Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах Белоруссии - 23.05.2024 Украина.ру
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Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах Белоруссии
Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах Белоруссии - 23.05.2024 Украина.ру
Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах Белоруссии
Основой предстоящий переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко станет украинский конфликт, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой
2024-05-23T22:39
2024-05-23T22:40
новости
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
сво
ядерная безопасность
военные учения
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Помимо этого, лидеры стран обсудят предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, а также ситуацию на границах Белоруссии. "Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте – это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы, а также о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на нашей западной границе", – уточнил Крутой. Путин 23 мая отправился с двухдневным визитом с Минск. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Белоруссии пройдут "обширные переговоры". О том, что Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия стало известно 9 мая. Владимир Путин сообщал, что на одном из этапов таких отработок "подключатся белорусские коллеги". Политолог в интервью "Украина.ру" рассказал, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада.
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новости, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, сво, ядерная безопасность, военные учения
Новости, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СВО, ядерная безопасность, военные учения

Путин и Лукашенко обсудят совместные ядерные учения, СВО и ситуацию на границах Белоруссии

22:39 23.05.2024 (обновлено: 22:40 23.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и Белоруссии
Встреча президентов России и Белоруссии
© POOL
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Читать в
Основой предстоящий переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко станет украинский конфликт, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой
Помимо этого, лидеры стран обсудят предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, а также ситуацию на границах Белоруссии.
"Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте – это, естественно, главный вопрос. Наш президент проинформирует о тех тенденциях, которые происходят сегодня у нас в стране с точки зрения укрепления безопасности, нашей южной границы, а также о последних событиях, связанных с поведением стран Прибалтики и Польши на нашей западной границе", – уточнил Крутой.
Путин 23 мая отправился с двухдневным визитом с Минск. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Белоруссии пройдут "обширные переговоры".
О том, что Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия стало известно 9 мая. Владимир Путин сообщал, что на одном из этапов таких отработок "подключатся белорусские коллеги".
Политолог в интервью "Украина.ру" рассказал, как ядерные учения "приведут в чувство" страны Запада.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Вчера, 04:20
Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВОПеребрасывать на левый берег те 250-300 тысяч относительно боеспособных войск, которые остались у ВСУ, в Киеве просто опасаются, тогда правый (западный) берег Днепра останется беззащитным, а Россия получит два сценария быстрого завершения войны. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
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