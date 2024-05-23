В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ - 23.05.2024 Украина.ру
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В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ
В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ - 23.05.2024 Украина.ру
В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ
Начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в Следственном комитете 23 мая
2024-05-23T19:31
2024-05-23T19:34
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Следствию стало известно, что в год начала спецоперации глава департамента недобросовестно отнесся к выполнению своих обязанностей, нанеся государству ущерб на сумму более 70 млн рублей. "В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", – сказано в телеграм-канале ведомства. В Следкоме добавили, что судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Прежде источники сообщали, что Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, он помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль.
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, коррупция, оборонный бюджет, мо рф, сво
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, коррупция, оборонный бюджет, МО РФ, СВО

В СК сообщили подробности о задержании главы Департамента по обеспечению МО РФ

19:31 23.05.2024 (обновлено: 19:34 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСледственный комитет РФ
Следственный комитет РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в Следственном комитете 23 мая
Следствию стало известно, что в год начала спецоперации глава департамента недобросовестно отнесся к выполнению своих обязанностей, нанеся государству ущерб на сумму более 70 млн рублей.

"В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", – сказано в телеграм-канале ведомства.

В Следкоме добавили, что судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Прежде источники сообщали, что Вертелецкий задержан по подозрению в получении взятки, он помог коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль.
- РИА Новости, 1920, 23.05.2024
17:01
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