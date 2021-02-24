С 22 по 24 февраля в Киеве проходит третий форум из серии «Украина 30». На этот раз он был посвящен вопросам инфраструктуры. Президент пообещал украинцам в скором времени много чего построить и открыть, но, как говорится, обещать не значит жениться

Это — третий форум из 30, который проводит власть по инициативе президента Зеленского к 30-летию независимости, которую Украина собирается отмечать в этом году. На первом форуме президент пообещал скорое начало вакцинации. Второй форум, посвященный болезненному вопросу тарифов, запомнился нескладной речью депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой. На обоих форумах не забыли обвинить РФ как в недоверии украинцев к вакцинации, так и в росте тарифов на отопление.

Что было обещано

По словам президента, ведутся работы над усовершенствованием существующих маршрутов поездов «Интерсити». Он анонсировал также запуск новых маршрутов. «Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель — чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум три-четыре часа», — заявил Зеленский, подчеркнув также, что уже ведутся переговоры с международными инвесторами. Впрочем, о том, что переговоры с международными инвесторами ведутся, Зеленский говорит с момента вступления в должность, но пока они чаще бегут из страны. Царев рассказал, как США заблокировали китайские инвестиции в экономику Украины © Нина Зотина

Министр инфраструктуры Вячеслав Криклий на том же форуме заявил, что южнокорейская компания Hyundai выделит $2 млн грантовых средств на разработку предварительного технико-экономического обоснования строительства скоростной железнодорожной сети европейского формата («евроколеи»). Он также заявил, что министерство рассматривает возможность передачи в концессию ж/д вокзалов Одессы и Львова. Как отмечает Telegram-канал «Резидент», обещания звучат на фоне постоянного сокращения железнодорожных маршрутов. «По всей стране сокращают ж/д маршруты, в поездах нельзя нормально ездить, а чиновники обещают все новые инфраструктурные объекты, на которых можно заработать», — пишет «Резидент».

Одесситам президент пообещал построить большую стоянку для яхт («марину») и новый порт для развития бизнеса и перевозок. Арабские Эмираты, как говорит Зеленский, могут реализовать в Украине проект в сфере речного транспорта и реформирования таможни.

Зеленский обещает продолжить «Большое строительство» — программу ремонта и строительства автомобильных дорог, на которую в прошлом году ушла большая часть фонда COVID-19, хотя сложно уловить логическую связь между дорогами и борьбой с пандемией.

В этом году начнут строить киевскую обходную дорогу. Ее протяженность будет составлять 150 километров. «Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году», — заявил Зеленский. Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая ее стоимость составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в «Укравтодоре».

Запланированы также строительство и реконструкция 245 мостов и переходов. Будет построено 6500 км дорог, в том числе анонсировано и строительство трассы М-30 длиной 1400 км, которая должна соединить Запад и Восток страны. Весь фокус в том, что складывается впечатление о строительстве трассы с нуля, но в сущности речь идет о том, чтобы соединить две имеющиеся еще советские трассы.

Как пишет Telegram-канал «Картель», президент Зеленский в ходе форума «Украина 2030. Инфраструктура» откровенно манипулировал данными об «успехах» «Большого строительства». «Во время своего выступления он сообщил, что "построено 6500 км дорог". Это не соответствует реальности. В официальных данных "Укравтодора" показано, что в 2020 г. речь идет не о строительстве новых дорог или капитальной реконструкции, а об обустройстве "верхнего слоя покрытия" на 3356,7 км дорог (всего дорожное строительство в прошлом году охватило 4200 км). "Верхний слой" — это лишь два слоя асфальта, в лучшем случае с усиленной основой», — пишет «Картель». Украинское руководство неправильно трактует понятие «инвестиции» – экономист © РИА Новости, Нина Зотина

Не обошел президент вниманием инфраструктуру авиаперевозок. Он анонсировал строительство нового «серьёзного» аэропорта в Донбассе, где-то «между Луганской и Донецкой областями». Место локации предполагаемого аэропорта сразу же вызывает вопросы — президент не может не знать, что Донецкая и Луганская области соседствуют. Между ними — это где? Место может находиться либо в Донецкой, либо в Луганской области. Кроме того, по словам Зеленского, возобновить работу существующего аэропорта в Мариуполе нельзя, потому что военные говорят, «это небезопасно», так как слишком близко к линии разграничения. И это само по себе говорит о том, что никакого прекращения военного конфликта в следующие три года не планируется. Фактически этими словами президент дал это четко понять.

