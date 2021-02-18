Накануне седьмой годовщины Евромайдана Верховная Рада приняла постановление о признании Революции достоинства одной из важнейших вех современной истории Украины и выразителем национальной идеи свободы. А ответственность за все разрушения и лишения территорий в принятом документе всецело возложены на режим Виктора Януковича

«Узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека»,- говориться в тексте постановления. Именно к годовщине тех событий парламентарии решили закрепить статус евромайдана, дать оценку действиям правоохранительных органов, судей и прокуроров которые совершали антинародные действия. Также в постановление закрепляется тезис, что расследование убийств на Майдане должно быть завершено, а виновные — понести наказание.

Народный депутат и один из соавторов постановления Евгения Кравчук из фракции «Слуга народа» написала по этому поводу: «В частности, 295 коллег проголосовали за проект постановления о Заявлении Верховной Рады Украины в связи с седьмой годовщиной начала евромайдан и событий Революции Достоинства. Революция Достоинства — выдающаяся часть новейшей истории Украины, и память о героях Майдана является частью истории национального государства. Страшные события Революции Достоинства, вооруженная агрессия Российской Федерации, временная оккупация Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей стали возможными вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины. Сегодня, даже после семи лет, у каждого из нас есть неудовлетворенный запрос на справедливость. Многие виновные еще не наказаны, и мы, как парламентарии, не можем стоять в стороне. Это постановление — самое малое, что мы можем сделать сегодня в память о погибших героях Небесной сотни». Андрей Гожый: Евромайдан в 2014-м стоял не за Бандеру © Facebook, Андрей Гожый

А вот как прокомментировал решение Рады один из представителей прошлой власти юрист Андрей Портнов в своем Телеграм-канале: «Нет ничего особенного, если правящая фракция Слуги Народа проголосует сегодня очередное, внесённое её депутатами, героизирующее массовые беспорядки и убийства на Майдане позорное заявление. Эта фракция уже голосовала за празднование памятных дат нацистских преступников и лиц, причастных к Холокосту. Абсолютно очевидно, что Слуга Народа — это ещё одна партия Майдана и у неё такое же будущее, как и у предыдущих».

Некоторые народные депутаты воздержались от голосования за такое постановление, объясняя это тем, что в обществе не однозначное отношение к события семилетней давности и не все разделяют идеалы Евромайдана. А значит принимая одностороннее постановление Верховная Рада идет по пути разделения народа.

Общественный деятель Александр Скубченко именно об этом говорил, комментируя инициативы Рады: «Рада продолжила курс на раскол страны, приняв постановление к годовщине майдана. Тем самым "слуги народа" ещё раз подтвердили, что они — суть майдан и приговор тем, кто не с майданом. Что миллионы украинцев для них — враги. И что никакого мира и примирения при них не будет. Но всё надо называть своими именами, напомню: Майдан — антиконституционный государственный переворот, а не "революция достоинства". Активисты майдана, совершавшие переворот, захват админзданий, воинских частей и подразделений МВД — амнистированные государством преступники и террористы в понимании уголовного кодекса, а не "герои майдана". Как это было 18 февраля 2014 года: первые массовые расстрелы на Майдане. Фоторепортаж © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Власть майдана — враги Украины, которые ввергли страну в войну и хаос, столкнули лбами украинцев с украинцами, на чьей совести (есть ли она у них?) убийства украинцев и коррупционный рэкет. Языковая политика майдана — культурный геноцид миллионов русскоговорящих, в том числе — и русских, а не защита и развитие государственного языка».

Словом, и спустя семь лет среди украинцев нет единства и понимания того, что же произошло с ними и их страной в те кровавые февральские дни 2014 года.