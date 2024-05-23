Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах Белоруссии
22:39 23.05.2024 (обновлено: 22:40 23.05.2024)
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Основой предстоящий переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко станет украинский конфликт, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой
Помимо этого, лидеры стран обсудят предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, а также ситуацию на границах Белоруссии.
"Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте – это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы, а также о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на нашей западной границе", – уточнил Крутой.
Путин 23 мая отправился с двухдневным визитом с Минск. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Белоруссии пройдут "обширные переговоры".
О том, что Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия стало известно 9 мая. Владимир Путин сообщал, что на одном из этапов таких отработок "подключатся белорусские коллеги".
Политолог в интервью "Украина.ру" рассказал, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада.
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