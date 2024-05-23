Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными - 23.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240523/1055252000.html
Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными
Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными - 23.05.2024 Украина.ру
Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными
Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала у себя в телеграм-канале список из 500 украинских военнопленных, которых не хочет обменивать Киев
2024-05-23T17:42
2024-05-23T17:42
эксклюзив
украина
"азов"
военнопленные
обмен
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049652450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0abb24bf03dfd69a27a9968d7e7244df.jpg
"Будет интересно ознакомиться"Симоньян предварила публикацию сообщением, согласно которому украинская сторона уже четыре месяца отказывается согласовывать обмен этих человек.По ее словам, власти Украины настаивают на передаче им из этого списка всего лишь 38 человек, которые воевали в составе "Азова"* и других подразделениях, остальные для них интереса не представляют."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - прокомментировала Симоньян.В обнародованном списке представлены ФИО пленных, а также даты их рождения.Информацию про 500 пленных подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой… Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов", - написала она 23 мая у себя в телеграм-канале. По ее словам, Киев по неизвестным причинам отказался также проводить обмен двух католических священников на двух православных священнослужителей. Последние обменыПоследний на сегодняшний день официально подтвержденный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. Он был произведен по формуле "100 на 100". Как отмечало Министерство обороны РФ, договоренности удалось достичь при посредничестве ОАЭ.За неделю до этого, 31 января, состоялся другой обмен: 195 российских военных вернулись домой, Киеву было передано столько же военнослужащих ВСУ. Позже украинские власти заявили, что получили по обмену 207 человек – военных и гражданских.Этот обмен предваряла катастрофа российского самолета Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились 65 украинцев, которых готовили для обмена. Он должен был пройти по схеме "192 на 192", однако в результате так и не состоялся. По данным Минобороны РФ, самолет был сбит украинской ПВО, в Киеве этот факт признавать отказались.В начале января из плена были возвращены 248 российских военнослужащих. Как отмечала Москалькова, 75 из них были переданы Москве вне рамок процедуры обмена.О действиях "Азова" в нынешних боях в Харьковской области читайте в материале издания Украина.ру Операция под Харьковом: ВСУ — истощаются, "Азов"* — саботирует, на Банковой — паникуютСогласно Маргарите Симоньян, эти люди вернулись на родину в обмен на пятерых командиров "Азова", которые летом 2023 года возвратились из Турции в нарушение договоренностей. Изначально предполагалось, что они будут находится на турецкой территории до окончания конфликта.Почему хотят именно "азовцев"Украина не в первый раз срывает обмен пленными, причем зачастую это делается в последний момент и без объяснения причин.Одна из причин, по которой киевский режим настаивает именно на обмене "азовцев", заключается в том, что это наиболее распиаренное подразделение украинских вооруженных сил.Выгода для Владимира Зеленского при таком варианте следующая: с одной стороны, сохранить лояльность неонацистов, с другой – выставить себя в выгодном свете лидера, который диктует противнику свои условия и добивается освобождения тех, кому в РФ за военные преступления светят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.Еще одна любимая уловка Киева – демагогические требования обмена всех на всех, что в нынешних условиях будет выглядеть для Москвы крайне странно, так как Россия захватила в плен гораздо большее количество военнослужащих, чем это сделал противник.Все это недавно неожиданно получило подтверждение… на "Евровидении". Участница от Украины Alyona Alyona призвала в день конкурса провести обмен пленными "всех на всех", при этом надела во время трансляции на себя футболку, где было по-английски было написано "Свободу защитникам Азовстали".Мешают пропагандеТяжелая для Украины обстановка на фронте приводит к тому, что все больше украинских военных попадают в плен. Их возвращение домой не выгодно режиму Зеленского, так как эти люди как правило не горят желанием отправляться снова на фронт и могут повлиять на настроения в тылу.Ранее на этот момент обратил внимание председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов."Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника. Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. И чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии", - рассказал он РИА Новости.Обманный обменПозиция России заключается в том, что ни о каком обмене всех на всех речи сейчас идти не может.По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, обсуждать с Украиной можно лишь обмен всех российских пленных на аналогичное количество пленных военнослужащих ВСУ."Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон. Россия заберет из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных", - писал он в апреле у себя в телеграм-канале.Телеграм-каналы ранее распространили информацию, согласно которой одна из причин трудностей с обменами заключается в том, что в Киеве пытаются включить в списки пленных "левых" граждан.Как утверждает телеграм-канал "Резидент", на Украине сейчас содержатся порядка 800 российских военных, попавших в плен, в то время как у России в плену находится около 20 тыс. украинских военнослужащих.Для того, чтобы проворачивать обмены с выгодой для себя, на Украине включают в обменные списки людей, которые отбывают сроки по обвинению в сепаратизме и по другим статьям, которые в реальности никакими сторонниками России зачастую и не являются. Таким образом, РФ хотят навязать обмен украинцев на украинцев, да еще и не военных.Попытки украинских властей вести двойную игру при обмене пленными лишний раз показывают, какова цена любых договоренностей с нынешними правителями этой страны, для которых жизни собственных граждан ничего не стоят.*Деятельность организации запрещена в РФ
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049652450_80:0:1080:750_1920x0_80_0_0_c47bfe45338c1e49b203adc5ef4efb31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, "азов", военнопленные, обмен, владимир зеленский, россия
Эксклюзив, Украина, "Азов", военнопленные, обмен, Владимир Зеленский, Россия

Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными

17:42 23.05.2024
 
Зеленский
Зеленский
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала у себя в телеграм-канале список из 500 украинских военнопленных, которых не хочет обменивать Киев
"Будет интересно ознакомиться"
Симоньян предварила публикацию сообщением, согласно которому украинская сторона уже четыре месяца отказывается согласовывать обмен этих человек.
По ее словам, власти Украины настаивают на передаче им из этого списка всего лишь 38 человек, которые воевали в составе "Азова"* и других подразделениях, остальные для них интереса не представляют.
"Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - прокомментировала Симоньян.
В обнародованном списке представлены ФИО пленных, а также даты их рождения.
Информацию про 500 пленных подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой… Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов", - написала она 23 мая у себя в телеграм-канале.
По ее словам, Киев по неизвестным причинам отказался также проводить обмен двух католических священников на двух православных священнослужителей.
Последние обмены
Последний на сегодняшний день официально подтвержденный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. Он был произведен по формуле "100 на 100". Как отмечало Министерство обороны РФ, договоренности удалось достичь при посредничестве ОАЭ.
За неделю до этого, 31 января, состоялся другой обмен: 195 российских военных вернулись домой, Киеву было передано столько же военнослужащих ВСУ. Позже украинские власти заявили, что получили по обмену 207 человек – военных и гражданских.
Этот обмен предваряла катастрофа российского самолета Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились 65 украинцев, которых готовили для обмена. Он должен был пройти по схеме "192 на 192", однако в результате так и не состоялся. По данным Минобороны РФ, самолет был сбит украинской ПВО, в Киеве этот факт признавать отказались.
В начале января из плена были возвращены 248 российских военнослужащих. Как отмечала Москалькова, 75 из них были переданы Москве вне рамок процедуры обмена.
О действиях "Азова" в нынешних боях в Харьковской области читайте в материале издания Украина.ру Операция под Харьковом: ВСУ — истощаются, "Азов"* — саботирует, на Банковой — паникуют
Согласно Маргарите Симоньян, эти люди вернулись на родину в обмен на пятерых командиров "Азова", которые летом 2023 года возвратились из Турции в нарушение договоренностей. Изначально предполагалось, что они будут находится на турецкой территории до окончания конфликта.
Почему хотят именно "азовцев"
Украина не в первый раз срывает обмен пленными, причем зачастую это делается в последний момент и без объяснения причин.
Одна из причин, по которой киевский режим настаивает именно на обмене "азовцев", заключается в том, что это наиболее распиаренное подразделение украинских вооруженных сил.
