Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро - 23.05.2024 Украина.ру
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Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро
Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро - 23.05.2024 Украина.ру
Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро
Дизайн, адаптивный к условиям мирного времени, намерены спроектировать в подземном городе, который хотят построить в Харькове за 225 миллионов евро. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает телеграм-канал "Политика страны"
2024-05-23T23:05
2024-05-23T23:08
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Терехов предлагает перенести социальные и медицинские объекты под землю в связи с массированными обстрелами. В подземном городе также будет безопасная и прямая связь с метро, вся конструкция будет под крепким защитным сооружением.Уточняется, что сегодня для проекта ищут инвесторов. Ранее Владимир Зеленский посетил подземную школу, обустроенную в метро Харькова. Примечательно, что ее кабинеты обнесены обыкновенным стеклопакетом, что при обстрелах крайне небезопасно. О том, что в городе начнут возводить подземные учебные учреждения в конце прошлого года сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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новости, харьков, игорь терехов, бомбоубежища, сво
Новости, Харьков, Игорь Терехов, бомбоубежища, СВО

Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро

23:05 23.05.2024 (обновлено: 23:08 23.05.2024)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Дизайн, адаптивный к условиям мирного времени, намерены спроектировать в подземном городе, который хотят построить в Харькове за 225 миллионов евро. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает телеграм-канал "Политика страны"
Терехов предлагает перенести социальные и медицинские объекты под землю в связи с массированными обстрелами. В подземном городе также будет безопасная и прямая связь с метро, вся конструкция будет под крепким защитным сооружением.
"В проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг. Площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров", – пишет источник.
Уточняется, что сегодня для проекта ищут инвесторов.
Ранее Владимир Зеленский посетил подземную школу, обустроенную в метро Харькова. Примечательно, что ее кабинеты обнесены обыкновенным стеклопакетом, что при обстрелах крайне небезопасно.
О том, что в городе начнут возводить подземные учебные учреждения в конце прошлого года сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 06:48
Предновогодний Харьков. Преследования и подземная ёлка с националистамиВ Харькове, как и повсюду в стране, сейчас готовятся к встрече Нового года, хотя многим встречать его придется отнюдь не в комфортабельных условиях. Еще меньше повезло тем, кого схватили украинские спецслужбы по подозрению в симпатиях к РФ или, по крайней мере, в оппозиционных настроениях.
 
НовостиХарьковИгорь ТереховбомбоубежищаСВО
 
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