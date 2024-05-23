https://ukraina.ru/20240523/1055256832.html

Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины

Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины - 23.05.2024 Украина.ру

Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины

Юрай Цинтула, который едва не убил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступал против возражений правительства об отправке оружия на Украину. Он не поддерживал и другие действия государственной администрации, сообщили в суде, санкционировавшем арест Цинтулы

2024-05-23T19:55

2024-05-23T19:55

2024-05-23T19:58

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"Он (прим. ред. – обвиняемый) сообщил, что поскольку не согласен с политикой действующего правительства, с закрытием Офиса специальной прокуратуры, с преследованием работников культуры и СМИ, а главное - хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и считает действующее правительство предательским по отношению к Европейском союзу, решил, что будет действовать таким образом", – цитирует заявление суда газета Pravda. Ранее стало известно, что супругой подозреваемого в нападении на словацкого премьера Роберта Фицо оказалась беженка из Украины, которая агитировала супруга мстить пророссийскому политику.Напомним, Фицо прежде неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Киеву, а также вступления Украины в НАТО. 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии было совершено покушение, в него стреляли. По состоянию на утро, 23 мая, состояние премьера оценивалось как серьезное, но стабильное. Почему Владимир Зеленский может повторить судьбу Фицо в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.

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новости, украина, роберт фицо, словакия, владимир зеленский, киев, сво, военная помощь, военная техника, всу