Кроме того, международный аэропорт должен быть создан между Ужгородом и Мукачевом. Строительство или реконструкция региональных «воздушных ворот» планируется еще в 16 городах Украины. Напомним, что ранее президент обещал еще до августа запустить в космос украинский спутник. Пообещал президент и реставрацию около 150 объектов исторического и культурного наследия по всей стране, включая замки, театры и музеи.

Откуда деньги

Заявленные цели достаточно амбициозные, но по поводу их реализации возникают сомнения, особенно учитывая, что сам президент на том же форуме сказал, что Международный валютный фонд пока отказался предоставлять кредит Украине из-за ряда причин. Однако возвращать предыдущие долги необходимо, в том числе и МВФ. Как сообщало в конце 2020 года Министерство финансов, на текущий год приходится пик выплат. По государственному долгу Украины в 2021 году выплаты составят $16 млрд, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022 и 2023 годах. На какие же средства Киев намерен реализовывать все эти проекты, особенно в условиях пандемии и падения производства?

Скорее всего, просто никто их реализовывать и не будет. В крайнем случае окажется, что их реализацию опять сорвали «коварные происки Кремля». Авторы Telegram-канала «Трансмиссия» обращают внимание на то, что никакого четкого плана по реализации этих проектов не существует, а есть лишь некий абстрактный проект, озвученный на форуме.

«Как видим, каждый из фигурантов хочет бороться за свою долю власти, но все они вместе не готовы реализовывать единый замысел в интересах страны (хотя на камеру пытаются изобразить обратное). Поэтому я и утверждаю: "Большое строительство" в 2021 году обречено на неудачу», — считает «Трансмиссия».

Что там с инфраструктурой

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко обращает внимание также на ту инфраструктуру, которую Зеленский забыл в своей речи и обошел вниманием в своих грандиозных планах. «Он ни слова не сказал о теплотрассах и электросетях, о канализации и водопроводах — о критической инфраструктуре и системах жизнеобеспечения, которые изношены уже более чем на 80%. А ведь это — сотни тысяч километров инженерных сетей и тысячи объектов. Ни слова о многоквартирных домах, 70% которых стоят без капитальных ремонтов более 50 лет. А ведь это — около 200 тысяч домов, которые разрушаются и убивают людей. Ни слова о восстановлении Донбасса. А ведь это — жильё и условия жизни миллионов людей. Жилая инфраструктура и инфраструктура жизнеобеспечения — это более 30% основных фондов страны в руине и разрухе. Но о ней президент не сказал ни слова», — пишет Скубченко. Что-то пошло не так. «Укрзализница» сократила число рейсов экспресса в аэропорт «Борисполь» © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

В 2020 году было проведено исследование состояния 5631 автомобильного моста (35% от общего числа). По данным «Укравтодора», 81% автомобильных мостов построено до 1980 года и с тех пор не ремонтировались. В исправном состоянии были только 2% исследованных мостов, все остальные — либо ограниченно работоспособные, либо неработоспособные.

В 2018 году экс-заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань оценивал потребности для модернизации инфраструктуры Украины до 2030 года в сумму 50 миллиардов евро. Затем, уже в 2019 году, экс-министр транспорта Владимир Омелян оценивал только затраты на ремонт дорог уже в $40 миллиардов. Времени же на ремонт потребуется 10 лет, если эти средства откуда-то возьмутся, если ремонтировать по 10-15 тысяч километров в год.

Как мы видим, цены и расходы на реализацию подобных проектов постоянно растут, а доходы, наоборот, сокращаются. Эксперты журнала Commercial Property на примере Киева считают основной загвоздкой переизбыток разного рода посредников при реализации инфраструктурных проектов. «Реализация практически каждого инфраструктурного проекта в Киеве сопровождается возникновением большого числа структур — компаний-подрядчиков, в которых проект далеко не всегда нуждается. Перенасыщение участниками дестабилизирует контроль над реализацией проекта, а структура "заказчик — исполнитель" становится размытой. В результате страдает качество проекта. К этой проблеме добавляется отсутствие комплексности в реализации инфраструктурных проектов», — пишут эксперты журнала.

Несомненно, все заявленные на форуме инфраструктурные проекты нужны и важны. Президент и его окружение прекрасно знают, что они могли бы поднять рейтинг. Однако их полноценная реализация вряд ли возможна, когда государство по уши в долгах. На фоне падения экономики и необходимости крупных выплат по кредитам проекты президента Зеленского становятся прожектами, которые в свое время прекрасно выразил Николай Васильевич Гоголь: «Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем все эти прожекты так и оканчивались только одними словами». Поскольку президент Зеленский анонсировал проведение тридцати форумов в этом году, подобных слов прозвучит еще предостаточно.