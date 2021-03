8 марта в прямом эфире Первого канала россияне выбирали, кто представит страну на «Евровидении-2021». Путёвку на конкурс в нидерландский Роттердам завоевала певица Манижа, семья которой была вынуждена бежать из Таджикистана в Россию, и теперь она хочет рассказать всему миру о щедрой и открытой русской душе

План Б: утвержден формат «Евровидения-2021» © Facebook, Eurovision Song Contest

После выступления на национальном отборочном туре лидер группы Илья Прусикин сделал объявление, которое стало для многих как гром среди ясного неба: «К сожалению или к счастью, группа Little Big не представит Россию на «Евровидении-2021». Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир».

После этого претендентов на поездку в Нидерланды осталось трое. Первым на сцену вышел полуфиналист проекта «Голос» Антон Беляев со своей группой Therr Maitz, он исполнил романтическую балладу Future is Bright.

Вторым выступал дуэт «2 Маши» (Мария Шейх и участница проекта «Голос», солистка группы «Ассорти» Мария Зайцева, супруга певца Алексея Гомана), известные по песням «Если бы не ты, где бы была я», «Босая». Для «Евровидения» они предложили композицию Bitter Words.

Замыкающий третий номер достался певице Маниже. Её номер был самым эпатажным: она была одета в красный комбинезон с золотистой надписью «Рашн Wуman» на спине, русский платок и азиатский тюрбан; песня в стиле фолк написана на русском и английском языках.

Кто из них получит заветную путёвку, решали зрители посредством смс-голосования. Когда ведущая Яна Чурикова после выступления всех конкурсантов уже была готова объявить результаты, неожиданно даже для неё самой организаторы сообщили, что голосование ещё не окончено, — оно будет длиться на протяжении программы «Время», которая следом в эфире, то есть дополнительные 20 минут.

В конечном итоге с небольшим отрывом победила Манижа, ей отдали предпочтение 39,7% телезрителей. «2 Маши» набрали 35,7%, а группа Therr Maitz — 24,6%.

«Для меня участие в «Евровидении» — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой её знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», — сказала Манижа.

Говоря о своей конкурсной песне, певица отметила, что она о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. «Пустые обещания»: выбор песни для «Евровидения» на Украине обернулся скандалом © Facebook Go-A

«Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни. По стечению обстоятельств она родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполняю её лишь спустя год», — объяснила Манижа.

Творческий путь Манижи

Русской женщиной певица не родилась, она ею стала. Манижа Сангин родилась 8 июля 1991 года в Душанбе, но в 1994 году её семья уехала из Таджикистана, охваченного гражданской войной, после того как их дом взорвали, это стало последней каплей.

В Москве, по словам артистки, у них не было «никаких прав, никаких денег, никакой крыши над головой», гражданства и прописки, а родители брались за любую работу, чтобы прокормить пятерых детей. Мама, например, физик-ядерщик по образованию, мыла полы, торговала в переходах, сама шила одежду.

Манижа увлеклась музыкой, вдохновившись саундтреком к фильму «Титаник» My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион. Сначала девочка начала учиться игре на фортепиано, а через год занялась вокалом. Она добилась высоких результатов на различных конкурсах и фестивалях как в России, так и за рубежом. В 2004 году Манижа стала лауреатом IV международного фестиваля-конкурса Kaunas Talent в Литве, в 12-летнем возрасте завоевала Гран-при международного конкурса молодых исполнителей Rainbow Stars в Юрмале. Когда артистке было 14, её песни начали крутить таджикские и российские радиостанции, кроме того, она выпустила дебютный альбом под названием «Пренебрегаю», включавший 11 композиций. Год спустя у девочки появились продюсеры, но они сменили авторский репертуар на более попсовый, а имя — на сценический псевдоним Ру. Кола, потому что имя Манижа казалось им «слишком мусульманским». Через три года она расторгла контракт, несмотря на неплохие заработки. «Чертовски голосистые дегенераты»: политолог Белашко оценил трек Украины для «Евровидения» © Gо-A/Инстаграм

Некоторое время она работала в Санкт-Петербурге, куда переехала в 2011-м по приглашению своего друга рэпера Ассаи, но ни о какой большой сцене речи не шло — выступать приходилось в небольших клубах и барах, и тогда она задумалась о завершении музыкальной карьеры. Не получилось ничего и в Лондоне, где она работала в рамках одного проекта. Вернувшись в Москву, Манижа начала публиковать в своём Instagram-аккаунте короткие видео кавер-версий известных песен, и они собирали миллионы просмотров. В прошлом году ей поступило предложение исполнить саундтрек к российской версии фильма Disney «Мулан», от которого, конечно, не смогла отказаться.

Человек всемирного масштаба

Манижа принимает активное участие в общественной и благотворительной деятельности. В 2019 году она стала амбассадором благотворительного фонда «Подари жизнь» для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Певица выступает от имени фонда перед благотворителями на различных мероприятиях и на своих площадках.

