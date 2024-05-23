Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов - 23.05.2024 Украина.ру
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Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов
Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов - 23.05.2024 Украина.ру
Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов
Служба безопасности Украины вновь публично анонсирует удары по Крымскому мосту, называя такие атаки одними из приоритетных задач. Чтобы уничтожить 19-километровую переправу, СБУ намерены использовать морские дроны, оснащенные военной техникой, сказано в телеграм-канале украинской спецслужбы
2024-05-23T19:19
2024-05-23T19:22
новости
крымский мост
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В СБУ утверждают, что впервые ВСУ использовали беспилотник Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. В очередной раз, на Украине анонсируют некие новые "сюрпризы", подразумевая использование нового оружия по объектам в России. Ранее британская газета Sun, ссылаясь на украинских чиновников сообщала, что до середины июля Киев попытается разрушить Крымский мост. Так, ВСУ могут использовать для удара от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а его опоры может подорвать с помощью беспилотных катеров. В апреле Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, получится ли украинской армии уничтожить Крымский мост, заявил, что в Киеве "очень хотят" этого.Эксперт в интервью "Украина.ру" раскрыл стратегические планы ВСУ.
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новости, крымский мост, василий малюк, сбу, вооруженные силы украины, украина, киев, владимир зеленский, сво
Новости, Крымский мост, Василий Малюк, СБУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Владимир Зеленский, СВО

Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов

19:19 23.05.2024 (обновлено: 19:22 23.05.2024)
 
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
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Служба безопасности Украины вновь публично анонсирует удары по Крымскому мосту, называя такие атаки одними из приоритетных задач. Чтобы уничтожить 19-километровую переправу, СБУ намерены использовать морские дроны, оснащенные военной техникой, сказано в телеграм-канале украинской спецслужбы
"С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море. Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby", – следует из сообщения.
В СБУ утверждают, что впервые ВСУ использовали беспилотник Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года. В очередной раз, на Украине анонсируют некие новые "сюрпризы", подразумевая использование нового оружия по объектам в России.
Ранее британская газета Sun, ссылаясь на украинских чиновников сообщала, что до середины июля Киев попытается разрушить Крымский мост. Так, ВСУ могут использовать для удара от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а его опоры может подорвать с помощью беспилотных катеров.
В апреле Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, получится ли украинской армии уничтожить Крымский мост, заявил, что в Киеве "очень хотят" этого.
Эксперт в интервью "Украина.ру" раскрыл стратегические планы ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 20:40
Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет Пентагон надеется, что ВСУ будут наносить удары из американского вооружения исключительно в пределах границ Украины, которые признали в Вашингтоне, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Ллойд Остин в ходе пресс-конференции
 
НовостиКрымский мостВасилий МалюкСБУВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСВО
 
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Заголовок открываемого материала
19:19Глава СБУ назвал Крымский мост приоритетной целью для ударов
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