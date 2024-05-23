https://ukraina.ru/20240523/1055239825.html

Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега

Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега - 23.05.2024 Украина.ру

Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега

Жители Харькова в последнее время отмечают, что в городе стало намного меньше автомобилей, многие магазины закрыты, а на улицах и в парках можно встретить преимущественно пенсионеров и веселые стайки подростков, которым пока дела нет до мобилизации

2024-05-23T13:01

2024-05-23T13:01

2024-05-23T13:02

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Харьковчанка Юлия Хомякова, которая работает в сфере торговли, рассказывает изданию "Ассамблея", что резко сократилось количество покупателей."Скажу точно, людей стало меньше, буквально за последнюю неделю перед 10 мая. И дело тут не в прятках [от военкомов]. Потому что не только мужчин стало меньше, но и женщин, и детей. Все водители и продавцы, которые остались тут, продолжают ходить на работу. Все не пропадут. Но заменить мужчин не реально!", - рассказывает харьковчанка.В Харькове, наверное, самое большое количество пабликов, чатов и групп в соцсетях, посвященных мобилизации и попыткам её избежать. Один из комментаторов по имени Борис советует мужчинам нечто вроде генеральной забастовки. "Есть шикарный вариант. Всем мужикам нужно закупить еды на пару месяцев и вообще не выходить на улицу. Да, тяжко будет, зато поможет. Тупо в один день все мужики исчезнут с улиц. ТЦК охренеют, мясо пропадет. Закрывать потери будет некем. Может тогда эти ушлепки начнут договариваться", - предлагает харьковчанин.Другие комментаторы считают, что сидеть дома придется не пару месяцев, а до выборов в США, что лишний раз демонстрирует "незалежность" Украины.Некоторые военнообязанные жители города стараются устроиться на работу, предоставляющую бронь от мобилизации. Одним из таких является "Новая почта", но одним из минусов, как пишут работники, является усиление эксплуатации. Работников там, дескать, превращают чуть ли не в рабов, удерживая этой самой бронью, а те не смеют жаловаться, опасаясь мобилизации.Харьковские чаты для уклонистов отмечают, что из города уезжает частный бизнес, в первую очередь, айтишники, которыми некогда славился Харьков. "Все знакомые IT, кто не уехал и не закрыл ФЛП, как минимум не в Харькове", - пишут в одной из групп, где информируют о раздаче повесток.Другие пользователи сообщают, что новых водителей "Леопардов" специально поджидают возле автошкол. "Там стоят уже вояки с ментами в теньке и ждут. То бишь отучился водить и тебя прямо с курсов в ТЦК. Я представляю себе глаза водителя. Пришел учиться на авто, а заодно получил категорию БТР", - пишет анонимный харьковчанин.Еще один харьковчанин Андрей Савченко до глубины души возмущен мобилизацией. "Скоро жить в этом городе будет некому! Нас просто в землю ложат! Не могут обеспечить сейчас тех, кто есть, а хотят еще столько же нагрести, волонтеры загибаются, сборы упали, ничего нету у пацанов, но зато депутатики тачки новые покупают и ТЦК тендеры на бусики выигрывают. Это договорняк чистой воды, где цвет нации? Здоровых пацанов просто укатывают в землю в мясных штурмах!", - буквально кричит Савченко, напоминая, что в случае инвалидности украинских военных ждет лишь пенсия в 700 гр (1500 р.).В райцентрах Харьковской области уже некому даже подвозить хлеб. "У нас по городу мужики увольняются почти со всех предприятий, уже начались проблемы с поставками. Хлебозавод "Рома", еще одно предприятие по скупке зерна, и оконное предприятие – везде проблемы с экспедиторами, а это всего 3 дня идет. На предприятиях стали сливать рабочих ТЦКшникам. Вчера водитель хлебозавода с Харькова не вернулся. Успел только ключи в киоск отдать и на фирму отзвониться", - пишут из города Первомайск Харьковской области на третий день вступления в силу закона о мобилизации.Некоторые харьковчане на свой страх и риск пытаются просочиться на российскую сторону мимо украинских военных, несмотря на расставленные мины. "В приграничных сёлах ТЦК не штормят. Знаю оттуда мужиков, говорят: будем сидеть под обстрелами, но в Харьков не поедем – там ловят, а тут насчет ТЦК тишина. Можно, значит, попробовать полями из Казачки [село в Змиевском районе] ноги сделать, тем более что я там каждый кустик знаю. А там можно попробовать на лодчонке по реке выгрести", - пишет комментатор телеграм-канала "Чистый Харьков".Однако украинский пограничник по имени Сергей, который сам сбежал во время службы, не советует идти по полям Харьковской области на восток. По его словам, ВСУ могут там и застрелить, а обойти их будет сложно. Он советует бежать в Приднестровье, как сделал сам. "Если кто хочет – пока не поздно, ров не выкопали еще до конца [на границе с Приднестровьем]. Можно повторить мой план. Мы – мясо. Вот и бежим. Главное не платить никаких денег. Там много кидал. Своим ходом", - пишет беглый украинский пограничник из Харькова.Однако администратор телеграм-чата "Побег", где беглецы и потенциальные беглецы делятся информацией, утверждает, что ситуация меняется ежедневно, а многие из тех, кто попался не владели необходимой информацией и переоценивали свои силы. Он советует полагаться только на свой ум и смекалку, и меньше - на разные технические приспособления.Читайте также: Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине

https://ukraina.ru/20240523/1055212355.html

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