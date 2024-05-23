Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома - 23.05.2024 Украина.ру
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Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома
Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома - 23.05.2024 Украина.ру
Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома
Украинские беженцы уезжают дальше на Запад и из-за этого в соседней Польше не хватает труженников на сезонные работы. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на пресс-релиз Миграционной платформы EWL
2024-05-23T21:04
2024-05-23T21:07
новости
польша
запад
беженцы
украинские беженцы
сво
боевые действия
мобилизация
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Несмотря на то, что польские работодатели готовы платить больше, им все тяжелее найти сотрудников. В частности, украинцев заманивают зарплатой в девять тысяч злотых (91 тысячи гривен), однако ситуация с дефицитом кадров продолжается с начала российской спецоперации. Она напоминает, что такая работа в агросекторе, подойдет людям, которые привыкли к физическому труду – украинцам, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства. Дефицит в транспортной отрасли тоже весомый, там не хватает от 150 до 300 тыс. водителей, заключили в ведомстве. Ранее сообщалось, что поляки обеспокоены ужесточением мобилизации на Украине, так как в республике некому собирать клубнику.
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новости, польша, запад, беженцы, украинские беженцы, сво, боевые действия, мобилизация
Новости, Польша, Запад, беженцы, украинские беженцы, СВО, боевые действия, мобилизация

Польша испытывает дефицит работников из-за украинцев, которые бегут как можно дальше от дома

21:04 23.05.2024 (обновлено: 21:07 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСбор овощей в фермерском хозяйстве в Приморском крае
Сбор овощей в фермерском хозяйстве в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Украинские беженцы уезжают дальше на Запад и из-за этого в соседней Польше не хватает труженников на сезонные работы. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на пресс-релиз Миграционной платформы EWL
Несмотря на то, что польские работодатели готовы платить больше, им все тяжелее найти сотрудников. В частности, украинцев заманивают зарплатой в девять тысяч злотых (91 тысячи гривен), однако ситуация с дефицитом кадров продолжается с начала российской спецоперации.
"Польша уже второй год подряд испытывает серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, которые обычно приезжали в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы вдвое-втрое больше", – цитирует издание директора рекрутации Миграционной платформы Марьяну Семенюк. 
Она напоминает, что такая работа в агросекторе, подойдет людям, которые привыкли к физическому труду – украинцам, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства.
"Учитывая приближение сезона распродаж количество вакансий в сфере логистики значительно увеличивается. Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе жалуются на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых нетто (60,6 тыс.грн)" - сказано в сообщении. 
Дефицит в транспортной отрасли тоже весомый, там не хватает от 150 до 300 тыс. водителей, заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что поляки обеспокоены ужесточением мобилизации на Украине, так как в республике некому собирать клубнику.
флаг Ирландии
13 мая, 17:08
Украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до 2-х пачек сигарет в неделю Правительство Ирландии сократило меры поддержки украинцам, которые продолжают прибывать в страну на фоне продолжающихся боевых действий. Вновь прибывшие будут получать 39 евро в неделю – за эти средства беженцы смогут купить не более двух пачек сигарет
 
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