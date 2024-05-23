В Крыму погибли 2 мирных жителя, попавших под украинский обстрел - Аксенов
23:23 23.05.2024 (обновлено: 23:29 23.05.2024)
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Жертвами украинского обстрела в Симферопольском районе стали двое мирных жителей, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов
"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – сказано в опубликованном сообщении руководителя региона.
Аксенов также добавил, что в результате атак в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС.
О том, что система противовоздушной обороны Крыма отражает массированную ракетную атаку украинской армии прежде сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Он утверждал, что ВСУ направили не менее 16 ракет ATACMS на полуостров.
"Боевики ВСУ пытаются нанести массированный комбинированный удар по Крымскому полуострову. Бандеровцы бьют дронами и 16 ракетами ATACMS. Взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае", – сказано в его телеграм-канале.
В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.
По данным источника, координировал удар американский разведывательный БпЛА MQ-8 Reaper, зависший в небе над Чёрным морем на максимально возможном приближении к местам ударов.
Тем временем в сети очевидцы опубликовали кадры удара. Вместе с ними украинские телеграм-каналы начали распространять старые видео взрывов в Крыму.
"Осторожно: ЦИПсОта разгоняет в сети видео прилётов в Севастополе в 2022 году под видом ударов якобы чуть ли не по центру Алушты! (...) Не попадитесь на вражеский вброс!", – предупредил Рогов.
Ранее в этот же день глава Службы безопасности Украины назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов ВСУ.
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