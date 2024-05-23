Харьков собрались переместить под землю за 225 млн евро
23:05 23.05.2024 (обновлено: 23:08 23.05.2024)
© скриншот видео
© скриншот видео
Дизайн, адаптивный к условиям мирного времени, намерены спроектировать в подземном городе, который хотят построить в Харькове за 225 миллионов евро. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает телеграм-канал "Политика страны"
Терехов предлагает перенести социальные и медицинские объекты под землю в связи с массированными обстрелами. В подземном городе также будет безопасная и прямая связь с метро, вся конструкция будет под крепким защитным сооружением.
"В проект включены школы, медучреждения, ТЦ и коворкинг. Площадь должна составить 236 тысяч квадратных метров", – пишет источник.
Уточняется, что сегодня для проекта ищут инвесторов.
Ранее Владимир Зеленский посетил подземную школу, обустроенную в метро Харькова. Примечательно, что ее кабинеты обнесены обыкновенным стеклопакетом, что при обстрелах крайне небезопасно.
О том, что в городе начнут возводить подземные учебные учреждения в конце прошлого года сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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