https://ukraina.ru/20240523/1055254871.html

Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку

Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку - 23.05.2024 Украина.ру

Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку

Сотрудник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Министерства обороны РФ Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, пишут "Известия", ссылаясь на свой источник

2024-05-23T18:46

2024-05-23T18:46

2024-05-23T18:54

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Прежде о задержании офицера сообщал военкор Семен Пегов. Как пишет Lenta.ru,ссылаясь на данные из деклараций, у Вертелецкого с 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей. Уточняется, что в 2013 году у офицер владел легковым автомобилем Kia, на супругу был оформлен Volkswagen. В пользовании семьи была одна квартира площадью 60,6 квадратного метра и один гараж площадью 18 квадратных метров. Заработал Вертелецкий за этот период миллион рублей, а его жена — 427 тысяч рублей.Официальных комментариев по задержанию пока не поступало.Ранее в этот день Следком России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина.

https://ukraina.ru/20240523/1055237797.html

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новости, россия, минобороны, сво, коррупция, взятка