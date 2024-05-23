https://ukraina.ru/20240523/1055258449.html

После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников

После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников - 23.05.2024 Украина.ру

После публикации Симоньян о забытых Киевом пленных, в украинской столице прошел митинг их родственников

Пока на сцене киевского майдана выступали музыканты, отмечая День морской пехоты, на той же локации собрались родные и близкие военнопленных, которых власти отказались менять, отдав предпочтение избранным солдатам, в основном из националистического батальона "Азов"*

2024-05-23T22:15

2024-05-23T22:15

2024-05-23T22:19

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С детьми супруги военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ напомнили корреспонденту издания "Общественное", что их родственники уже два года находятся в российском плену. "Несколько сотен участников акции из разных городов Украины держали в руках флаги 36 бригады морской пехоты, фотографии военнопленных и плакаты с надписями, в частности, "не молчите, плен убивает!", "Пока ты молчишь, героев 36 бригады пытают", "верните моего сына из плена", – сказано в публикации. В качестве примера приводится история супруги морпеха, с которым та общалась в последний раз 12 апреля 2022 года. Военнослужащего объявили пропавшим без вести, а о том, что он в плену женщина узнала от освобожденного из российского плена солдата ВСУ. Накануне главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала объемный список имен и фамилий 500 украинских военнопленных, которые Киев отказался менять, отдав предпочтение солдатам из батальона "Азов"*. Среди брошенных оказались украинцы 2000-2003 годов рождения, однако юный возраст не помешал ни их отправке на фронт, а также не послужил обстоятельством для обмена.* признан террористической организацией в РФ

https://ukraina.ru/20240523/1055252000.html

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новости, киев, украина, маргарита симоньян, "азов", военнопленные, сво, всу