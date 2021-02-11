В четверг, 11 февраля, начнётся двухдневный форум Всебелорусского народного собрания (ВНС) в Минске

Власти объявили это мероприятие площадкой «для реального диалога самого широкого круга граждан», которая должна решить накопившиеся проблемы. Но обстановка в Белоруссии накануне форума порождает серьёзные сомнения в этом…

Всенародное собрание разозлит часть белорусов — журналист © Владимир Трефилов Александра Лукашенко — для власти категорически неприемлемы. Это «буйки, за которые нельзя заплывать».

Вместо выполнения данных требований власть предложила недовольной части населения в качестве консенсуса конституционную реформу, отдав часть полномочий президента парламенту и правительству. А также проведение Всебелорусского народного собрания с несколькими тысячами участников «от народа», что должно стать символом народовластия и прямого контакта «верхов» и «низов». Это мероприятие проводится раз в пять лет, не имеет юридического статуса и носит, скорее, символический характер. Но в контексте текущего политического кризиса именно к нему стало приковано внимание всех сторон конфликта.

На обсуждение делегатам форума планируется вынести важнейшие вопросы развития страны на ближайшие 5 лет (текущий президентский срок Лукашенко). В октябре прошлого года глава белорусского государства анонсировал, что делегатам собрания будет также доложено и о работе над конституционной реформой. Но чем больше «сдувались» протесты, тем глубже на задний план отходила и тема конституционной реформы. В январе президент и вовсе заявил, что проект изменений в основной закон будет готов лишь к концу 2021 года.

Поэтому есть большая вероятность, что ВНС так и не даст ответ на вопрос, как будет меняться белорусская конституция, а вместе с ней и система власти.

Состав делегатов

Для того чтобы ВНС действительно стало площадкой «для реального диалога самого широкого круга граждан» и хоть как-то поспособствовало выходу республики из политического кризиса, в состав делегатов должны были войти делегаты от обеих сторон конфликта. Как представители разных уровней и ветвей власти и государственных объединений, так и протестующие — участники заводских и студенческих стачкомов, независимых профсоюзов, политических партий и движений.

Но практика показала, что обе стороны не горят желанием садиться за этот круглый стол, а значит, никакого диалога между сторонами не предвидится. Как и стабилизации обстановки в республике.

Делегаты форума отбирались на основании указа «О созыве шестого Всебелорусского народного собрания». В нем закреплен следующий порядок назначения делегатов: они должны избираться «районными, городскими (городов областного подчинения) советами депутатов, а также Минским городским Советом депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями». Наиболее многочисленные общественные объединения в республике, чтоб вы понимали, — это государственные или работающие при поддержке власти организации «Белая Русь», Белорусский республиканский союз молодежи и Федерация профсоюзов.

Вышеописанная система назначения делегатов предсказуемо привела к тому, что на широкий «диалог власти и общества» были выдвинуты либо люди из управленческой системы, либо её сторонники из общественных объединений. Причём в белорусских медиа появляется всё больше сообщений о том, что сам делегат не был в курсе собственного назначения.

Из этого становится понятно, что ВНС станет форумом в основном представителей власти, её сторонников-общественников и пассивных аполитичных наблюдателей. В общей сложности там примут участие 2394 делегата и около 300 гостей, которые не будут участвовать в голосовании.

А что оппозиция?

Шатько сказал, почему на ВНС нет делегатов от оппозиции © belayarus.by

Так, среди них оказались руководители восьми из 15 зарегистрированных в Белоруссии партий: провластных Белорусской социально-спортивной партии, Республиканской партии, Социал-демократической партии народного согласия, Белорусской патриотической партии, а также оппозиционных — Белорусской партии левых «Справедливый мир», Партии БНФ, партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», Белорусской социал-демократической партии.

Однако все представители оппозиции отказались от приглашения в качестве гостей, мотивируя это тем, что мероприятие с такой системой отбора делегатов и, как следствие, составом является формальным и не может считаться представляющим белорусской народ. Единственным оппозиционером, который принял приглашение, стала Анна Канопацкая — экс-кандидат в президенты и экс-депутат парламента.

Схожая позиция и у новых оппонентов власти. В Координационном совете и иных структурах, работающих за рубежом, тоже распространено мнение, что ВНС носит формальный характер, а его главная цель — «легитимизировать правящий режим». Мол, сама власть предложила провести ВНС и определила его порядок, а по итогу оказалось, что сама же и выбирает, с кем общаться. Так, Франек Вечерко — один из советников Светланы Тихановской — назвал мероприятие «шабашем чиновников, где все вопросы уже давно решены».

Оппозиция с помощью своих могучих информационных ресурсов пытается мобилизовать на 11-12 февраля массовые протесты, консолидировав силы на фоне неприятия проходящего форума. Власть предвидела это заранее, поэтому Лукашенко ещё за неделю до мероприятия поручил обеспечить делегатам ВНС комфортные условия работы и отдыха. МВД ответило на это обещанием не допустить проведения несанкционированных протестных акций в эти дни.

Но задача возродить массовость шествий на уровне августа-сентября прошлого года выглядит почти нереализуемой. В начале политического кризиса белорусское общество было гораздо больше накалено, но постепенно эмоции начали оcтывать. Оппозиция и ранее предпринимала попытки вернуть ситуацию августа 2020 года, пытаясь мобилизовать протестующих к конкретным датам. Например, ко времени истечения срока «народного ультиматума». Однако все это было безрезультатно. И нет оснований полагать, что в этот раз получится, тем более в рабочие дни и в морозную погоду.

Глас народа

Накануне Всебелорусского собрания власть попытались укрепить и легитимизировать собственные позиции путём проведения социологического исследования. По поручению руководства республики были опрошены около десятка тысяч белорусских граждан, и в результате исследования выяснилось, что Лукашенко доверяет 66,5% опрошенных, в то время как оппозиции — лишь 17,2%.

В среде несогласных и протестующих это вызвало недоверие, подобно официальным итогам выборов в августе 2020 года. Поэтому этот шаг вряд ли сможет действительно усилить позиции власти и повысить уровень её легитимности среди протестующих и несогласных с ней.

Мамонтов объяснил, можно ли верить в серьезность Всебелорусского народного собрания © Sputnik / Miroslav Rotari

Ещё до выборов была похожая путаница с фантастическими расхождениями социологических данных: некоторые исследования демонстрировали вероятную победу Тихановской, другие — неизбежность второго тура, третьи — уверенную победу Лукашенко. При этом оба политика считают, что победили на выборах.

Проблема в том, что в республике фактически нет независимой социологии — такими исследованиями могут заниматься либо государственные институты, либо с разрешения власти. Зарубежные же центры существенно ограничены интернетом. Поэтому восприятие зависит от того, кто в какое исследование верит.

Глядя на все вышеуказанное, создается впечатление, что к первому дню ВНС ситуация в республике никак не продвигается к согласию и разрешению политического кризиса. Тем более нет никаких предпосылок, что оно станет «площадкой для широкого диалога». Изменить ситуацию смогут разве что прорывные решения и итоги форума, например конкретная информация о том, как будет меняться конституция и системы государственного устройства. С конкретными датами их реализации. Но всё показывает, что это очень маловероятно.