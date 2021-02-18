В последний календарный месяц зима напомнила о себе в разных частях мира. После ставшей привычной аномально тёплой погоды многие страны вспомнили, что такое морозы, метели и снегопады. С таким испытанием погодой справились далеко не все

Техас как символ бессилия перед непогодой

Ситуация в американском Техасе оказалась настолько сложной, что президенту США Джо Байдену в результате снежной бури пришлось ввести в штате режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне, чтобы Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях приступило к оказанию прямой помощи. Украинец переделал жигули в бульдозер для уборки снега © РИА Новости, Илья Тимин | Перейти в фотобанк

Таких морозов (до –18°C) в этих краях не видели больше 30 лет, энергопотребление выросло многократно, и в результате электросети не выдержали — более 3,6 млн из 12,3 млн местных потребителей остались без электроэнергии. Власти попросили население выключить из розеток ненужную бытовую технику, не пользоваться стиральными машинами минимум 3 дня, а также были вынуждены прибегнуть к веерным отключениям света, чтобы обеспечить бесперебойную работу больниц, пожарных частей и полицейских участков.

Кроме того, возникли проблемы с качеством водопроводной воды — 7 млн жителей штата получили уведомления, что перед употреблением её нужно кипятить, но многие сделать этого не могут из-за отсутствия электричества, а 264 тысячи человек вообще остались без воды, поскольку в их районах не работают системы водоснабжения.

Тем временем холода отступать не собираются, а это значит, что людям предстоит провести ещё несколько дней в холодных домах, каждый спасается как может: надевают всю тёплую одежду, какая только есть, кутаются в одеяла, кто-то устанавливает палатку посреди комнаты, накрывает её сверху покрывалами и спит там вместе с собаками, счастливчикам удаётся найти свободные номера в гостиницах и перебраться туда.

Жизнь местных жителей превратилась в ад. Россияне, живущие в Штатах, рассказывают, что из-за отсутствия воды не могут ни помыть посуду, ни постирать, ни помыться, ни воспользоваться унитазом, для того чтобы удовлетворить хотя бы элементарные потребности, вынуждены топить снег. Это, пожалуй, единственный плюс прошедшей снежной бури. В тех магазинах, которые открыты, приходится часами стоять в очередях, и то купить всё, что хочется, не получится — установлен лимит продуктов в одни руки, не более 2 единиц.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители Техаса приостановили работу. Коммунальщики не справляются: мэр Львова признал вину и взялся за лопату © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Главная проблема заключается в том, что погодная стихия вывела из строя половину ветряных энергетических установок — второй по мощности источник электроэнергии в штате (они вырабатывают 25 тысяч мегаватт). Газовые энергоблоки тоже оказались бессильны, потому что проблемы с логистикой затруднили поставки газа.

Парадокс в том, что всё это происходит в штате, богатом газом и нефтью. Но в последние годы местная энергосистема активно переходила на субсидируемые властями возобновляемые источники электроэнергии. Американцы недоумевают, зачем экологически чистые технологии, если они замерзают в своих домах, не могут помыться и приготовить еду?

Интернет пестрит комментариями типа: «Мне очень повезло, у меня есть дровяная печь», «Солнце и ветер доказали свою ценность? Нет!», «Спасибо правительству, а в штате Техас, полном нефти и газа, люди замерзают из-за снежного шторма, когда им надо немного больше энергии, но её неоткуда взять, потому что нефть и газ запрещены».

Украина — это почти как Европа, но не совсем

Снегопады накрыли не только Америку, но и европейский континент. Все «прелести» зимы на себе, в частности, испытала Западная Украина: во Львовской области высота снежного покрова достигала 90 см; в Ровенской области, где этот показатель был в 6 раз меньше, специалистам Государственной службы чрезвычайных ситуаций пришлось вытаскивать застрявшие автомобили, фуры, грузовики, кареты «скорой помощи» и школьный автобус с детьми; заблокированными оказались не только междугородние трассы для наземного транспорта, но и железнодорожные пути и аэропорты. Богдан научил на примере Зеленского пиариться при помощи снега © СС0, pixabay

Чиновники отреагировали на последствия стихии по-разному. Вице-губернатор Львовской области Юрий Бучко признал, что большинство дорог в регионе остаются нерасчищенными. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив возложил ответственность за уборку улиц на население, подчеркнув, что взять лопату и выйти на расчистку снега — это привычная практика для европейских стран.

Правда, в Европе население само выходит на уборку, используя подручные средства, например, сковороды, как в январе в Мадриде, только в самых крайних случаях, а сейчас людей просили по возможности сидеть дома, пока работает снегоуборочная техника. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все снегоуборочные машины задействованы, а в коллапсе виновата стихия, так что с него взятки кладки. Кстати, с приходом к власти отношение боксёра к снегу резко изменилось.