Выгода для Владимира Зеленского при таком варианте следующая: с одной стороны, сохранить лояльность неонацистов, с другой – выставить себя в выгодном свете лидера, который диктует противнику свои условия и добивается освобождения тех, кому в РФ за военные преступления светят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.
Еще одна любимая уловка Киева – демагогические требования обмена всех на всех, что в нынешних условиях будет выглядеть для Москвы крайне странно, так как Россия захватила в плен гораздо большее количество военнослужащих, чем это сделал противник.
Все это недавно неожиданно получило подтверждение… на "Евровидении". Участница от Украины Alyona Alyona призвала в день конкурса провести обмен пленными "всех на всех", при этом надела во время трансляции на себя футболку, где было по-английски было написано "Свободу защитникам Азовстали".
Мешают пропаганде
Тяжелая для Украины обстановка на фронте приводит к тому, что все больше украинских военных попадают в плен. Их возвращение домой не выгодно режиму Зеленского, так как эти люди как правило не горят желанием отправляться снова на фронт и могут повлиять на настроения в тылу.
Ранее на этот момент обратил внимание председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
"Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника. Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. И чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии", - рассказал он РИА Новости.
Обманный обмен
Позиция России заключается в том, что ни о каком обмене всех на всех речи сейчас идти не может.
По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, обсуждать с Украиной можно лишь обмен всех российских пленных на аналогичное количество пленных военнослужащих ВСУ.
"Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон. Россия заберет из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных", - писал он в апреле у себя в телеграм-канале.
Телеграм-каналы ранее распространили информацию, согласно которой одна из причин трудностей с обменами заключается в том, что в Киеве пытаются включить в списки пленных "левых" граждан.
Как утверждает телеграм-канал "Резидент", на Украине сейчас содержатся порядка 800 российских военных, попавших в плен, в то время как у России в плену находится около 20 тыс. украинских военнослужащих.
Для того, чтобы проворачивать обмены с выгодой для себя, на Украине включают в обменные списки людей, которые отбывают сроки по обвинению в сепаратизме и по другим статьям, которые в реальности никакими сторонниками России зачастую и не являются. Таким образом, РФ хотят навязать обмен украинцев на украинцев, да еще и не военных.
Попытки украинских властей вести двойную игру при обмене пленными лишний раз показывают, какова цена любых договоренностей с нынешними правителями этой страны, для которых жизни собственных граждан ничего не стоят.
*Деятельность организации запрещена в РФ
 
ЭксклюзивУкраина"Азов"военнопленныеобменВладимир ЗеленскийРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54К войне с РФ призвали на дебатах кандидатов на выборах в ЕС
17:42Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными
17:33Российская армия уничтожила гражданский объект в Харькове, но есть нюанс
17:01Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укреплений
16:42Верховная Рада выбрала судью Конституционного Суда
16:40СК России раскрыл детали ареста начальника Главного управления связи ВС РФ Шамарина
16:22Путин разрешил конфисковать имущество США для компенсации ущерба от антироссийских санкций
16:19О главном вопросе цифровой революции. В Совете Федерации обсудили риски тотальной цифровизации
16:11ЗАЭС питается только от одной линии, причины отключения второй выясняются
16:00Эхо Тридцатилетней войны. Как Европа восприняла присоединение Украины к России
15:21"Идеальный партнёр для Порошенко": Царёв рассказал, почему Залужный не уехал в Лондон
14:54Глава миссии Украины при НАТО рассказала о трудностях с выпрашиванием Patriot
14:43На границе ДНР и ЛНР с Ростовской областью установлена особая зона
14:26Выше любого правосудия. Почему США ополчились против Международного уголовного суда
14:16"Союзники" разочаровали Киев по вопросу отправки военных — Захарова
13:40Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда актом геноцида - Захарова
13:04Арест генерала Шамарина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 мая
13:01Мобилизация в Харькове. Рабство за бронь, исчезновение мужчин и пути побега
13:00"Тюрьма или смерть": Аксёнов предложил выбор недоброжелателям России
12:59"Эксперт по терроризму": историки разъяснили путанное поздравление Буданова* с Днем героев
Лента новостейМолния