https://ukraina.ru/20240523/1055258166.html

NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте

NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте - 23.05.2024 Украина.ру

NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте

Российские подразделения в ходе своего наступления продвигаются и освобождают от украинских подразделений все большую территорию, в том числе возвращая те участки, которые с большими потерями были оккупированы ВСУ в ходе летнего контрнаступления. Аналитики на Западе прогнозируют дальнейшие успехи ВС РФ, следует из публикации New York Times

2024-05-23T21:50

2024-05-23T21:50

2024-05-23T21:54

новости

вооруженные силы украины

россия

украина

запад

new york times

наступление

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055029049_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b668775ba2a4474d20987126e69f122d.jpg

Журналисты констатируют, что Москва "добилась крупнейших территориальных завоеваний с конца 2022 года", что может подорвать моральный дух военнослужащих украинской армии. Уточняется, что войска РФ близки к установлению контроля над Работино, хотя Министерство обороны России сообщало еще 15 мая о зачистке этого населенного пункта в Запорожской области. Ранее в этот же день МО РФ информировало о том, что российские войска взяли под контроль Андреевку – село расположенное рядом с Клещеевкой к югу от Артемовска на северном берегу канала Северский Донец — Донбасс в ДНР.Газета The Washington Post сообщала, что территория, на которую продвинулись российские войска, равна успехам Вооруженных сил Украины во время всего "вялого" контрнаступления.

https://ukraina.ru/20240523/1055242271.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, россия, украина, запад, new york times, наступление, вс рф