14 декабря 2020-го у Агентства ООН по делам беженцев появился первый посол Доброй воли из России, и им стала Манижа. Своей программой-минимум в этой роли она обозначает, как разобраться, почему в России есть проблемы с получением статуса беженца, ведь официально беженцев в РФ очень мало, но на самом деле их очень много, и они вынуждены постоянно скрываться, жить в тени. Обматеренные Зеленским представители России на «Евровидении» имеют прямое отношение к харьковскому «Металлисту» © группа Little Big

«И самое главное — я хочу открыть бесплатный курс русского языка для беженцев, не только для взрослых, но и для детей. Мы сейчас вместе с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) работаем над этим, создаем онлайн-платформу. УВКБ ООН помогает направить в необходимые организации. Я надеюсь, что уже в 2021 году у людей будет доступ к бесплатному образованию на русском языке», — заявила Манижа в интервью изданию «Коммерсантъ».

Кроме того, у неё есть планы собрать онлайн-приложение, которое помогало бы беженцам видеть карту своих действий: вот я оказался в этой стране, сейчас у меня есть доступ к таким-то организациям; заполнив чек-лист, сделав необходимые шаги, я могу получить доступ к новым ресурсам.

Тема положения мигрантов Манижа поднимает и в своём творчестве, например, в песне «Недословянка» она поёт: «Я недославянка, я недотаджичка. Живу по Корану в стенах церкви Един Бог, и грани его бесконечны. Я вроде бы пела, что из другого теста,но мне неизвестно моё место. На земле родной я уже чужой, а на земле чужой ещё не родной».

Общественное внимание певица старается привлечь к ещё одной серьёзной проблеме — домашнему насилию. Этот сюжет лёг в основу клипа на композицию «Мама». Россия — щедрая душа: на что мигранту рассчитывать в РФ © скриншот видео Украина.ру

«Если смогу кому-то помочь словом, постараюсь это сделать. Это работа не одного артиста, а в целом общества и культуры. Когда ты поднимаешь такие темы, нельзя мыслить глобально, надо делать то, что можешь. Это не благотворительность в красивых платьях, не званый ужин. Я называю себя арт-филантропом. Через искусство могу говорить о чем-то важном», — говорила Манижа.

Ждать ли «Евровидение-2022» в России?

Автор песен нескольких российских участников «Евровидения» Карен Кавалерян в комментарии РИА Новости назвал Манижу своеобразной артисткой со своей индивидуальной манерой исполнения, а её номер — рискованным именно для конкурса из-за отсутствия хитового припева, к тому же в целом «Евровидение» привыкло к более консервативным песням.

«Но в песне есть характер и видна личность. Когда в 2006-м Билан поехал в Афины с моей песней Never Let You Go, все предрекали нам провал, но мы верили в то, что делали, и стали вторыми. Уверенность в себе и в песне важнее любых мнений. В любом случае все мы будем болеть за неё. Перед конкурсом все наперебой называют своих фаворитов. Я думаю, это глупо. Все участники мотивированы, хотят и, главное, могут победить. Лучше всех в шансах разбираются букмекеры. Именно их ставки формируют реальный топ-5. Сейчас это Исландия, Франция, Россия, Литва и Болгария. Мы, как всегда, вступаем в гонку с гандикапом за счет голосов диаспоры. Первая пятёрка будет хорошим результатом, но с учётом нынешних реалий этого добиться непросто», — сказал поэт-песенник.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин признался, что не слышал песни Манижи в хит-парадах, но видел её выступление, и певица произвела на него нормальное впечатление. Оценивая её шансы на «Евровидении», Пригожин сказал: «Время покажет».

«Всё американское, шведское, английское, нашего ничего нет! Какие песни Манижи или Little big кто в России поёт? В очередной раз поедет от России то, что никому здесь в России не надо», — заявил композитор Юрий Лоза в интервью «Пятому каналу». Букмекеры не верят в украинскую группу на «Евровидении-2021» © Facebook Go-A

Впрочем, есть и те, кто настроен более оптимистично относительно выступления российской конкурсантки в Нидерландах. Певица Наталья Подольская считает, что это как раз тот эпатаж, который нужен для «Евровидения».

«Зрители выбрали Манижу, значит, полюбилась, проявила себя с яркой стороны. Нам, сидевшим в зале, понравилась энергия, которая шла от Манижи», — сказала в комментарии изданию «Известия» Дина Гарипова, представлявшая Россию на конкурсе в 2013 году.

А Юлия Самойлова ещё в 2018-м предлагала отправить Манижу на «Евровидение», отмечая её восхитительные вокальные данные.

Результаты «Евровидения» всегда непредсказуемы, поэтому насколько верным был нынешний выбор России, станет известно только по окончанию голосования. Мало кто мог подумать, что «Бурановские бабушки» в 2012 году займут второе место, такой результат раньше показывали только Алсу и Дима Билан (в 2000 и 2006 годах соответственно), позже это достижение показала и Полина Гагарина. Кроме того, в копилке России одна победа, благодаря Диме Билану конкурс в 2009-м прошёл в Москве, его до сих пор называют одним из лучших по уровню организации, а также 4 «бронзы»: группы «Тату» (2003) и Serebro (2007), а также дважды третье место занимал Сергей Лазарев (2016 и 2019 годы).