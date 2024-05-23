Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома
21:04 23.05.2024 (обновлено: 21:07 23.05.2024)
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСбор овощей в фермерском хозяйстве в Приморском крае
Украинские беженцы уезжают дальше на Запад и из-за этого в соседней Польше не хватает труженников на сезонные работы. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на пресс-релиз Миграционной платформы EWL
Несмотря на то, что польские работодатели готовы платить больше, им все тяжелее найти сотрудников. В частности, украинцев заманивают зарплатой в девять тысяч злотых (91 тысячи гривен), однако ситуация с дефицитом кадров продолжается с начала российской спецоперации.
"Польша уже второй год подряд испытывает серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, которые обычно приезжали в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы вдвое-втрое больше", – цитирует издание директора рекрутации Миграционной платформы Марьяну Семенюк.
Она напоминает, что такая работа в агросекторе, подойдет людям, которые привыкли к физическому труду – украинцам, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства.
"Учитывая приближение сезона распродаж количество вакансий в сфере логистики значительно увеличивается. Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе жалуются на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых нетто (60,6 тыс.грн)" - сказано в сообщении.
Дефицит в транспортной отрасли тоже весомый, там не хватает от 150 до 300 тыс. водителей, заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что поляки обеспокоены ужесточением мобилизации на Украине, так как в республике некому собирать клубнику.
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