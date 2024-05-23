"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон - 23.05.2024 Украина.ру
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"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон
"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон - 23.05.2024 Украина.ру
"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон
Бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный после назначения послом в Великобритании не уехал в Лондон. Ситуацию прокомментировал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 23 мая в своем телеграм-канале
2024-05-23T15:21
2024-05-23T15:21
новости
украина
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великобритания
валерий залужный
олег царев
вооруженные силы украины
верховная рада
петр порошенко
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Экс-депутат Рады отметил, что указ о назначении Залужного послом Украины в Великобритании есть, однако в Лондон он не уехал, а остался в Киеве.По мнению Царёва, для Залужного сложилась идеальная ситуация. Он может ничего не делать и не говорить. На контрасте, что под командованием Александра Сырского ВСУ терпят неудачу за неудачей, рейтинг Залужного будет расти, а у Владимира Зеленского – падать.Экс-депутат обратил внимание на образ Залужного, созданный в медиа. "Его увольняют, а он демонстрирует искреннюю симпатию к Зеленскому, к своему конкуренту", - добавил он.По мнению Царева, над образом Залужного потрудились политтехнологи. Население Украины ждёт мессию, чудотворца. Поэтому Залужного наделяют качествами, которых у него нет, считает он."Жесткий, военный, командующий. Он не такой. Он совсем не такой. И этим он полностью устраивает Порошенко", - резюмировал он.Владимир Зеленский 9 мая подписал указ об увольнении бывшего главкома украинской армии, генерала Валерия Залужного с военной службы. Уточняется, что Залужного уволили "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы". Другим указом Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.
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новости, украина, лондон, великобритания, валерий залужный, олег царев, вооруженные силы украины, верховная рада, петр порошенко, президент, владимир зеленский, посол
Новости, Украина, Лондон, Великобритания, Валерий Залужный, Олег Царев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Петр Порошенко, президент, Владимир Зеленский, посол

"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон

15:21 23.05.2024
 
Валерий Залужный
Валерий Залужный
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Бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный после назначения послом в Великобритании не уехал в Лондон. Ситуацию прокомментировал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 23 мая в своем телеграм-канале
Экс-депутат Рады отметил, что указ о назначении Залужного послом Украины в Великобритании есть, однако в Лондон он не уехал, а остался в Киеве.
По мнению Царёва, для Залужного сложилась идеальная ситуация. Он может ничего не делать и не говорить. На контрасте, что под командованием Александра Сырского ВСУ терпят неудачу за неудачей, рейтинг Залужного будет расти, а у Владимира Зеленского – падать.
"Залужный идеальный партнер для Порошенко. Сейчас они на троих договорились. Порошенко премьер, Залужный президент, Разумков спикер. Залужный полностью устраивает Порошенко", - заявил Царев.
Экс-депутат обратил внимание на образ Залужного, созданный в медиа. "Его увольняют, а он демонстрирует искреннюю симпатию к Зеленскому, к своему конкуренту", - добавил он.
По мнению Царева, над образом Залужного потрудились политтехнологи. Население Украины ждёт мессию, чудотворца. Поэтому Залужного наделяют качествами, которых у него нет, считает он.
"Жесткий, военный, командующий. Он не такой. Он совсем не такой. И этим он полностью устраивает Порошенко", - резюмировал он.
Владимир Зеленский 9 мая подписал указ об увольнении бывшего главкома украинской армии, генерала Валерия Залужного с военной службы. Уточняется, что Залужного уволили "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы". Другим указом Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.
21 мая, 06:21
Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентстваПять лет назад украинцы были очень обеспокоены затягиванием (на самом деле – в рамках разумного) инаугурации свежеизбранного президента Зеленского. Сейчас украинцы, если верить социальным сетям и ещё живущим на Украине знакомым, обеспокоены затягиванием пребывания Зеленского на посту президента. Sic transit gloria mundi (Так проходит земная слава)
 
НовостиУкраинаЛондонВеликобританияВалерий ЗалужныйОлег ЦаревВооруженные силы УкраиныВерховная РадаПетр ПорошенкопрезидентВладимир Зеленскийпосол
 
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