Социологический центр «Социс» находится под управлением политтехнолога Петра Порошенко Игоря Грынива, потому результаты совместного исследования «Социса» и КМИС, опубликованные 19 февраля, были немного предсказуемыми. Но всё ли так однозначно?

Исследование, в ходе которого социологи опросили по телефону 3 тыс. человек, было проведено 11-16 февраля, то есть уже после запрета трёх телеканалов.

Президентские рейтинги

По результатам исследования рейтинги кандидатов на пост президента от активных избирателей выглядят так:

— Владимир Зеленский — 26% (исследование КМИС, проведённое 5-7 февраля, дало ему 23%);

— Пётр Порошенко — 19% (18%);

— Юлия Тимошенко — 12% (14,5%);

— Юрий Бойко — 11% (11%).

При этом 20% опрошенных указали, что отношение к Зеленскому улучшилось после решения о закрытии трёх каналов, ухудшилось же — у 17%. В принципе это объясняет некоторый рост рейтинга Зеленского.

Впрочем, ждут от него не столько демонстрации силы, сколько готовности выполнять предвыборные обещания, а закрытие оппозиционных каналов в их число не входило. В результате поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок только 28% опрошенных, в то время как не поддерживают — 57%.

Интересно, сколько времени потребуется Зеленскому, чтобы понять, что для повышения рейтинга ему достаточно ввести санкции против избирателей, которые отказываются за него голосовать?

Партийные рейтинги

За политические партии активные избиратели собираются голосовать так:

— «Европейская солидарность» — 19% (по данным февральского исследования центра им. Разумкова — 18%);

— ОПЗЖ — 18% (22%);

— «Слуга народа» — 18% (22%);

— «Батькивщина» — 11% (10%);

— «Сила и честь» — 8,5%;

— «Украинская стратегия Гройсмана» — 5%.

Вплотную к барьеру подходит Радикальная партия Ляшко.

Падение рейтингов СН и ОПЗЖ в принципе предсказуемо. СН расплачивается за рост коммунальных тарифов, ОПЗЖ — за неспособность оказать сопротивление беспределу власти (правда, совершенно непонятно, что именно легальная политическая партия может противопоставить насилию со стороны власти?). Тем не менее, адекватность этих данных вызывает некоторые сомнения.

Рейтинги СиЧ и УСГ по-прежнему необъяснимы, одно радует — в результаты выборов их рейтинги не преобразуются (исключение — результат УСГ в Винницкой области, объясняемый личным рейтингом Гройсмана).

Социальные аспекты

— Материальное положение: 30% денег хватает только на продукты питания; 42% — только на проживание; 24,5% — на всё необходимое, 3% заявили, что живут в полном достатке.

Для сравнения: по данным Института социологии НАНУ, в 2010 году только на продукты питания хватало средств 42% опрошенных, только на проживание — 38%, на всё необходимое — 19%. Несмотря на всю катастрофичность нынешнего состояния страны, социальное самочувствие граждан не такое уж и плохое.

— Коммунальные тарифы: у 61,5% опрошенных существенно ухудшилось финансовое положение семей.

— 53% респондентов ответили, что разговаривают дома преимущественно на украинском, 23,5% — на русском, 22,5% — как на украинском, так и на русском.

Для сравнения: по данным Института социологии НАНУ, в 2005 году преимущественно на украинском говорили 42% опрошенных, на русском — 36%, на обоих — 22%.

— За уменьшение числа народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300 высказались 89% опрошенных, 6,5% не поддержали идею.

Резюме

Сейчас рейтинги политиков и политических партий будут быстро меняться, тенденции неустойчивы, а это будет вести к меньшей точности исследований и большим злоупотреблениям.