Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
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Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ
Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ
Мобилизованного военнослужащего украинской армии задержала Служба безопасности страны, когда выяснилось, что тот работал в исправительной колонии № 10 Херсона в период контроля города российской армией. Об этом в четверг сообщили в четверг в СБУ
2024-05-23T18:31
2024-05-23T18:31
новости
вооруженные силы украины
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Сотрудникам спецслужб стало известно, что украинец служил в колонии охранником, а когда город вновь оккупировали ВСУ, якобы самостоятельно мобилизовался в армию, чтобы избежать наказания за коллаборционную деятельность. Уточняется, что украинец приветствовал приход российских подразделений в Херсон и проведение спецоперации. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, однако по новому закону он сможет выйти на свободу, записавшись в ряды украинской армии. Накануне суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному мобилизованных в ряды ВСУ едва исполнилось 24 года.
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новости, вооруженные силы украины, херсон, россия, украина, сбу, коллаборационизм, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Херсон, Россия, Украина, СБУ, коллаборационизм, СВО

Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ

18:31 23.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
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Мобилизованного военнослужащего украинской армии задержала Служба безопасности страны, когда выяснилось, что тот работал в исправительной колонии № 10 Херсона в период контроля города российской армией. Об этом в четверг сообщили в четверг в СБУ
Сотрудникам спецслужб стало известно, что украинец служил в колонии охранником, а когда город вновь оккупировали ВСУ, якобы самостоятельно мобилизовался в армию, чтобы избежать наказания за коллаборционную деятельность.
"Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигуранта и его попытки скрыться от правосудия в одной из воинских частей на юге Украины. По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Николаевщины", – сказано в телеграм-канале силового ведомства.
Уточняется, что украинец приветствовал приход российских подразделений в Херсон и проведение спецоперации. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, однако по новому закону он сможет выйти на свободу, записавшись в ряды украинской армии.
Накануне суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному мобилизованных в ряды ВСУ едва исполнилось 24 года.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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