«Вообще пока я не был мэром, я так любил снег! Что-то новое, свежее, белое. А сейчас я стал снег ненавидеть, потому что его надо убирать, и очень быстро. Для этого нам нужно иметь хорошую технику, которую мы закупаем, нам необходимы реагенты, соль, песок, чтобы, если выпадет снег, для нас это не было сюрпризом и национальным бедствием, как в старые времена», — говорил Кличко в 2016 году.

Кстати, мэру города Колорадо-Сити в штате Техас Тиму Бойду пришлось дорого заплатить за своё заявление в Facebook — «никто ничего не должен вам или вашей семье, как и не является обязанностью местных властей поддерживать вас в трудные времена, такие как сейчас» — подать в отставку из-за бурного негодования горожан.

По результатам соцопроса, проведённого исследовательской компанией Gradus Research среди 1000 жителей разных регионов страны, 42,3% респондентов сказали, что заснеженные улицы почищены плохо, и это вызывает проблемы, претензий к местным властям по уборке улиц не имеют всего 3,4%. 58,8% опрошенных предпочитают просто ждать, пока погодные условия улучшатся, 25% — сами расчищают снег, если местные коммунальные службы не справляются, 4,7% — пишут жалобы в местные органы власти.

Как и в США, некоторые регионы Украины из-за непогоды остались без электроснабжения, к утру 9 февраля таковых было 273 города и посёлка Одесской, Херсонской, Черновицкой, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Донецкой и других областей. Эксперты предупреждают, что возник риск веерных отключений.

Однако в отличие от Штатов причина кроется не в переходе на зелёную энергетику, а в элементарном бардаке и воровстве. Общественники обвинили олигарха Рината Ахметова в том, что принадлежащая ему группа ДТЭК сознательно допустила ситуацию, грозящую отключениями электроэнергии миллионам потребителей: из-за поставок на теплоэлектростанции угля в разы меньше, чем установлено государством, возник рекордный для страны дефицит электроэнергии. Вдобавок в самый разгар морозов сразу 12 тепловых энергоблоков ушли на незапланированный аварийный ремонт.

Москва достойно отразила удар стихии

Досталось и России. На Москву мощный снегопад обрушился в ночь с пятницы на субботу (с 12 на 13 февраля), пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов, из-за аварий с участием фур движение на МКАД было парализовано, и водителям легковых автомобилей пришлось ночевать прям на трассе. Самолёты не могли вылететь из столичных аэропортов, самая напряжённая обстановка сложилась в Домодедово, люди в ожидании вылета своего рейса были вынуждены спать на полу. Миллионы просмотров за несколько часов: жертва гололеда в Киеве стала звездой сети © РИА Новости, Денис Тырин | Перейти в фотобанк

На борьбу с последствиями стихии, как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, незамедлительно вывели 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, около 60 тысяч сотрудников коммунальных служб работали в непрерывном режиме, причём в 20-градусный мороз с порывами ветра до 20 метров в секунду. Для них организовали пункты обогрева и полевые кухни.

К утру 13 февраля во дворах прочистили дорожки, чтобы люди могли пройти к магазинам, автобусным остановкам и станциям метро. За сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 млн кубометров снега. В движении общественного транспорта, железной дороги и метро никаких перебоев не наблюдалось.

За 3 дня в столице выпала месячная норма осадков. 15 февраля власти столицы объявили, что усилиями 116 тысяч сотрудников Комплекса городского хозяйства, из них 80 тысяч рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники убрано около 10 млн кубометров. Весь собранный снег грузовики отвозят на 56 снегосплавных стационарных пунктов, где процесс отлажен до автоматизма: водитель заезжает на территорию комплекса по электронному пропуску, минув шлагбаум, по указанию сотрудника направляется к снегоприёмнику, куда и сбрасывает снег, после чего может уезжать, на всё про всё уходит всего 2 минуты.

«В канализацию идёт только снег, мусор отсеивается. Площадка способна в сутки принять до 700 грузовых машин, или 7 тысяч кубометров снега. Суточная мощность всех наших пунктов — 140 тысяч кубометров», — рассказал в интервью «Российской газете» представитель «Мосводоканала», в ведении которого находится 38 пунктов, Андрей Сидоренко. На кофейной гуще: Краков вслед за Львовом борется с гололедом с помощью кофе

На не убранный во дворах снег жители Москвы могут оставить жалобу несколькими способами: на портале «Наш город», в единый диспетчерский центр города и по горячей линии Объединения административно-технических инспекций.

При любой возможности американцы подчёркивают, что их нация исключительная и превосходная, равной ей в мире нет. Однако обильный снегопад и морозы продемонстрировали, насколько они беспомощны. Речь идёт не о создании прорывных технологий, гиперзвукового оружия, вакцины от новой коронавирусной инфекции, хотя все эти гонки США проиграли России, а о рядовых хозяйственных вопросах: налаживании схемы уборки городских улиц, наличии плана на случай отключения электроэнергии.

А здесь-то хвалёная американская «исключительность» оказалась такой же полезной, как пятое колесо в телеге.