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В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ

В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ - 23.05.2024 Украина.ру

В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ

Начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в Следственном комитете 23 мая

2024-05-23T19:31

2024-05-23T19:31

2024-05-23T19:34

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Следствию стало известно, что в год начала спецоперации глава департамента недобросовестно отнесся к выполнению своих обязанностей, нанеся государству ущерб на сумму более 70 млн рублей. "В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", – сказано в телеграм-канале ведомства. В Следкоме добавили, что судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Прежде источники сообщали, что Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, он помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль.

https://ukraina.ru/20240523/1055250455.html

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новости, россия, ск рф, следственный комитет, коррупция, оборонный бюджет, мо рф, сво