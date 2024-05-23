https://ukraina.ru/20240523/1055253780.html

Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов

Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов - 23.05.2024 Украина.ру

Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов

Президент Путин разрешил российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Мера является ответом на конкретные шаги, принятые Вашингтоном для конфискации российских государственных активов в США, а также предупреждением для стран Евросоюза, где подобные меры готовятся принять.

2024-05-23T18:48

2024-05-23T18:48

2024-05-23T18:48

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Подход ЕСВ четверг, 23 мая, Совет ЕС утвердил механизм передачи части доходов от заблокированных российских активов в пользу Украины. Предполагается, что центральные депозитарии, которые хранят российские суверенные активы на сумму более 1 млн долларов, должны будут перечислять не менее 89,7% годовой чистой прибыли от управления этими активами на нужды Украины (траншами два раза в год). Наибольшая сумма (около 190 млрд евро) хранится в депозитарии Euroclear в бельгийской юрисдикции.Однако суверенные активы и доходы, которые начисляются на них (купоны, дивиденды) останутся замороженными и не будут использоваться. Неприкосновенными останутся активы частных и институциональных инвесторов, которые заморожены депозитариями. То есть ЕС направит Украине не тело замороженных российских ЗВР, и даже не начисляемый на них доход, а средства, полученные от реинвестирования дохода (купонов, дивидендов, процентов) с российских ЗВР. Проще говоря, тело и проценты ЕС не трогает, а перечисляет деньги, заработанные на процентах с российских ЗВР. Эти средства ЕС не считает суверенными активами.Украине перечислят чистую прибыль от использования начисляемых на российские ЗВР доходов начиная с 15 февраля 2024 года. С учётом того, что ежегодно 210 млрд евро российских ЗВР приносят 2,5-3 млрд евро дохода, за вычетом 10% доли депозитариям, Киев получит до 2,25-2,6 млрд евро в год. Исходя из периодичности выплат (два раза в год) первый транш Киев получит примерно в августе текущего года, и сумма составит чуть более 1 млрд евро и будет сопоставима с месячными расходами ЕС на покрытие дефицита украинского бюджета (тем самые 1 млрд евро).Эти деньги будут перечисляться не напрямую в бюджет Украины, а в Европейский фонд мира (из него финансируется закупка части вооружений и боеприпасов) и бюджет ЕС, откуда евробюрократия финансирует другие программы помощи Украины. То есть "живые" деньги киевская власть не увидит — финансы не покинут пределы Евросоюза.Евросоюз формально прав ЦБ РФ не нарушает (кроме, пожалуй, противоречащей нормам международного права заморозки государственной собственности) так как и тело ЗВР, и начисляемый на них доход, остаются неприкосновенными. Киевской власти будут направлены средства, заработанные за счёт инвестирования процентов. Если ситуацию предельно упростить и низвести до бытового уровня, то ЕС можно представить банком, который не отдаёт вклад и проценты своему заёмщику, но перечисляет прибыль от начисляемых на этот вклад процентов врагу своего вкладчика.Однако бытовая аналогия в данном случае не корректна. 22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Евросоюзом Украине доходов от замороженных активов России всё равно является экспроприацией. К слову, доход от процентов по действующему Соглашению между правительством СССР и правительствами Бельгии и Люксембурга о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений, всё равно является доходом от капиталовложений.Подход СШАА вот у США подход другой. Автор его подробно описал в тексте "Натужное воровство. Что не так у США с кражей российских суверенных активов". В Вашингтоне решили не усложнять себе жизнь придумыванием сложных, осторожных, но всё равно нарушающих как нормы международного права, так и двусторонние соглашения, правовых конструкций.Не позднее чем через 90 дней после принятия H.R.8038 президент США должен подать запросы в различные органы США об установлении точной суммы и мест хранения российских активов. Не позднее, чем через 180 дней президент США должен будет уведомить Конгресс о российских суверенных активах в юрисдикции США и продолжает присылать такие отчёты на протяжении 3 лет. А через 30 дней после подачи такого уведомления у президента США появляется право, но не обязанность конфисковать активы и передать их в Фонд поддержки Украины. В законопроекте акцентируется внимание на необходимости координировать действия с союзниками Украины, которые должны самостоятельно принимать решения о конфискации российских активов в своей юрисдикции. Распоряжаться деньгами будут Госсекретарь США и агентство USAID, которые должны будут создать для этого организационно-штатные структуры и отчитываться о расходовании средств.Таким образом, американские власти сделали ставку на создание механизма по конфискации российских ЗВР в своей юрисдикции, снабдив законопроект H.R.8038 массой оговорок о необходимости координации мер по конфискации со своими партнёрами из ЕС и стран G7. Законопроект H.R.8038 в силу ещё не вступил, но, несмотря на то, что в ЕС решили пойти не по пути конфискации, Вашингтон не оставляет попыток убедить ЕС в необходимости более решительных действий.21 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США перспективы использования замороженных активов, заявил, что российские ЗВР могут стать залогом при выдаче займов киевской властью. Однако, как видно, ЕС предпочитает идти своим путём и не призывы США одним махом обнулить евро как резервную валюту не реагирует.Поэтому Россия на действия США и ЕС реагирует по-разному.Что предпримет РоссияНачать стоит с США так как их действия являются дерзкими (США все ещё является сверхдержавой) и власти Росси уже определились с ответными мерами. Речь идёт всё о том же указе о компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.Теперь, в случае конфискации российских активов — как частных, так и государственных — пострадавшие лица (государство, физическое или юридическое лицо) смогут обратиться в суд с заявлением об установлении факта "необоснованного лишения его прав на имущество в США". При удовлетворении заявления суд обратится в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, которая располагает данными о собственности США, их граждан и компаний на территории России. Комиссия с "с учётом принципа соразмерности" может использовать имущество для компенсации ущерба. В теории под изъятие могут попасть как деньги на счетах С, так и доли американского бизнеса в российских компаниях и даже российские "дочки" американских компаний.Как видно, под конфискацию США попали российские суверенные (то есть государственные) активы, тогда как Россия в случае с США будет конфисковывать не суверенные (то есть частные) активы. Формально это является отходом от принципа взаимности и симметричности — под наказание попадает не тот субъект, который принял решение о конфискации, а тот, кого получается наказать. Впрочем, выбирать не приходится — США не хранят свои ЗВР в России.С ответными мерами на действия ЕС ясности пока нет, но, исходя из логики взаимности и зеркальности, они должны быть такими же, как и действия ЕС. То есть речь будет идти не о конфискации, а об инвестировании процентов/купонов/дивидендов на собственность физических и юридических лиц ЕС в России с последующим использованием дохода российскими властями по своему усмотрению. В теории с ЕС можно начать судиться в международных судах, чтобы (при наличии положительного решения) обратить взыскание на европейские активы (в первую очередь Бельгии) в других странах, но этот путь долгий и не такой убедительный.При этом России изымать собственность физических и юридических лиц из ЕС не интересно — куда проще было бы организовать обмен активов в рамках указа президента №844 от 8 ноября 2023 года. Но выбирать не приходится.Пока все действия сторон — США, ЕС и России — имеют явно подготовительный характер. Каждая из сторон готовит правовую базу, создавая прецеденты, которые будут очень пристально изучать юристы и чиновники из всех стран мира, хранящих свои ЗВР в ЕС и США.Россия не заинтересована в дальнейшем развитии этой истории, но США и ЕС, похоже, не могут остановиться.О других формах и возможной реакции России на действия США и Ес в отношении российских золотовалютных резервов читайте в интервью Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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сша, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, энтони блинкен, ес, сенат, эксклюзив