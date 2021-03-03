В последние дни министр МВД Арсен Аваков развил незаурядную медийную активность: в считанные дни дал два больших интервью - телеканалу «1+1» и Дмитрию Гордону, между которыми ещё и затерялось блиц-интервью Олесе Бацман

Учитывая, что даже в излюбленном «Фейсбуке» Аваков с начала года разместил буквально пару заметок, на изголодавшиеся СМИ обрушился шквал откровений Арсена Борисовича…

Для разворачивания столь масштабной информационной кампании должны быть веские причины. Скорее всего, речь идёт об отставке действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля (о чем уже давно говорят украинские эксперты) и грядущем переформатировании правительства.

То, что сам Аваков не желает становится премьером, он подчеркивал постоянно (включая несколько слов потешной Олесе Бацман), и можно предположить, что это правда. За семь лет, которые он работает в правительстве, Аваков видел четырёх премьеров и отлично знает минусы должности козла отпущения в нищающей стране. Не говоря уже о необходимости всё время общаться на державной мове, которой Арсен Борисович так и не овладел.

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Лично для Арсена Авакова главный вопрос возможного переформатирования правительства — необходимость очередной раз сохранить свой пост. А сместить засидевшегося министра желающих немало, в том числе и среди амбициозных соросят. Да и другие конкурирующие игроки от ключевого поста не отказались бы. То есть дискуссия об альтернативных претендентах возможна, и, как бы упреждая ее, господин Аваков в двух больших интервью даёт развернутое видение разнообразнейших проблем, начиная, конечно, с подтверждения лояльности действующему президенту.

«У него полномочия, которые ему дали люди. Я могу в некоторых случаях злиться или не соглашаться, а потом я даже Владимиру Александровичу говорю: "Послушайте, в конце концов, за вас проголосовало 75 или 73 — сколько там процентов? 73%? Вы имеете право на такую позицию". Он отвечает: "Да". Я говорю: "Поэтому я подчиняюсь», — рассказывает Аваков в интервью Гордону.

И одновременно подчёркивает, что нередко имеет позицию, несколько отличающуюся от президентской, — толстый намёк на собственную автономность и авторитет: «Если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал:"Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, — это допустимая процедура плюрализма».

Премьерские (как и президентские) амбиции Аваков отрицает.

«Я что, выиграл выборы? Моя партия прошла номером один или номером два? Выборы выиграл Владимир Зеленский, его партия пришла номером один». Значит, именно ей нести полную политическую и уголовную ответственность — возможно, хотелось добавить многохитрому политику в интервью Наталье Мосейчук. А вот ключевой пост министра МВД — как раз для него: «Здесь — если я нахожу для себя мотивацию как государственник прежде всего, находиться на этой позиции — для меня это окей».

«Государственник» старается выглядеть сдержанным, мудрым, рассудительным.

«Для вас не секрет, и для меня не секрет, что судебная система у нас такая, какая есть. Возможно, это и порождает у нас кризис справедливости, когда мы говорим, что справедливости нет», — как видим, без излюбленного политическими технологами слова «справедливость» дело не обошлось. А заодно поддержал Зеленского с его очередной «реформой», на этот раз судебной (похоже, мало интересной основной массе нищающего населения).

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«Я с ними всеми разговариваю, в том числе и на такие философские темы. И могу вам подытожить: большинство из них считают, что справедливость — это высшая ценность», — открывает ранее скрытые стороны тонкой душевной организации акул капитализма господин Аваков. И впрямую критикует только двух: Петра Порошенко и Виктора Медведчука, стараясь притопить обоих политических конкурентов господина Зеленского.

В интервью Гордону данная тема была развита весьма подробно, и высказано предположение, что Медведчук делился прибылью с Порошенко в обмен на беспрепятственное развитие своей финансовой и медийной империи. И только дорогой Владимир Александрович Зеленский смог нанести монстру разящий удар: «Зеленский сделал то, на что не решился Петр Алексеевич. Зеленский сделал то, что многие настоящие патриоты Украины ждали от этой власти, от власти Украины. Зеленский принял решение, которое серьезно нас защищает. Я считаю, что это очень хорошо».

Действительно, разгром оппозиционных телеканалов защищает майданную власть не хуже подконтрольных МВД и СБУ «эскадронов смерти», поскольку главная оппозиция режиму сейчас не на улицах, а в сознании многих миллионов сограждан. Кроме того, увязка дискредитированного в глазах Белого дома «пленками Деркача» экс-президента с «кумом Путина» должна быть по-достоинству оценена американцами. В конечном итоге главное слово в формировании нового правительства за ними, а господин Аваков компетентно и неустанно изобличает «московские козни». Если надо, подавляет их силой, потому что при ином ходе событий сам является кандидатом на скамью подсудимых.

При этом, что тоже весьма важно для метрополии, министр эффектно живописует себя могучим ястребом, бравым орлом и немного стервятником.

«С прорусской "пятой колонной" невозможно договориться — она понимает только язык силы», — старательно подчёркивает Аваков.

А после могучей атаки украинской власти на Виктора Медведчука, по его мнению, испуганная Россия снова изготовилась нападать.

«Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, будет проплачивать… Теперь им проплачивать будет труднее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесен огромный удар. Сойдет снег — начнутся провокации на фронте, к сожалению», — в том же интервью Гордону излагает свои привычные видения Арсен Аваков, не проясняя, впрочем, почему почти ежедневным обстрелам украинской армии подвергаются никак не нападающие на ВСУ жилые кварталы Горловки и Донецка.

Смерть в конце тоннеля. Зеленский идёт на войну? © president.gov.ua

В этом тезисе можно увидеть косвенное подтверждение того, что Украина готова к военной эскалации без перехода в решающее наступление, о чем издание Украина.ру подробно писало.

В Киеве понимают, что их полномасштабная наступательная операция и последующее контрнаступление приведёт к разгрому майданного режима, и хотят избежать такого развития событий, ограничившись лишь позиционной борьбой.

Пересказывать всё, что за несколько часов было поведано доброжелательным слушателям (включая подвернувшуюся под руку Олесю Бацман), не представляется возможным: он и радетель за закон, и заботливый шеф полицейских, и родоначальник «добробатов», иногда даже ангел во плоти (я не шучу). «А, может, Аваков — ангел, потому что терпит это?— вопрошает Арсен Борисович у журналистки, разъясняя, за что его называют «чёртом». — Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда — человечным, но часто — жестким».

Но, подытоживая, можно сделать несколько выводов: глава МВД готовится к переформатированию правительства, старается привлечь на свою сторону различные группы влияния, обещает метрополии зачистку «пятой колонны» и эскалацию на востоке Украины. Милитаристский и майданный курс Украины будет продолжен — Арсен Аваков тому гарантия.