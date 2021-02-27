Страна победившего «МММ». Астрологический портрет Украины

Мало кто помнит сегодня историю "украинского "МММ". А в своё время, в начале 1990-х, общество "Меркурий" было в Украине популярнее, чем знаменитое "МММ" Сергея Мавроди

Основал его бывший официант ресторана "Лейпциг" и бывший разносчик бутербродов на Республиканском стадионе в Киеве Семён Юфа. Те, кто бывал в Киеве в то время, хорошо помнят, как на территории киевского Республиканского стадиона разместился вещевой рынок. Это и было начало "империи" Юфы.

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Кстати, сам Юфа отрицает, что это была пирамида. Но и не скрывает, что существование баснословных процентов, которые получали вкладчики, — и 240, и 8000 процентов за квартал — было возможным только благодаря невероятной инфляции тех лет.

Сегодня он формулирует свой рецепт успеха очень просто: "Наглость плюс легкомыслие".

Закончилось всё в 1993—1994 годах. Дела "Меркурия" пошатнулись. Общество пыталось участвовать в приватизации предприятий Украины, но производство не давало такой прибыли, как бешеные деньги на инфляции и спекуляции водкой из Израиля и ликёрами из Польши.

Эх, кто жил в те времена, конечно, вспомнит и водку "Кеглевич" из Израиля, и ликёр "Адвокат" из Польши, и спирт "Роял". И всякое другое закордонное фуфло, которое успешно продавалось на нашем рынке. В то время как свои заводы либо останавливались, либо разворовывались. Либо приватизировались. Чем и начал заниматься "Меркурий".

Но в 1994 году президентом Украины стал Кучма, и ситуация стала резко исправляться. Прекратилась дикая инфляция. Исчезли из киосков "Кеглевич" и "Роял". Прошло и время финансовых пирамид.

Семён Юфа попытался стать депутатом. Организовал специальное мероприятие для столичного бомонда во дворце "Украина" в Киеве. Концерт "Досвитни вогни" должен был пройти в ночь перед окончанием выборов. Собирался праздновать победу. Но неожиданно выяснилось, что выборы он проиграл. Его победил политик Юрий Костенко, один из руководителей «Народного Руха».

Общество "Меркурий" прекратило существование. Семён Юфа уехал в Израиль.

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Пример "Меркурия" и Семёна Юфы — яркий образец того, что происходило в Украине в 1990-е. Нечто подобное продолжается и сейчас, только уже на государственном уровне. Достаточно почитать про то, как облигации государства (ОВГЗ) аналитики рынка называют финансовой пирамидой. Только в роли Семёна Юфы теперь выступает Министерство финансов.

Финансовые пирамиды — это, конечно, уродливая имитация экономики. Но сегодня уже большая часть экономики Украины — это имитация. Страна живёт в долг, строя свою пирамиду из зарубежных кредитов и ОВГЗ.

Страна "МММ"

В этом году Украина будет праздновать 30-летие принятия Акта независимости (24 августа 1991 года). Эта дата считается началом самостоятельного государства Украина.

С точки зрения астрологии это действительно серьёзный юбилей. Через 29 с половиной лет Сатурн, владыка судьбы (хоть человека, хоть государства), оказывается в той же самой точке, что и при рождении — государства, человека, предприятия.

Именно в этой точке Сатурн уже находится зимой 2021 года.

И гороскоп Украины обязательно "включится" снова. Все мифы — и бессознательные, и сознательные — проявятся и появятся на поверхности.

Может быть, вернутся и пирамиды типа "Меркурия". Финансовые махинаторы хорошо себя чувствуют среди народа, готового поверить в чудо. А именно эта "вера в финансовое чудо" и записана в гороскопе Украины.

Миф № 1

Золотой дождь

Миф Украины номер один описывается Венерой в соединении с Юпитером во Льве. Богатство и процветание должны золотым дождём пролиться на эту страну. Правда, народ никогда не будет иметь доступа к этим благам. Луна (в карте государства символизирует народ) в оппозиции к Венере и Юпитеру, планетам удачи и процветания. Народ никогда не дотянется до роскоши и благополучия.

