Источники сообщают о задержании офицера Минобороны РФ за взятку
18:46 23.05.2024 (обновлено: 18:54 23.05.2024)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Сотрудник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Министерства обороны РФ Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, пишут "Известия", ссылаясь на свой источник
"По словам собеседника, он помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль", – сказано в публикации.
Прежде о задержании офицера сообщал военкор Семен Пегов.
Как пишет Lenta.ru,ссылаясь на данные из деклараций, у Вертелецкого с 2019 по 2020 год резко вырос доход — с 1,7 миллиона рублей до 3,7 миллиона рублей.
Уточняется, что в 2013 году у офицер владел легковым автомобилем Kia, на супругу был оформлен Volkswagen. В пользовании семьи была одна квартира площадью 60,6 квадратного метра и один гараж площадью 18 квадратных метров. Заработал Вертелецкий за этот период миллион рублей, а его жена — 427 тысяч рублей.
"В 2020 году Вертелецкий стал собственников Audi Q7. При этом больше никаких транспортных средств на него и его супругу не было зарегистрировано. Кроме того, в 2020 году задержанный сотрудник Минобороны заработал 3,7 миллиона рублей. Его жена — 256 тысяч", – сказано в публикации.
Официальных комментариев по задержанию пока не поступало.
Ранее в этот день Следком России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина.