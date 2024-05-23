https://ukraina.ru/20240523/1055255923.html

Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов

Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов - 23.05.2024 Украина.ру

Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов

Служба безопасности Украины вновь публично анонсирует удары по Крымскому мосту, называя такие атаки одними из приоритетных задач. Чтобы уничтожить 19-километровую переправу, СБУ намерены использовать морские дроны, оснащенные военной техникой, сказано в телеграм-канале украинской спецслужбы

2024-05-23T19:19

2024-05-23T19:19

2024-05-23T19:22

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крымский мост

василий малюк

сбу

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В СБУ утверждают, что впервые ВСУ использовали беспилотник Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. В очередной раз, на Украине анонсируют некие новые "сюрпризы", подразумевая использование нового оружия по объектам в России. Ранее британская газета Sun, ссылаясь на украинских чиновников сообщала, что до середины июля Киев попытается разрушить Крымский мост. Так, ВСУ могут использовать для удара от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а его опоры может подорвать с помощью беспилотных катеров. В апреле Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, получится ли украинской армии уничтожить Крымский мост, заявил, что в Киеве "очень хотят" этого.Эксперт в интервью "Украина.ру" раскрыл стратегические планы ВСУ.

https://ukraina.ru/20240520/1055186186.html

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новости, крымский мост, василий малюк, сбу, вооруженные силы украины, украина, киев, владимир зеленский, сво