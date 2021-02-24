В России произведено уже 11,1 миллиона комплектов доз вакцин от COVID-19, а в регионах РФ открыто более 4 тысяч пунктов вакцинации. На Украине же первую партию индийской вакцины ожидают 23 февраля

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Об этом 20 февраля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, первые 127 тысяч доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

«КовиВак», в отличие от препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», представляет собой цельновирионную вакцину. «Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — объяснил доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в комментарии порталу 360tv. По словам Альтштейна, единого мнения насчет безопасности цельновирионных вакцин пока нет, а производить подобные препараты в больших масштабах может быть затруднительно. Лукашенко: Российская вакцина от коронавируса самая эффективная, как бы кто ни троллил © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По состоянию на 20 февраля в России произведено уже 11,1 миллиона комплектов доз вакцин от COVID-19, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросу вакцин для профилактики коронавируса. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в регионах РФ открыто уже более 4 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса. Он отметил, что в отдаленных местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который туда довозит людей. По неофициальным данным, ныне от COVID-19 в РФ вакцинировано более 2,2 миллиона людей.

При этом МИД России разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от коронавируса, сообщило 19 февраля издание «Коммерсантъ». Речь может идти о вакцинации 12 тысяч дипломатов и членов их семей. Эту информацию изданию подтвердили в ряде посольств и в самом министерстве. Посольства СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, по данным «Коммерсанта», уже начали направлять сотрудников на прививку. Представители большинства дипломатических миссий стран—членов ЕС рекомендуют своим дипломатам дождаться регистрации российских вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

В свою очередь, 20 февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса. «Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели сделаю второй укол. Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране… есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться», — сообщил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Африка пока остаётся без вакцин от COVID-19

Всего в мире для вакцинации от коронавируса на данный момент использовано около 200 миллионов доз различных вакцин. Почти половина из них (45%) приходится на страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, США, Канада, Италия, Франция, Япония). При этом 92% из этих доз получили жители стран с высоким доходом на душу населения либо с доходом выше среднего (по методике расчета Всемирного банка).

Как говорится в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign, на данный момент США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже обеспечили себе более чем 3 миллиардами доз вакцины — это более чем на миллиард превышает количество доз, необходимых для вакцинации всего населения данных стран. По мнению экспертов организации, если США и Великобритания не поделятся избыточными дозами, миллиарды людей останутся без необходимой защиты, что, в свою очередь, продлит пандемию. Сомнительная вакцина для Степанова. Как Украина стала заложницей политики и карьерного вопроса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Темпы вакцинации в Африке тем временем — одни из самых низких в мире, большая часть стран континента еще даже не начинала кампанию вакцинации. «Это очень несправедливо, что наиболее уязвимое население Африки вынуждено ждать вакцину, тогда как в других странах вакцинацию проходят и те, кто не входит в группы риска», — заявила 20 февраля региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Африки Матшидисо Моэти.

Поделиться вакциной с африканскими странами ранее предложил богатым странам Европы и США президент Франции Эммануэль Макрон. Африканские страны также надеются получить вакцины через международные и региональные схемы. Одна из таких схем — инициатива Covax (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19), объединившая более 170 стран мира.

Как ожидают в ВОЗ, африканские страны начнут получать вакцину через инициативу Covax уже в конце февраля 2021 года. Но первых 90 миллионов доз вакцины хватит для вакцинации только 3% населения континента. В их число войдут основные группы риска, в первую очередь медработники. К концу 2021 года через Covax, как ожидается, Африка получит еще 600 миллионов доз, этого будет достаточно для вакцинации 20% населения континента. После завершения процесса сертификации ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» она войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.

ЮАР, наиболее пострадавшая от пандемии страна Африки, начала кампанию по вакцинации 17 февраля, но почти тут же ее приостановила — из-за сомнений в эффективности вакцины AstraZeneca. Именно первую партию дженерика этого препарата, который производится в Индии под названием CoviShield (от английских слов COVID и Shield — щит), ожидают 23 февраля в Киеве.

Украина в ожидании индийского «щита» от коронавируса

В воскресенье, 21 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который лично полетел в Индию за вакциной CoviShield, опубликовал видео с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. «Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее — долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин», — рассказал Степанов.

А на следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина CoviShield на сегодня является «одной из лучших». При этом Офис президента сочинил новые «темники» для депутатов из фракции «Слуга народа», в которых расхваливается CoviShield. Ключевой аргумент Банковой в пользу этого препарата выглядит так: вакцину уже закупила Бразилия, неужели вы ставите себя выше бразильцев, позволяя себе не доверять препарату? «Если наши политики так любят отдыхать на Мальдивах и Сейшелах, то очень странно, что они считают эти страны чем-то хуже Украины и что они получили якобы плохую вакцину для бедных», — перечисляют авторы документа ключевые линии критики индийской вакцины.

При этом, по мнению председателя Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, «министр везет на Украину вакцину, которую нельзя пока ещё завозить, невозможно зарегистрировать и применять при вакцинации украинских граждан до проведения инспекции завода-производителя и подтверждения национальной GMP-сертификации» (GMP, или Good Manufacturing Practice, — международный стандарт, содержащий нормы производства определенных видов продукции, в частности лекарств).

Дело в том, что у производителя CoviShield, Индийского института сывороток, около полутора лет назад истек срок украинского национального GMP-сертификата. Только на прошлой неделе институт представил украинскому регулятору необходимые документы. Кравченко утверждает, что процесс подтверждения соответствия Индийского института сывороток стандарту GMP займет минимум три недели «при безупречных обстоятельствах». При этом киевские власти рассчитывают первые прививки сделать в день прибытия индийской вакцины.

Кампания вакцинации в Австралии столкнулась с протестами

В воскресенье, 21 февраля, жителей Австралии начали прививать от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Пока прививки сделали небольшой группе населения. Первой вакцинировалась 84-летняя Джейн Малисиак, после неё вакцину получили премьер Австралии Скотт Моррисон и главный санитарный врач страны Пол Келли. Момент, когда премьеру ставили прививку от коронавируса, был показан по телевидению.

Премьер призвал австралийцев последовать его примеру, он назвал вакцину безопасной. Массовая же вакцинация в Австралии стартовала 22 февраля. На первом этапе будут прививать работников больниц и медслужб, пограничной службы и карантинных отелей, домов престарелых, интернатов для пожилых и инвалидов. Как ожидается, в течение недели будут привиты 60 тысяч человек. Всего власти Австралии заказали больше 150 миллионов доз вакцин. В стране одобрено применение вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Власти рассчитывают привить большую часть населения к октябрю 2021 года.

При этом 22 февраля в ходе церемонии награждения победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису многие болельщики на трибунах неодобрительно зашумели при упоминании о кампании вакцинации. В этом году этот турнир Большого шлема проходил при очень ограниченном числе зрителей, а многие топ-игроки вообще не приехали из-за ограничений. Выступая на награждении, один из организаторов турнира сказал, что появление вакцины вселяет оптимизм и веру в то, что вскоре всё нормализуется. К осени в Белоруссии появится своя вакцина от COVID-19 © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

В целом кампания по вакцинации нашла одобрение у большинства жителей Австралии, но в минувшую субботу в ряде больших городов, включая Мельбурн и Сидней, прошли немногочисленные акции противников прививок. Заместитель премьер-министра Австралии Майкл Маккормак назвал поведение австралийских фанатов отвратительным. По его словам, вакцина поможет стране вернуться к нормальной жизни, а освистывать что-либо вообще — недостойно.