https://ukraina.ru/20240523/1055252908.html

"Украинизация" уничтожит Грузию. Быть ли второму фронту в Закавказье

"Украинизация" уничтожит Грузию. Быть ли второму фронту в Закавказье - 23.05.2024 Украина.ру

"Украинизация" уничтожит Грузию. Быть ли второму фронту в Закавказье

На принятый грузинским парламентом закон об иноагентах власти США и Евросоюза намерены ответить мерами давления. Это следует из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса 23 мая

2024-05-23T19:10

2024-05-23T19:10

2024-05-23T19:10

эксклюзив

грузия

энтони блинкен

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роберт фицо

иноагент

закон

санкции

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Напомним, что 14 мая грузинские депутаты приняли в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", направленный на отслеживание финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на него вето, так как документ является "препятствием на европейском пути" Грузии. Однако правящая партия "Грузинская мечта" на сегодняшний день имеет большинство в парламенте и может преодолеть вето президента."Мы очень внимательно изучаем, что мы можем сделать в ответ на это, и я ожидаю, что мы предпримем действия", – сказал Блинкен.Он уточнил, что власти ЕС обсуждают воздействие принятого закона на ход евроинтеграции Грузии, и не исключил, что в процессе сближения Тбилиси с Брюсселем могут произойти изменения.Тем временем в Евросоюзе обсуждаются различные меры давления на правительство Грузии, включая введение санкций, приостановление безвизового режима, заморозку поступлений из европейских фондов. По информации западных СМИ, если Грузия не откажется от закона об иноагентах, Еврокомиссия этой осенью может заморозить заявку Тбилиси на присоединение к ЕС.Судя по заявлениям премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, власти страны пока не намерены это делать. Кохабидзе отметил, что западные страны так остро критикуют грузинский закон, потому что он препятствует реализации планов ЕС и США "запустить "второй фронт" в российско-украинском конфликте".По его словам, аналогичная законодательная инициатива в Турции осталась практический незамеченной в демократических кругах, тогда как решение грузинских законодателей вызвало шквал возмущения. Такую реакцию Запада Кобахидзе объяснил тем, что еще с весны 2022 года от Тбилиси требуют открыть "второй фронт" против России. "Украинизация" уничтожила бы Грузию, полагает премьер-министр.Критики грузинского премьера утверждают, что "украинизация Грузии" - это вымышленная история, сказка, которой никогда не было, рассказал в интервью изданию Украина.ру грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. При этом они по какой-то причине забывают, что еще в апреле 2022 года теперь уже бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предлагал Грузии воспользоваться "исторической возможностью" и захватить Абхазию и Южную Осетию, отметил эксперт.В октябре этого же года Арестович* обещал спасти Грузию от "пророссийского правительства" и 300 тыс. русских, которые приехали в эту страну после начала СВО.По словам Сихарулидзе, идея об открытии "второго фронта" изначально состояла не в том, чтобы Грузия напала на Россию, а в том, чтобы Грузия создавала проблемы Абхазии, и эта идея вполне реальна."Украинизация Грузии – это, по сути, гражданская война при вмешательстве как с российской, так и с западной стороны", - рассказал эксперт, напомнив, что подобное уже происходило в стране в 1990-е годы, когда велась гражданская война между Звиадом Гамсахурдиа и Эдуардом Шеварднадзе.Сихарулидзе отметил, что те люди, которые во время этой гражданской войны были детьми и подростками, сейчас являются средним классом, и повторение такого сценария они уже никогда не поддержат.С другой стороны, даже понимание большинством грузинских граждан того простого факта, что никакое "светлое европейское будущее" не сможет возместить те потери, которые обществу может принести новая гражданская (или не только гражданская) война, не избавит Грузию от дальнейшего нагнетания обстановки и внешнего давления. Оно будет только усиливаться по мере приближения парламентских выборов 26 октября, считает ряд грузинских и региональных изданий."Запад будет пытаться вести Грузию по украинскому пути, чтобы она оказалась между двух огней: НАТО – ЕС и Россией", - предположило турецкое издание Cumhuriyet.Пока как основную силу для расшатывания внутриполитической ситуации в стране Запад использует ту прослойку гражданского общества, которая практически выросла на американских и европейских грантах. Дело в том, что в Грузии долго и успешно действуют многочисленные НКО, финансируемые из-за рубежа, а некоторым из них удалось "прокормить" не одно поколение грузин. Поэтому намерение властей заставить их регулярно отчитываться о денежных поступлениях вызвало столь бурную реакцию, вылившуюся в массовые митинги на улицах Тбилиси.Если грузинские власти не отменят закон об иноагентах, Евросоюз может применить и другие хорошо разработанные и уже не раз опробованные на других странах-кандидатах на вступление в эту организацию способы шантажа. Одним из самых простых, но весьма действенных методов является пересмотр визового режима. Для населения этих в основном небогатых стран, которое предпочитает учиться и искать работу на территории Евросоюза, отмена безвизового режима может стать серьезной проблемой.Тем более, сама "Грузинская мечта" в 2019 году инициировала подписание договоренностей о легальном трудоустройстве граждан Грузии в странах ЕС. По сведениям представителей партии, сотни тысяч грузин тогда нелегально жили и работали в Европе, без возможности ездить на родину и возвращаться обратно на территорию ЕС.Но в распоряжении брюссельской бюрократии есть и более жесткие методы давления, в том числе экономические санкции и отказ непослушным потенциальным кандидатам в доступе к средствам из европейских фондов. А если всё это не поможет, в ход могут пойти и прямые угрозы.По словам Ираклия Кобахидзе, один из еврокомиссаров уже попытался применить этот метод в телефонном разговоре. Чиновник напомнил премьеру Грузии о недавнем покушении на главу правительства Словакии Роберта Фицо."В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые могут предпринять западные политики после преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, упомянул - "Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным", - цитирует словам Кобахидзе пресс-служба правительства в заявлении, распространенном 23 мая.В соответствии с замыслом грузинского руководства, закон об иноагентах должен защитить государство от вмешательства извне. США и ЕС не намерены терять рычаги, с помощью которых они могут влиять на внутриполитическую ситуацию в Грузии, а, значит, и на её ближайших соседей. Пока в Грузии с помощью местных НКО идет антиправительственная предвыборная кампания, финансируемая западными деньгами. Остается открытым вопрос, смогут ли грузинские власти отстоять свой закон и каким образом он повлияет на результаты выборов в октябре этого года.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240513/1055038747.html

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эксклюзив, грузия, энтони блинкен, сша, ес, тбилиси, роберт фицо, иноагент, закон, санкции, алексей арестович