Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан резко отреагировал на смерть посла Украины в Китае Сергея Камышева, заявив, что его последние полгода терроризировали увольнением, и пообещал посадить некоего чиновника. Именно Богдан в 2019 году способствовал назначению Камышева, и на это у него был личный интерес

О кончине дипломата вечером 14 февраля сообщило Министерство иностранных дел Украины.

«Сергей Алексеевич начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил два десятилетия своей жизни работе на дипломатическом поприще. Он лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока. Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые, переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом. Светлая память о Сергее Алексеевиче всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Тихое завоевание. Чего Китай хочет от Украины © Facebook, Денис Шмигаль

Как уточняется, Сергей Камышев скончался во время посещения олимпийских объектов в городском округе Чжанцзякоу провинции Хэбэй, расположенном в 190 км от Пекина, в результате обширного инфаркта. Врачи нескольких часов боролись за его жизнь, но запустить сердце не удалось.

Дипломатический путь

Будущий дипломат родился в Днепропетровске (нынешнем Днепре) 8 апреля 1956 года. В 1977-м он окончил экономический факультет Донецкого государственного университета, а спустя 16 лет — Дипломатическую академию МИД РФ.

Профессиональный путь Камышев начал с должности главного консультанта по международным отношениям Совета директоров предприятий и учреждений Донецка в 1989 году, а в МИД пришёл, когда Украина обрела независимость. Он работал первым секретарём и советником посольства в Египте, временным поверенным в делах Украины в Сирии и Ливане, в 2004 году впервые возглавил дипмиссию Украины в Китае, а по совместительству в КНДР и Монголии. В 2009-м Камышев перешёл в центральный аппарат министерства, став руководителем Департамента консульской службы, а на следующий год — в правительство страны, заняв пост заместителя министра Кабинета министров в правительстве Николая Азарова и заместителя руководителя Секретариата, в 2014 году его уволили.

В период правления Владимира Зеленского с августа по октябрь 2019 года был советником главы Офиса президента Андрея Богдана, а затем получил назначение на вторую загранкомандировку в Пекин.

При чём тут Богдан?

Сам Богдан прокомментировал кончину Камышева в резкой форме.

«Умер мой добрый товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один п***с терроризировал его освобождением, потому что «человек Богдана». Тупому уроду непонятно, что такое профессионализм и непонятно, что такое интересы государства. А ты будешь сидеть…» — написал он в Facebook.

Комментируя это заявление, журналист Игорь Соловей в своём Telegram-канале отмечает: «Правда в том, что если бы не вмешательство Андрея Богдана, то послом в Китай должен был поехать Сергей Корсунский (потом его отправили в Японию). И вот Богдан утверждает, что Камышев умер из-за того, что его «прессовал» один высокий чиновник из Офиса президента Украины (догадайтесь сами с двух раз)».

Это действительно так. Источники украинских СМИ, близкие к МИД, сообщали осенью 2019 года, что вопрос с кандидатурой посла Украины в Китае считался решённым — дипмиссию должен был возглавить Сергей Корсунский, Заслуженный экономист Украины, доктор физико-математических наук, в 2005 году бывший временным поверенным в делах Украины в США, а в 2008 — 2016 годах — послом Украины в Турции. Однако его кандидатуру забраковали в Офисе президента якобы не без помощи Богдана и в результате назначили его советника Камышева. АПК. Печальные итоги «локомотива» украинской экономики © mriya.ua | mriya.ua | Перейти в фотобанк

Как бы то ни было, Соловей отмечает высокий профессионализм скончавшегося дипломата и подчёркивает, что найти равноценную замену ему будет трудно.

У Богдана мог быть личный интерес иметь своего человека в Пекине. Летом 2019-го Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назвало Китай одним из ключевых партнёров в аграрном бизнесе. Торговля между странами в сфере агропромышленного комплекса развивалась очень активно, эксперты прочили Украине роль главного поставщика кукурузы и подсолнечного масла, прочные позиции она занимала по экспорту жмыха, ячменя и рапсового масла. Богдан знает об этой отрасли не понаслышке: он не только сотрудничал с адвокатом Игорем Пукшиным — бенефициаром нескольких аграрных компаний, но и вместе с нынешним председателем комитета Верховной Рады по вопросам земельных отношений и аграрной политики Николаем Сольским был соучредителем ООО «Агро-лучки», входящего в группу «Украинский аграрный холдинг» и специализирующегося на выращивании зерновых и технических культур.

Китай — дело тонкое

В последние месяцы выдались для Камышева очень напряжёнными из-за возникших проблем в межгосударственных отношениях.

Во-первых, речь идёт о скандале вокруг одного из крупнейших производителей авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич». 29 января Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении гражданина КНР Ван Цзина и 4 связанных с ним компаний (Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited), которые подавали документы для оформления покупки акций украинского предприятия. Ограничительные меры предусматривают блокировку активов, сокращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины. Мириться с таким поведением китайские инвесторы не намерены, они наняли адвокатов, чтобы отсудить $3,5 млрд в качестве компенсации у Украины, которая, по их словам, нарушила межгосударственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Камышеву пришлось прибыть в МИД КНР для разъяснения ситуации.

Не обошлось здесь без американцев. Высокопоставленные сотрудники администрации 45-го президента США активно выражали представителям украинских властей озабоченность из-за продажи «Мотор Сич» китайским компаниям, лично Зеленскому об этом говорили Джон Болтон и Майкл Помпео, бывшие советник президента США по национальной безопасности и госсекретарь соответственно. В свою очередь, поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор говорил, что Вашингтон рассчитывает на новое соглашение, которое привлечёт американского или любого другого инвестора, но не китайского. Штаты всерьёз опасаются, что КНР нарастит свой военный потенциал ещё больше за счёт украинских технологий и разработок. Месть китайского дракона: почему Украина остается без вакцины © REUTERS, homas Peter/File Photo

Во-вторых, 9 февраля агентство Reuters сообщило о решении Пекина отложить первые поставки своей вакцины от коронавируса Sinovac Biotech на Украину до апреля, о чём уведомил госпредприятие «Медицинские закупки Украины». Для Киева, который отказался от закупки российского «Спутника V» по политическим причинам, а через международный механизм COVAX получит ограниченное количество доз препарата, это болезненный удар. Кроме того, китайская сторона попросила Украину снизить порог эффективности вакцин, разрешённых для применения в стране, сейчас она составляет 70%. Дело в том, что разработка Sinovac Biotech, согласно информации, опубликованной в авторитетном научном журнале Lancet, по результатам третьей фазы клинических исследований, показал гораздо более низкую эффективность по сравнению с другими — 50,4%. Получается, что если в тех или иных странах вакцина не пройдёт по этому показателю, то Китай сможет направить её на Украину, если та, конечно, согласится снизить планку.

Профессия дипломата настолько же сложная, насколько и почётная, и смерть при исполнении своего долга не редкость. Менее 2 месяцев назад, 25 декабря, скончался заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко, который получил назначение послом в США и в ближайшее время собирался ехать в загранкомандировку в Вашингтон, но так и не уехал. В конечном итоге одной из причин смерти Камышева могли стать именно осложнения украинско-китайских отношений, спровоцированные Киевом, а урегулировать их должен кто? Посол.