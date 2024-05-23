Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси - 23.05.2024 Украина.ру
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Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси
Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси - 23.05.2024 Украина.ру
Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси
Вертолет на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси разбился после столкновения с горой, на корпусе борта не было обнаружено следов воздействия пуль, сообщили 23 мая в Генштабе ВС Ирана, передает иранское издание Donya
2024-05-23T23:51
2024-05-23T23:51
новости
иран
эбрахим (ибрахим) раиси
генштаб
израиль
ближний восток
война
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Согласно опубликованному отчету, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения иранского лидера. По данным Генштаба, вертолет загорелся только после столкновения с горой. Уточняется, что для рассмотрения других документов, которые были собраны для анализа катастрофы, необходимо дополнительное время. Заключительная версия будет представлена дополнительно. Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил&nbsp;жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Кроме Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Никто из пассажиров не выжил. Аналитик ФСО в интервью "Украина.ру" оценил другую версию иранцев о гибели Раиси.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, генштаб, израиль, ближний восток, война
Новости, Иран, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Генштаб, Израиль, Ближний Восток, война

Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси

23:51 23.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦветы в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Цветы в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Вертолет на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси разбился после столкновения с горой, на корпусе борта не было обнаружено следов воздействия пуль, сообщили 23 мая в Генштабе ВС Ирана, передает иранское издание Donya
Согласно опубликованному отчету, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения иранского лидера.
По данным Генштаба, вертолет загорелся только после столкновения с горой.
Уточняется, что для рассмотрения других документов, которые были собраны для анализа катастрофы, необходимо дополнительное время. Заключительная версия будет представлена дополнительно.
Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Кроме Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Никто из пассажиров не выжил.
Аналитик ФСО в интервью "Украина.ру" оценил другую версию иранцев о гибели Раиси.
Дмитрий Ефимов интервью
20 мая, 14:46
США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели РаисиВ гибели президент Ирана и в том, чтобы эксперимент над сектором Газа продолжился без вмешательства Тегерана, может быть заинтересована Британия. Но никто сходу Третью мировую войну не начнет и "гасить" Израиль не станет
 
НовостиИранЭбрахим (Ибрахим) РаисиГенштабИзраильБлижний Востоквойна
 
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Заголовок открываемого материала
23:51Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси
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