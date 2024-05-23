"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон
Валерий Залужный
Бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный после назначения послом в Великобритании не уехал в Лондон. Ситуацию прокомментировал депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев 23 мая в своем телеграм-канале
Экс-депутат Рады отметил, что указ о назначении Залужного послом Украины в Великобритании есть, однако в Лондон он не уехал, а остался в Киеве.
По мнению Царёва, для Залужного сложилась идеальная ситуация. Он может ничего не делать и не говорить. На контрасте, что под командованием Александра Сырского ВСУ терпят неудачу за неудачей, рейтинг Залужного будет расти, а у Владимира Зеленского – падать.
"Залужный идеальный партнер для Порошенко. Сейчас они на троих договорились. Порошенко премьер, Залужный президент, Разумков спикер. Залужный полностью устраивает Порошенко", - заявил Царев.
Экс-депутат обратил внимание на образ Залужного, созданный в медиа. "Его увольняют, а он демонстрирует искреннюю симпатию к Зеленскому, к своему конкуренту", - добавил он.
По мнению Царева, над образом Залужного потрудились политтехнологи. Население Украины ждёт мессию, чудотворца. Поэтому Залужного наделяют качествами, которых у него нет, считает он.
"Жесткий, военный, командующий. Он не такой. Он совсем не такой. И этим он полностью устраивает Порошенко", - резюмировал он.
Владимир Зеленский 9 мая подписал указ об увольнении бывшего главкома украинской армии, генерала Валерия Залужного с военной службы. Уточняется, что Залужного уволили "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы". Другим указом Зеленский назначил экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании.
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