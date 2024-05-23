Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку - 23.05.2024 Украина.ру
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Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку
Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку - 23.05.2024 Украина.ру
Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку
Сотрудник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Министерства обороны РФ Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, пишут "Известия", ссылаясь на свой источник
2024-05-23T18:46
2024-05-23T18:54
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Прежде о задержании офицера сообщал военкор Семен Пегов. Как пишет Lenta.ru,ссылаясь на данные из деклараций, у Вертелецкого с 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей. Уточняется, что в 2013 году у офицер владел легковым автомобилем Kia, на супругу был оформлен Volkswagen. В пользовании семьи была одна квартира площадью 60,6 квадратного метра и один гараж площадью 18 квадратных метров. Заработал Вертелецкий за этот период миллион рублей, а его жена — 427 тысяч рублей.Официальных комментариев по задержанию пока не поступало.Ранее в этот день Следком России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина.
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новости, россия, минобороны, сво, коррупция, взятка
Новости, Россия, Минобороны, СВО, коррупция, взятка

Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку

18:46 23.05.2024 (обновлено: 18:54 23.05.2024)
 
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Сотрудник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Министерства обороны РФ Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, пишут "Известия", ссылаясь на свой источник
"По словам собеседника, он помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль", – сказано в публикации.
Прежде о задержании офицера сообщал военкор Семен Пегов.
Как пишет Lenta.ru,ссылаясь на данные из деклараций, у Вертелецкого с 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей.
Уточняется, что в 2013 году у офицер владел легковым автомобилем Kia, на супругу был оформлен Volkswagen. В пользовании семьи была одна квартира площадью 60,6 квадратного метра и один гараж площадью 18 квадратных метров. Заработал Вертелецкий за этот период миллион рублей, а его жена — 427 тысяч рублей.
"В 2020 году Вертелецкий стал собственников Audi Q7. При этом больше никаких транспортных средств на него и его супругу не было зарегистрировано. Кроме того, в 2020 году задержанный сотрудник Минобороны заработал 3,7 миллиона рублей. Его жена — 256 тысяч", – сказано в публикации.
Официальных комментариев по задержанию пока не поступало.
Ранее в этот день Следком России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина.
09:57
"Ъ": Следователей СК РФ будут судить за рекордные взяткиСледователей Следственного комитета РФ будут судить по обвинению в рекордных взятках. Об этом сообщили журналисты издания "Коммерсантъ"
 
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