Но у него есть иллюзия, что так когда-нибудь будет.

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Даже производство уровня 1991 года Украина сможет обеспечить только через десятки лет. Это единственная страна среди стран бывшего СССР, которая не превысила через 25 лет уровень производства 1991 года.

Вот они стоят на майдане, обычные люди. Ожидают светлого будущего. Получают вместо этого падение уровня жизни, власть тех, кого в Украине презрительно называют "барыги". Но всё равно они продолжают верить.

Вера в сказку и чудо неистребима. Будущее вызывает прямо-таки нездоровый оптимизм.

Юпитер, участвующий в конфигурации, усиливает эти тенденции до гротеска. Нечто сказочное вот-вот произойдёт, и золотой дождь прольётся на головы жителей этой страны.

Чего стоит только история с золотом гетмана Полуботка. Расследованием судьбы его богатств занимались не только журналисты и историки, но даже Верховная Рада и созданные для этого специальные комиссии. Президент Ющенко направлял запрос в банки Англии. Пытались найти ответ у Маргарет Тэтчер во время её визита на Украину.

Золото Полуботка

Легенда гласит, что наказной гетман Украины Павел Леонтьевич Полуботок в 1723 году оставил на хранение в Банке Англии от 200 000 до 1 000 000 золотых монет. Под 2,5, или 4, или даже 7,5 процента годовых! То ли в Банке Ллойда, то ли Ост-Индской компании.

80 процентов от этой баснословной суммы гетман якобы оставил "на благо Украины". Он, конечно, не знал о существовании государства с таким названием. Сомнительно, чтобы он знал даже слово "проценты". Но это не важно.

Миф оказался чрезвычайно живучим. В 1909 году на съезд "потомков Полуботка" собралось 100 человек. Адвокат Кулябка-Корецкий был отправлен в Лондон. Увы, безрезультатно.

А ведь сейчас, в 21-м веке, по некоторым расчётам, на каждого жителя Украины должно приходиться уже по 38 килограммов золота!

В 1990-е от правительства независимой Украины в Лондон был отправлен известнейший историк, Герой Украины Пётр Тронько. Золота не нашли.

Сейчас о золоте Полуботка вспоминают меньше. Только водка с золотистыми капельками, которая так и называется — "Золото Полуботка", напоминает о несбывшихся (пока что!) надеждах на богатство гетмана.

Миф № 2

Гипноз, транс, чудеса

Миф Украины номер два описывается Нептуном в соединении с Ураном.

Кстати, интересно, что такое же сочетание планет в гороскопе самого известного специалиста по телегипнозу, выходца с Украины Анатолия Кашпировского.

Именно на начало 1990-х, на время основания Украины, пришёлся расцвет его популярности.

Уран и Нептун в гороскопе Украины в соединении (у Кашпировского квадрат). По четыре планеты во Льве (строго говоря, в гороскопе Украины три планеты — Венера, Меркурий, Юпитер и планетоид Хирон, а в гороскопе Кашпировского — Солнце, Юпитер, Венера, Меркурий и Плутон).

Такое скопление планет во Льве говорит об огромном самомнении. Неприятии чужого мнения. Человек не принимает никакой критики. Как Кашпировский, который сообщал, что никакой критики о себе не читает.

Люди, руководящие государством Украина, тоже будут иметь невероятное самомнение. Даже некоторую самовлюблённость. Веру в собственную непогрешимость. Кстати, квадрат Урана и Нептуна есть и у третьего президента Украины Виктора Андреевича Ющенко.

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Раздражение, недовольство по малейшему поводу, которое они не стесняются демонстрировать публике. Таланты есть, и значительные. Но мешает поверхностность мышления, склонность витать в облаках.

На выходе поэтому результаты часто нулевые.

