https://ukraina.ru/20240523/1055252000.html

Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными

Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными - 23.05.2024 Украина.ру

Интересуют только "азовцы"*: почему Зеленский не хочет обменов военнопленными

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала у себя в телеграм-канале список из 500 украинских военнопленных, которых не хочет обменивать Киев

2024-05-23T17:42

2024-05-23T17:42

2024-05-23T17:42

эксклюзив

украина

"азов"

военнопленные

обмен

владимир зеленский

россия

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"Будет интересно ознакомиться"Симоньян предварила публикацию сообщением, согласно которому украинская сторона уже четыре месяца отказывается согласовывать обмен этих человек.По ее словам, власти Украины настаивают на передаче им из этого списка всего лишь 38 человек, которые воевали в составе "Азова"* и других подразделениях, остальные для них интереса не представляют."Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", - прокомментировала Симоньян.В обнародованном списке представлены ФИО пленных, а также даты их рождения.Информацию про 500 пленных подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой… Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов", - написала она 23 мая у себя в телеграм-канале. По ее словам, Киев по неизвестным причинам отказался также проводить обмен двух католических священников на двух православных священнослужителей. Последние обменыПоследний на сегодняшний день официально подтвержденный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. Он был произведен по формуле "100 на 100". Как отмечало Министерство обороны РФ, договоренности удалось достичь при посредничестве ОАЭ.За неделю до этого, 31 января, состоялся другой обмен: 195 российских военных вернулись домой, Киеву было передано столько же военнослужащих ВСУ. Позже украинские власти заявили, что получили по обмену 207 человек – военных и гражданских.Этот обмен предваряла катастрофа российского самолета Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились 65 украинцев, которых готовили для обмена. Он должен был пройти по схеме "192 на 192", однако в результате так и не состоялся. По данным Минобороны РФ, самолет был сбит украинской ПВО, в Киеве этот факт признавать отказались.В начале января из плена были возвращены 248 российских военнослужащих. Как отмечала Москалькова, 75 из них были переданы Москве вне рамок процедуры обмена.О действиях "Азова" в нынешних боях в Харьковской области читайте в материале издания Украина.ру Операция под Харьковом: ВСУ — истощаются, "Азов"* — саботирует, на Банковой — паникуютСогласно Маргарите Симоньян, эти люди вернулись на родину в обмен на пятерых командиров "Азова", которые летом 2023 года возвратились из Турции в нарушение договоренностей. Изначально предполагалось, что они будут находится на турецкой территории до окончания конфликта.Почему хотят именно "азовцев"Украина не в первый раз срывает обмен пленными, причем зачастую это делается в последний момент и без объяснения причин.Одна из причин, по которой киевский режим настаивает именно на обмене "азовцев", заключается в том, что это наиболее распиаренное подразделение украинских вооруженных сил.Выгода для Владимира Зеленского при таком варианте следующая: с одной стороны, сохранить лояльность неонацистов, с другой – выставить себя в выгодном свете лидера, который диктует противнику свои условия и добивается освобождения тех, кому в РФ за военные преступления светят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.Еще одна любимая уловка Киева – демагогические требования обмена всех на всех, что в нынешних условиях будет выглядеть для Москвы крайне странно, так как Россия захватила в плен гораздо большее количество военнослужащих, чем это сделал противник.Все это недавно неожиданно получило подтверждение… на "Евровидении". Участница от Украины Alyona Alyona призвала в день конкурса провести обмен пленными "всех на всех", при этом надела во время трансляции на себя футболку, где было по-английски было написано "Свободу защитникам Азовстали".Мешают пропагандеТяжелая для Украины обстановка на фронте приводит к тому, что все больше украинских военных попадают в плен. Их возвращение домой не выгодно режиму Зеленского, так как эти люди как правило не горят желанием отправляться снова на фронт и могут повлиять на настроения в тылу.Ранее на этот момент обратил внимание председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов."Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника. Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. И чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии", - рассказал он РИА Новости.Обманный обменПозиция России заключается в том, что ни о каком обмене всех на всех речи сейчас идти не может.По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, обсуждать с Украиной можно лишь обмен всех российских пленных на аналогичное количество пленных военнослужащих ВСУ."Пока продолжаются боевые действия, именно такой вариант обмена будет самым оптимальным и гуманным для обеих сторон. Россия заберет из украинского плена всех наших бойцов, в обмен отдадим ровно столько же украинских военнопленных", - писал он в апреле у себя в телеграм-канале.Телеграм-каналы ранее распространили информацию, согласно которой одна из причин трудностей с обменами заключается в том, что в Киеве пытаются включить в списки пленных "левых" граждан.Как утверждает телеграм-канал "Резидент", на Украине сейчас содержатся порядка 800 российских военных, попавших в плен, в то время как у России в плену находится около 20 тыс. украинских военнослужащих.Для того, чтобы проворачивать обмены с выгодой для себя, на Украине включают в обменные списки людей, которые отбывают сроки по обвинению в сепаратизме и по другим статьям, которые в реальности никакими сторонниками России зачастую и не являются. Таким образом, РФ хотят навязать обмен украинцев на украинцев, да еще и не военных.Попытки украинских властей вести двойную игру при обмене пленными лишний раз показывают, какова цена любых договоренностей с нынешними правителями этой страны, для которых жизни собственных граждан ничего не стоят.*Деятельность организации запрещена в РФ

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Павел Котов

эксклюзив, украина, "азов", военнопленные, обмен, владимир зеленский, россия