Мы сошлись не на том, что он взял девочку….

Теплой ванны для Зеленского нет — это невозможно….

Он может пойти в какой-то магазин, это все не запланировано, а я такая — а чё мы остановились….

Я почти дочитала закон о медиа.

Его авторы немного недопровели с коммуникацией…

Приходит какой пацанчик, которому дают баблишко, у которого нет никаких ценностей, нет понимания каких-то журналистских стандартов и этики, приносит намордник пресс-секретарю к офису и говорит — "я за свободу слова" (это о молодых журналистах)… Здесь огромный этический вопрос вообще в плоскости морали". Генератор случайных слов. Словесный гейзер, временами переходящий в поток сознания. Всплески эмоций незрелого неподготовленного несобранного эмоционально разваленного сотрудника Офиса с завышенным самомнением, официально представляющим президента».

https://www.facebook.com/kryukova/posts/10159227995923064

Медиаменеджер Елена Скидан иронизировала: «Смешались в кучу кони-люди:

ВАЗ выставил против Бородатой бабушки Мендель, а против Мендель выступил Аслунд)))

"Эта молодая девушка. Она получила высокую должность. И, оказывается, не очень хорошо знает, как делать такую работу". Аслунд Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах. Наша "маленькая Юля" публично ставила на вид их большому научному боссу, что "Зеленский готов бросить вызов власти украинских олигархов".

Ей,бідолашній, и в голову не может прийти, что кинуть "вызов власти", означает её признать.

И да, новое крыло "слуг" Зе-женщины должна возглавить Мендель. Это будет справедливо)))»



Общественный деятель Дмитрий Спивак нашел подходящий прообраз для Юлии Мендель: «ЦИЦЕРОН в ЮБКЕ

«…Так сложилось, что институт президента не является настолько сильным по обязанностям, потому что… по исполнительной власти. То есть фактически все исполнение лежит у нас на парламенте и на кабинете министров. Но де-факто институт президента является самым сильным…»

Это конгениально. Блестящий спич пресс-секретаря Президента Юлии Мендель в очередном интервью. Мощная мысль.

Правда, хрен поймёшь смысл, но это такое…

Друзья! Перечитайте и насладитесь. Не каждому дано это выговорить, а уж понять…»

https://www.facebook.com/SpivakDmytriy/posts/4101384156547278

Политкорректор Константин Зоркин сказал, что пытку выдержать невозможно: «А вообще Мендель комментировать невозможно. Мне просто физически больно.

Это примерно как увидеть компанию бухих гопников на сцене оперного театра, причем в том самом, где ты сам играл».

https://www.facebook.com/zorkinsobolev/posts/4233038260063384