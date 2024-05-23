https://ukraina.ru/20240523/1055256832.html
Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины
Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины - 23.05.2024 Украина.ру
Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины
Юрай Цинтула, который едва не убил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступал против возражений правительства об отправке оружия на Украину. Он не поддерживал и другие действия государственной администрации, сообщили в суде, санкционировавшем арест Цинтулы
2024-05-23T19:55
2024-05-23T19:55
2024-05-23T19:58
новости
украина
роберт фицо
словакия
владимир зеленский
киев
сво
военная помощь
военная техника
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055102587_0:146:2817:1731_1920x0_80_0_0_0adb9560710bf05fd7f0d6e40e9b2ea9.jpg
"Он (прим. ред. – обвиняемый) сообщил, что поскольку не согласен с политикой действующего правительства, с закрытием Офиса специальной прокуратуры, с преследованием работников культуры и СМИ, а главное - хочет, чтобы была оказана военная помощь Украине и считает действующее правительство предательским по отношению к Европейском союзу, решил, что будет действовать таким образом", – цитирует заявление суда газета Pravda. Ранее стало известно, что супругой подозреваемого в нападении на словацкого премьера Роберта Фицо оказалась беженка из Украины, которая агитировала супруга мстить пророссийскому политику.Напомним, Фицо прежде неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Киеву, а также вступления Украины в НАТО. 15 мая после заседания правительства в городе Гандлово на премьера Словакии было совершено покушение, в него стреляли. По состоянию на утро, 23 мая, состояние премьера оценивалось как серьезное, но стабильное. Почему Владимир Зеленский может повторить судьбу Фицо в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.
https://ukraina.ru/20240521/1055182866.html
украина
словакия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/10/1055102587_158:0:2661:1877_1920x0_80_0_0_f209d2a17b6fcb1801a1a86eda4dafee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, роберт фицо, словакия, владимир зеленский, киев, сво, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, Роберт Фицо, Словакия, Владимир Зеленский, Киев, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ
Покушавшийся на жизнь Фицо оправдал свои действия поддержкой Украины
19:55 23.05.2024 (обновлено: 19:58 23.05.2024)
Юрай Цинтула, который едва не убил премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выступал против возражений правительства об отправке оружия на Украину. Он не поддерживал и другие действия государственной администрации, сообщили в суде, санкционировавшем арест Цинтулы