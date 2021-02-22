Украина отмечает очередную годовщину Майдана и официоз по этому поводу бьется в традиционной истерике: революция-агрессия-абырвалг... Что, впрочем, не отменяет факта, что некоторой части населения действительно нравится пребывать в том положении, куда загнала страну пресловутая «революция гидности»

Сторонники госпереворота отказываются признавать чудовищные экономические итоги «семилетки достоинства», вину режима в убийстве тысяч сограждан, ошибку выбранной стратегии развития государства. «Потому что признаться в этом означает для многих… объективно означает крах, — в интервью «Украине.ru» говорит поэтесса и бывший «волонтёр Майдана» Евгения Бильченко, — Им же сделали идентичность, понимаете? В них вставили эту песнюидентичность. И признание в разочарованности результатами Евромайдана будет означать для них крах этой идентичности. Они бы и рады, но — не могут этого признать».

А фундаментном «идентичности» служит базовый тезис «Украина не Россия, Украина — цэ Европа». А значит обязана участвовать в «европейском концерте» на стороне условного «Запада». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Одним из главных итогов Евромайдана стало то, что Украина навсегда перестала быть самостоятельным политическим игроком. Киевская пропаганда сетует, дескать, россияне специально навязывают украинцам мысль, будто Украина находится под внешним управлением, а те — со времён «революции достоинства» — абсолютно свободны. Да так свободны, что ни одно серьёзное решение не решается без согласования с посольством США — вплоть до того, какими вакцинами прививаться.

Собственно, многие это видят и 65% украинцев согласны с тезисом, что «мы (Украина) находимся под внешним управлением». О том свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведенного с 27 января по 5 февраля текущего года. Причём в русскоязычных регионах осознание зависимости от иностранных государств ещё выше — 75%. Но и на западе Украины большая часть населения (56%) отдаёт себе отчёт в истинном положении дел.

Иное дело, некоторые до сих пор верят, что колониальный статус пойдёт им на пользу, но если за прошедшие семь лет им не хватило мозгов осознать своё лакейское место в западной иерархии, то и тратить время на них нет смысла. Да и режим воюет не с ними, а с инакомыслящими — именно на них обрушен новый вал репрессий: закрытие нескольких оппозиционных телеканалов, санкционная атака на Шария и Медведчука, очередной всплеск активности ультраправых и т.д.

Людей хотят лишить альтернативных источников информации, чтобы остановить катастрофическое падения рейтинга действующей власти (а заодно и осознание обществом истинной роли Майдана и Запада в уничтожении их страны). А осознающим место майданной власти вблизи тюремного нужника, вполне очевидно, что волна гонений санкционирована Соединенными Штатами. Достаточно вспомнить скоординированную поддержку американцев и их союзников незаконного закрытия трех оппозиционных телеканалов или санкций против группы Медведчука.

Подавление оппозиционных СМИ и ТГ-каналов, безнаказанность курируемых спецслужбами неонацистов, тоталитарная украинизация — всё это способы повышения внушаемости и управляемости украинского общества. Причём управляемости извне. Украина не только объект колониального грабежа, но и важный военный плацдарм — острие ножа, направленного в подбрюшье России, база западных спецслужб, важное звено в организации диверсионных операций, пропагандистских кампаний (к слову сказать, на днях в Воронеже была обезврежена группа местных неонацистов, ориентированных на украинских ультраправых). Как спецслужбы Украины ведут необъявленную войну внутри России © скриншот видео МВД Украины

Стратегические решения — в том числе по войне и миру на Донбассе — принимаются вдали от Киева. А за океаном после победы Байдена тоже оживилась «партия войны» (включая вновь вознесшуюся к вершинам власти незабвенную Викторию Нуланд). И ястребы будут подталкивать Украину к обострению конфликта на востоке государства — ну хотя бы как лишний козырь в играх с Москвой. Потому и нарастают обстрелы на Донбассе, подтягивается тяжелое вооружение, усиливается милитаристская риторика официальных и полуофициальных лиц.

Втягивание Росиии в полномасштабную войну на востоке Украины — один из возможных способов сорвать или отложить заключение весьма тревожащего Запад военного союза между Москвой и Пекином, вероятность чего обсуждается как повестка дня на предстоящих в июле мероприятий в ознаменование 20-летия стратегического «Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Заключать договор с державой, уже опосредованно находящейся в вооруженном конфликте с Западом — излишний риск для традиционно острожных китайцев. Иван Приходько: Сегодня по Горловке ВСУ выпустили 100 снарядов и мин © commons.wikimedia.org, Ольга Трапезникова

Плюс консолидация союзников по НАТО перед «лицом общей опасности», плюс отвлечение внимания избирателей внутри США «маленькой победоносной войной» за демократию, плюс новые проблемы с запуском «Северного потока —2»… То есть плюсов множество, а из минусов «всего лишь» жизни сотен и тысяч украинцев.

«Что я вижу сейчас — это переход от логики сдерживания, конфронтации и соперничества — к логике войны, пока мягкой, пока информационной, психологической и политической, — говорит один из наиболее информированных украинских журналистов и руководитель агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, — Это неизбежно пойдет дальше. И у нас проблема, потому что мы — одна из точек, где эта конфронтация и так была раньше. Поэтому мы — готовое поле боя».

Зеленского безостановочно гонят по тоннелю, в конце которого горит явно не свет надежды. Хотя, можно предположить, Банковая и прочие институции на Печерских холмах всё же настоящей войны не хотят. Их вполне устраивает существующее статус-кво, когда можно спокойно грабить бюджет, разворовывать иностранные кредиты и обустраивать уютные гнёздышки за границей. А в случае излишне резких движений фанатов хорватских и карабахских блицкригов это благоденствие может легко рухнуть.

Поэтому — даже если американские хозяева надавят всерьёз — в интересах самого Киева попытаться «пройти между капелек»: устроить своего рода широкомасштабное файер-шоу. То есть большую провокацию с грохотом по всей линии фронта, информационной истерикой, несколькими жертвенными атаками националистов-камикадзе — но без перехода в решающее наступление.

В противном случае, можно получить чрезвычайно серьезную «ответку», ибо реальная потеря Донбасса с его сотнями тысяч уже российских граждан обернётся огромным ударом по престижу российского руководства, а такого подарка Киеву и Вашингтону делать никто не собирается. И в случае контрнаступления ЛДНР, оно остановится не на тех рубежах, которые войска занимают сегодня. И новая конфигурация отразится на продиктованных условиях мира — куда менее выгодных для Киева.

Однако поспешу успокоить сторонников самостийности — никто аннексировать Украину не собирается, разве что взять под контроль несколько действительно важных стратегических пунктов. Кому нужно брать на материальное довольствие самую большую в мире тюрьму?