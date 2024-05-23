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Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси
Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси - 23.05.2024 Украина.ру
Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси
Вертолет на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси разбился после столкновения с горой, на корпусе борта не было обнаружено следов воздействия пуль, сообщили 23 мая в Генштабе ВС Ирана, передает иранское издание Donya
2024-05-23T23:51
2024-05-23T23:51
2024-05-23T23:51
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эбрахим (ибрахим) раиси
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Согласно опубликованному отчету, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения иранского лидера. По данным Генштаба, вертолет загорелся только после столкновения с горой. Уточняется, что для рассмотрения других документов, которые были собраны для анализа катастрофы, необходимо дополнительное время. Заключительная версия будет представлена дополнительно. Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Кроме Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Никто из пассажиров не выжил. Аналитик ФСО в интервью "Украина.ру" оценил другую версию иранцев о гибели Раиси.
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Украина.ру
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новости, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, генштаб, израиль, ближний восток, война
Новости, Иран, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, Генштаб, Израиль, Ближний Восток, война
Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета Раиси
Вертолет на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси разбился после столкновения с горой, на корпусе борта не было обнаружено следов воздействия пуль, сообщили 23 мая в Генштабе ВС Ирана, передает иранское издание Donya
Согласно опубликованному отчету, вертолет следовал по запланированному маршруту и не покидал назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот смог связаться с пилотами двух других вертолетов из сопровождения иранского лидера.
По данным Генштаба, вертолет загорелся только после столкновения с горой.
Уточняется, что для рассмотрения других документов, которые были собраны для анализа катастрофы, необходимо дополнительное время. Заключительная версия будет представлена дополнительно.
Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. Кроме Раиси, на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Никто из пассажиров не выжил.
Аналитик ФСО в интервью "Украина.ру" оценил
другую версию иранцев о гибели Раиси.