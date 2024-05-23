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Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро

Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро - 23.05.2024 Украина.ру

Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро

Дизайн, адаптивный к условиям мирного времени, намерены спроектировать в подземном городе, который хотят построить в Харькове за 225 миллионов евро. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает телеграм-канал "Политика страны"

2024-05-23T23:05

2024-05-23T23:05

2024-05-23T23:08

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Терехов предлагает перенести социальные и медицинские объекты под землю в связи с массированными обстрелами. В подземном городе также будет безопасная и прямая связь с метро, вся конструкция будет под крепким защитным сооружением.Уточняется, что сегодня для проекта ищут инвесторов. Ранее Владимир Зеленский посетил подземную школу, обустроенную в метро Харькова. Примечательно, что ее кабинеты обнесены обыкновенным стеклопакетом, что при обстрелах крайне небезопасно. О том, что в городе начнут возводить подземные учебные учреждения в конце прошлого года сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

https://ukraina.ru/20221218/1041894137.html

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новости, харьков, игорь терехов, бомбоубежища, сво