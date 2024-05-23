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Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ
Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ - 23.05.2024 Украина.ру
Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ
Мобилизованного военнослужащего украинской армии задержала Служба безопасности страны, когда выяснилось, что тот работал в исправительной колонии № 10 Херсона в период контроля города российской армией. Об этом в четверг сообщили в четверг в СБУ
2024-05-23T18:31
2024-05-23T18:31
2024-05-23T18:31
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Сотрудникам спецслужб стало известно, что украинец служил в колонии охранником, а когда город вновь оккупировали ВСУ, якобы самостоятельно мобилизовался в армию, чтобы избежать наказания за коллаборционную деятельность. Уточняется, что украинец приветствовал приход российских подразделений в Херсон и проведение спецоперации. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, однако по новому закону он сможет выйти на свободу, записавшись в ряды украинской армии. Накануне суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному мобилизованных в ряды ВСУ едва исполнилось 24 года.
https://ukraina.ru/20240522/1055227824.html
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новости, вооруженные силы украины, херсон, россия, украина, сбу, коллаборационизм, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Херсон, Россия, Украина, СБУ, коллаборационизм, СВО
Мобилизованного украинца осудили за связи с РФ, а теперь снова могут отправить в ВСУ
Мобилизованного военнослужащего украинской армии задержала Служба безопасности страны, когда выяснилось, что тот работал в исправительной колонии № 10 Херсона в период контроля города российской армией. Об этом в четверг сообщили в четверг в СБУ