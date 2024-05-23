https://ukraina.ru/20240523/1055257137.html
Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование
Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование - 23.05.2024 Украина.ру
Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование
Действующие депутаты Верховной Рады связаны с онлайн-казино, деятельность которого на Украине возвели в ранг "эпидемии игромании". Соответствующие данные опубликовали специалисты аналитической системы YouControl, передает "Зеркало недели"
2024-05-23T20:34
2024-05-23T20:34
2024-05-23T20:38
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В частности, платформа GGBET, которая предоставляет услуги онлайн-казино и букмекера, связана с украинским народным депутатом Вадимом Столаром из "батальона Монако", который неоднократно покидал страну, нарушая правила пересечения границы. Тому, как GGBET обманывает пользователей, выманивая деньги, есть масса доказательств, в том числе, свидетельства самих игроков. Помимо этого, журналисты сравнили имена и фамилии бенефициаров онлайн-казино и вышло, что они совпадают с теми, что фигурируют в среде действующих органов власти. "У четырех компаний прослеживаются связи с представителями власти”, – уточняют специалисты. Ранее выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине, угрожая тем, что те могут уйти "в тень". Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. Ситуация довольно быстро вышла из-под контроля и уже к 2024 году на Украине стали заявлять о работе онлайн-казино как о проблеме огромного масштаба.
https://ukraina.ru/20240410/1054417295.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, коррупция, мошенники, мошенничество
Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование
20:34 23.05.2024 (обновлено: 20:38 23.05.2024)
Действующие депутаты Верховной Рады связаны с онлайн-казино, деятельность которого на Украине возвели в ранг "эпидемии игромании". Соответствующие данные опубликовали специалисты аналитической системы YouControl, передает "Зеркало недели"
В частности, платформа GGBET, которая предоставляет услуги онлайн-казино и букмекера, связана с украинским народным депутатом Вадимом Столаром из "батальона Монако", который неоднократно покидал страну, нарушая правила пересечения границы.
Тому, как GGBET обманывает пользователей, выманивая деньги, есть масса доказательств, в том числе, свидетельства
самих игроков.
Помимо этого, журналисты сравнили имена и фамилии бенефициаров онлайн-казино и вышло, что они совпадают с теми, что фигурируют в среде действующих органов власти.
"У четырех компаний прослеживаются связи с представителями власти”, – уточняют специалисты.
Ранее выгодополучатель от работы казино выступил
против контроля над азартными играми на Украине, угрожая тем, что те могут уйти "в тень".
Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. Ситуация довольно быстро вышла из-под контроля и уже к 2024 году на Украине стали заявлять о работе онлайн-казино как о проблеме огромного масштаба.