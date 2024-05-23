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Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси

Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси - 23.05.2024 Украина.ру

Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси

Вертолет на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси разбился после столкновения с горой, на корпусе борта не было обнаружено следов воздействия пуль, сообщили 23 мая в Генштабе ВС Ирана, передает иранское издание Donya

2024-05-23T23:51

2024-05-23T23:51

2024-05-23T23:51

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Согласно опубликованному отчету, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения иранского лидера. По данным Генштаба, вертолет загорелся только после столкновения с горой. Уточняется, что для рассмотрения других документов, которые были собраны для анализа катастрофы, необходимо дополнительное время. Заключительная версия будет представлена дополнительно. Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Кроме Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Никто из пассажиров не выжил. Аналитик ФСО в интервью "Украина.ру" оценил другую версию иранцев о гибели Раиси.

https://ukraina.ru/20240520/1055175261.html

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новости, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, генштаб, израиль, ближний восток, война