https://ukraina.ru/20240523/1055243082.html

Арест генерала Шамарина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 мая

Арест генерала Шамарина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 мая - 23.05.2024 Украина.ру

Арест генерала Шамарина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 мая

Главного связиста ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-23T13:04

2024-05-23T13:04

2024-05-23T13:04

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Начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину", — рассказала собеседница агентства.За последние недели в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, речь идет о сумме в 30 млн руб. Но самым громким задержанием стало задержание 23 апреля замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и арестовали до 23 июня. По информации адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяют взятки на сумму около 1 млрд руб., его временно отстранили от должности.В Кремле 23 мая прокомментировали задержания высокопоставленных военных."Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.Арест Шамарина прокомментировали и те, кто тесно общается с российскими военными."Начальник Главного управления связи ВС РФ и замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин стал фигурантом уголовного дела. У генерала прошел обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Всем бы, конечно, хотелось, чтобы главного связиста задержали за то, в каком состоянии оказалась связь в СВО. Многие проблемы не решены до сих пор. Но, думаю, что все намного прозаичнее. 15 лет назад я писал, как два полковника зарабатывали на торговле совместными частотами для гражданских операторов связи. Когда к одному из них пришли с обыском, он попросился в туалет и подозрительно надолго там засиделся. Вскрыли дверь, а он блокнотик рвет и в унитаз кидает. Достали, а там - теневая бухгалтерия. Кому, когда и сколько. Не могли же они работать без крыши. Так вот в блокнотике была в том числе фамилия, совпадавшая с занимавшим на тот момент пост замначальника Генштаба, начальника связи Вооруженных сил. "За общее покровительство коммерческой деятельности", - пояснил тогда в показаниях полковник. Не удивлюсь, если эта схема в том или ином виде жива по сей день", - указал российский военкор Александр Коц.Вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев напомнил, что ранее российские военные и волонтёры жаловались на связь."Вообще не понятно, какие претензии и вопросы могут быть к генералу. В армии со связью же все нормально. Рации есть, и даже Мотороллы, разведывательно-ударные комплексы есть, даже Старлинки есть. Хотя... Может быть дело в том, что это всё закуплено и налажено волонтёрами? И в том, что даже танковые подразделения обеспечивали станциями на народные деньги? А простенькие китайские Баофенги стали одним из главных средств связи в звене отделение-взвод-рота? Помнится, как шапкозакидатели в падучей бились, доказывая, что те, кто говорит о проблемах связи в войсках, это, дескать, предатели, дураки, и со своих диванов ничего не понимают. Ну да. Судя по последним событиям всё так и есть", - отметил он.В то же время, военкор Коц, отвечая Медведеву, указал на то, по какому делу проходит Шамарин."Андрей Андреич, так если бы к нему были претензии по связи, тогда надо было бы дело по госизмене заводить. В том-то и печаль, что по связи к нему претензии предъявляют только в Телеграме. А следствие вменяет "только" взятку. Его предшественник, к слову, генерал Арсланов, тоже не за плохую связь присел, а за мошенничество", - отметил Коц.Ранее он напоминал о предшественнике Шамарина — генерал-полковнике Халиле Арсланове, которому предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества в общем размере около 6,7 млрд руб. По версии следствия, Арсланов похитил средства во время исполнения госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 14 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов, на волновахском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 59 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 9 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 28 жилых домостроений и 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню Вооружённые силы Украины выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации Голая Пристань — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 9; Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Алёшки и Заводовка.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 4 удара по округу."Обстрелам подверглись Заводовка и Каиры. Пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов нет", - сообщили в администрации округа.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости рассказал об интенсивной войне беспилотников в регионе."Противник, не стесняясь, бьет по инфраструктуре населённых пунктов, гражданским машинам и мирным людям, используя тактику террористов", - отметил Сальдо.В то же время он указал, что российские операторы БпЛА уничтожают исключительно живую силу, военную технику и объекты врага.Утром 23 мая Минобороны России сообщило об отражении атаки на Белгородскую область."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", реактивной системы залпового огня "Вампир" и БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале рассказал о последствиях утренних обстрелов ВСУ. В частности, он рассказал о погибшей мирной жительнице в результате атаке ВСУ."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – над хутором Красный Восток сбит БпЛА самолётного типа. В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая – под завалами обнаружено тело женщины. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей… Обломками от беспилотника посечены частные домовладения, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы. Продолжается подомовой обход территории", - написал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, минобороны, генштаб, россия, украина, александр коц, тимур иванов