После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников - 23.05.2024 Украина.ру
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После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников
После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников - 23.05.2024 Украина.ру
После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников
Пока на сцене киевского майдана выступали музыканты, отмечая День морской пехоты, на той же локации собрались родные и близкие военнопленных, которых власти отказались менять, отдав предпочтение избранным солдатам, в основном из националистического батальона "Азов"*
2024-05-23T22:15
2024-05-23T22:19
новости
киев
украина
маргарита симоньян
"азов"
военнопленные
сво
всу
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С детьми супруги военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ напомнили корреспонденту издания "Общественное", что их родственники уже два года находятся в российском плену. "Несколько сотен участников акции из разных городов Украины держали в руках флаги 36 бригады морской пехоты, фотографии военнопленных и плакаты с надписями, в частности, "не молчите, плен убивает!", "Пока ты молчишь, героев 36 бригады пытают", "верните моего сына из плена", – сказано в публикации. В качестве примера приводится история супруги морпеха, с которым та общалась в последний раз 12 апреля 2022 года. Военнослужащего объявили пропавшим без вести, а о том, что он в плену женщина узнала от освобожденного из российского плена солдата ВСУ. Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала объемный список имен и фамилий 500 украинских военнопленных, которые Киев отказался менять, отдав предпочтение солдатам из батальона "Азов"*. Среди брошенных оказались украинцы 2000-2003 годов рождения, однако юный возраст не помешал ни их отправке на фронт, а также не послужил обстоятельством для обмена.* признан террористической организацией в РФ
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новости, киев, украина, маргарита симоньян, "азов", военнопленные, сво, всу
Новости, Киев, Украина, Маргарита Симоньян, "Азов", военнопленные, СВО, ВСУ

После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников

22:15 23.05.2024 (обновлено: 22:19 23.05.2024)
 
в украинской столице прошел митинг
в украинской столице прошел митинг
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Пока на сцене киевского майдана выступали музыканты, отмечая День морской пехоты, на той же локации собрались родные и близкие военнопленных, которых власти отказались менять, отдав предпочтение избранным солдатам, в основном из националистического батальона "Азов"*
С детьми супруги военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ напомнили корреспонденту издания "Общественное", что их родственники уже два года находятся в российском плену.

"Несколько сотен участников акции из разных городов Украины держали в руках флаги 36 бригады морской пехоты, фотографии военнопленных и плакаты с надписями, в частности, "не молчите, плен убивает!", "Пока ты молчишь, героев 36 бригады пытают", "верните моего сына из плена", – сказано в публикации.

В качестве примера приводится история супруги морпеха, с которым та общалась в последний раз 12 апреля 2022 года. Военнослужащего объявили пропавшим без вести, а о том, что он в плену женщина узнала от освобожденного из российского плена солдата ВСУ.

"Узнала от освобожденного (прим. ред. - из российского плена военного) в феврале 2023 года, где находится мой муж. Уволенный в январе 2024 года мне написал, что слышал о нем в июне 23 года. Главная новость, которая ждет моего мужа, это рождение внука Даниила", — рассказала украинка.

Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала объемный список имен и фамилий 500 украинских военнопленных, которые Киев отказался менять, отдав предпочтение солдатам из батальона "Азов"*. Среди брошенных оказались украинцы 2000-2003 годов рождения, однако юный возраст не помешал ни их отправке на фронт, а также не послужил обстоятельством для обмена.
* признан террористической организацией в РФ
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НовостиКиевУкраинаМаргарита Симоньян"Азов"военнопленныеСВОВСУ
 
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