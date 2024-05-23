NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте - 23.05.2024 Украина.ру
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NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте
NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте - 23.05.2024 Украина.ру
NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте
Российские подразделения в ходе своего наступления продвигаются и освобождают от украинских подразделений все большую территорию, в том числе возвращая те участки, которые с большими потерями были оккупированы ВСУ в ходе летнего контрнаступления. Аналитики на Западе прогнозируют дальнейшие успехи ВС РФ, следует из публикации New York Times
2024-05-23T21:50
2024-05-23T21:54
новости
вооруженные силы украины
россия
украина
запад
new york times
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вс рф
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Журналисты констатируют, что Москва "добилась крупнейших территориальных завоеваний с конца 2022 года", что может подорвать моральный дух военнослужащих украинской армии. Уточняется, что войска РФ близки к установлению контроля над Работино, хотя Министерство обороны России сообщало еще 15 мая о зачистке этого населенного пункта в Запорожской области. Ранее в этот же день МО РФ информировало о том, что российские войска взяли под контроль Андреевку – село расположенное рядом с Клещеевкой к югу от Артемовска на северном берегу канала Северский Донец — Донбасс в ДНР.Газета The Washington Post сообщала, что территория, на которую продвинулись российские войска, равна успехам Вооруженных сил Украины во время всего "вялого" контрнаступления.
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новости, вооруженные силы украины, россия, украина, запад, new york times, наступление, вс рф
Новости, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запад, New York Times, наступление, ВС РФ

NYT: западные аналитики ожидают еще больше успехов ВС РФ на фронте

21:50 23.05.2024 (обновлено: 21:54 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские подразделения в ходе своего наступления продвигаются и освобождают от украинских подразделений все большую территорию, в том числе возвращая те участки, которые с большими потерями были оккупированы ВСУ в ходе летнего контрнаступления. Аналитики на Западе прогнозируют дальнейшие успехи ВС РФ, следует из публикации New York Times
Журналисты констатируют, что Москва "добилась крупнейших территориальных завоеваний с конца 2022 года", что может подорвать моральный дух военнослужащих украинской армии.
"Аналитики говорят, что Россия, вероятно, увеличит свои успехи в ближайшие месяцы, пока Украина ожидает прибытия американской военной помощи на поле боя", – сказано в статье.
Уточняется, что войска РФ близки к установлению контроля над Работино, хотя Министерство обороны России сообщало еще 15 мая о зачистке этого населенного пункта в Запорожской области.
Ранее в этот же день МО РФ информировало о том, что российские войска взяли под контроль Андреевку – село расположенное рядом с Клещеевкой к югу от Артемовска на северном берегу канала Северский Донец — Донбасс в ДНР.
Газета The Washington Post сообщала, что территория, на которую продвинулись российские войска, равна успехам Вооруженных сил Украины во время всего "вялого" контрнаступления.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
12:42
Комбриг Нацгвардии Украины признал профессионализм ВС РФ под ХарьковомКомбриг украинской Нацгвардии Александр, находящийся в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал о профессионализме российских военных, передает телеканал CNN
 
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