Анатолий Кашпировский обещал "всех загипнотизировать и усыпить", когда чеченские боевики захватили больницу в Будённовске (1995 год). Но стоило ему увидеть реальный кошмар, кровь, заложников, как самого Кашпировского пришлось выносить из больницы на руках (воспоминания бывшего прокурора Будённовска Гасанова).

А ведь до этого (да и после) Кашпировский собирал огромные залы зрителей, жаждущих чуда.

Такие же залы — толпы, стадионы, майданы — собирал в 2004 году Виктор Ющенко. Но когда дело дошло до реального управления государством, его тоже пришлось выносить чуть ли не на руках из президентского кресла.

Кашпировский, Ющенко и Украина

Уран и Нептун — это странности, это очень необычные фантазии. Которые, конечно же, в полной мере проявились у главного "сказочника" Украины Виктора Ющенко.

Его отстранённое, чудаковатое поведение, его фантазии на исторические темы и нежелание заниматься скучной государственной рутиной привели к тому, что через четыре года в "пасечнике" разочаровались почти все его сторонники. На следующих выборах президента он поставил своеобразный антирекорд, набрав всего 5,5 процента голосов.

Но поначалу в "сказки" третьего президента верили очень многие. Так же, как и многие верили в чудесное излечение силой гипноза от скромного доктора из Винницы. Где в психиатрической больнице 25 лет проработал обычным врачом Анатолий Кашпировский.

Нептун в соединении с Ураном в гороскопе Украины описывает такое же сказочное восприятие действительности.

Ющенко — это второй Кашпировский. Судите сами. Массовый телевизионный гипноз был? Сто процентов. Обещание "избавления от всех болезней" было? Без сомнения.

Но всё это были только фантазии, о которых теперь даже неловко вспоминать. Как никто не вспоминает о своём участии в сеансах Кашпировского, так не осталось и защитников "курса Ющенко". А его фантазии о "Триполье" и прошлом Украины интересуют только самых близких.

Ещё дальше, кстати, в своих фантазиях пошёл другой мифотворец — старший брат президента Пётр Ющенко. Он сообщал, что греческий философ Диоген рекомендовал "эллинскому государству" использовать украинский язык. А другой греческий философ, Анахарсис, якобы даже писал на украинском.

И самое главное — один из 12 апостолов Христа был украинцем. К сожалению, Пётр Ющенко не указал, кто же это был. Эта мелочь будет уточняться следующими поколениями "историков".

Верит ли всему этому народ? Это сложный вопрос. Но если вера в апостола-украинца в Древней Иудее никому, в общем, не мешает, то вера в то, что "вот-вот наступит светлое будущее" и для этого надо всего лишь немного постоять на майдане, как оказалось, опасна.

Страна-химера

Странно видеть такую необычайную наивность, но в 2014-м реальные люди давали интервью украинскому телевидению. "Мы за Майдан, — говорили они, — потому что тогда у нас в больнице появится современное медицинское оборудование. Потому что у нас будут пенсии по 1000 евро. Потому что мы хотим зарплаты по 3000 евро".

Очарованность сказкой, детская, наивная, но огромная вера в чудо (Нептун) непоколебима. Даже несмотря на постоянное холодное разочарование (Уран). И поэтому каждый, кто пытается спорить с верой (хоть в Украину, хоть в Христа, хоть в пророка Мухаммеда), — это враг. Или в лучшем случае еретик, заблудшая овца.

Вера в "светлое будущее Украины" — это действительно вера (Нептун). Все, кто пытается хотя бы заикнуться про реальность, статистику показать, например, — это не оппоненты, это не "другая сторона" в дискуссии, это враги Веры.

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А внутри этого вихря сидит дед и курит трубку. А снаружи летает панночка и поднимает свои веки Вий. Остаётся только ждать золото Полуботка. Ничто больше не спасёт "аграрную сверхдержаву".

И это было бы даже прекрасно в своём диком хаосе. Как прекрасны уродливые химеры на знаменитом Доме с химерами напротив резиденции президента Украины.

Если бы не реальная жизнь. Встреча с которой так поразила украинского гипнотизёра Кашпировского в Будённовске в 1995 году.