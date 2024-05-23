https://ukraina.ru/20240523/1055257137.html

Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование

Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование - 23.05.2024 Украина.ру

Деятельность казино на Украине связана с властью – расследование

Действующие депутаты Верховной Рады связаны с онлайн-казино, деятельность которого на Украине возвели в ранг "эпидемии игромании". Соответствующие данные опубликовали специалисты аналитической системы YouControl, передает "Зеркало недели"

2024-05-23T20:34

2024-05-23T20:34

2024-05-23T20:38

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В частности, платформа GGBET, которая предоставляет услуги онлайн-казино и букмекера, связана с украинским народным депутатом Вадимом Столаром из "батальона Монако", который неоднократно покидал страну, нарушая правила пересечения границы. Тому, как GGBET обманывает пользователей, выманивая деньги, есть масса доказательств, в том числе, свидетельства самих игроков. Помимо этого, журналисты сравнили имена и фамилии бенефициаров онлайн-казино и вышло, что они совпадают с теми, что фигурируют в среде действующих органов власти. "У четырех компаний прослеживаются связи с представителями власти”, – уточняют специалисты. Ранее выгодополучатель от работы казино выступил против контроля над азартными играми на Украине, угрожая тем, что те могут уйти "в тень". Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. Ситуация довольно быстро вышла из-под контроля и уже к 2024 году на Украине стали заявлять о работе онлайн-казино как о проблеме огромного масштаба.

https://ukraina.ru/20240410/1054417295.html

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новости, украина, верховная рада, коррупция, мошенники, мошенничество