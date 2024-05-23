https://ukraina.ru/20240523/1055257935.html

Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома

Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома - 23.05.2024 Украина.ру

Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома

Украинские беженцы уезжают дальше на Запад и из-за этого в соседней Польше не хватает труженников на сезонные работы. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на пресс-релиз Миграционной платформы EWL

2024-05-23T21:04

2024-05-23T21:04

2024-05-23T21:07

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Несмотря на то, что польские работодатели готовы платить больше, им все тяжелее найти сотрудников. В частности, украинцев заманивают зарплатой в девять тысяч злотых (91 тысячи гривен), однако ситуация с дефицитом кадров продолжается с начала российской спецоперации. Она напоминает, что такая работа в агросекторе, подойдет людям, которые привыкли к физическому труду – украинцам, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства. Дефицит в транспортной отрасли тоже весомый, там не хватает от 150 до 300 тыс. водителей, заключили в ведомстве. Ранее сообщалось, что поляки обеспокоены ужесточением мобилизации на Украине, так как в республике некому собирать клубнику.

https://ukraina.ru/20240513/1055038492.html

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новости, польша, запад, беженцы, украинские беженцы, сво, боевые действия, мобилизация