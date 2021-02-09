Владимир Зеленский в очередной раз отказался от российской вакцины «Спутник V», поставки которой на Украину и так запрещены законом. При этом Киев продолжает выпрашивать вакцину от коронавируса у стран ЕС

В понедельник, 8 февраля, британский министр по делам иммунизации Надим Захави заявил, что в будущем вакцина от COVID-19 может появиться в виде таблеток. По его словам, такие технологии уже в разработке, и у Великобритании есть возможности для производства широкого спектра вакцин, способных бороться с любыми штаммами. В частности, британский гигант в области биотехнологий, компания IoBio, сообщил, что начавшиеся ранее испытания препарата в таблетках на животных дали положительный результат. Сейчас IoBio и американская компания ImmunityBio готовы приступить к клиническим испытаниям на территории Британии, как только британский регулятор даст зеленый свет. В США клинические испытания вакцины в таблетках начались еще в январе.

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Многие эксперты согласны, что два укола с разницей в несколько недель, которые могут сделать только медработники, — самый длинный и сложный путь вакцинации из всех возможных. Кроме таблеток препараты могут существовать в виде капель в нос и пластырей, и все эти возможности необходимо рассмотреть.

Процесс вакцинации может ускорить и однокомпонентная вакцина от корпорации Johnson & Johnson, которая 5 февраля подала заявку на её регистрацию в США.

«Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech (часть корпорации) подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины», — говорится в пресс-релизе корпорации.

Johnson & Johnson сообщила в конце января, что её вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%, а спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине. Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Отмечается, что данная вакцина не требует повторной дозы и может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев.

Украина и «Спутник V»: «Зелен виноград»

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 февраля призвала страны ЕС пожертвовать часть полученных ими доз вакцины от коронавируса Украине в дополнении к программе COVAX. Выступая в видеообращении на открытии трёхдневного форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», она указала, что первые партии вакцин по программе COVAX Киев получит до конца февраля. «Я попросила у наших стран-членов пожертвовать Украине часть своих доз, — заявила председатель ЕК, — ЕС на стороне Украины, мы единая европейская семья».

На этом форуме президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев ведёт прямые переговоры с разными странами ЕС, в частности, с Польшей, которые будут отдавать Украине избытки вакцин от коронавируса. По его словам, Украина уже в феврале получит до 1 миллион доз вакцины, а до лета — 10 миллионов. Речь идет о вакцинах четырёх производителей — Pfizer/BioNTech, AstraZeneсa, Novavах и Sinovac. Чтобы повысить доверие населения к прививкам, президент Украины, по его словам, готов вакцинироваться вместе с военными как верховный главнокомандующий.

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«К сожалению, на Украине пока что нет своей вакцины. У россиян есть, и это позитивно для их населения», — начал он «за здравие».

Но закончил президент Украины в привычном для украинских политиков стиле, заявив: «Никакой официальной информации, что российская вакцина даёт эффект 91%, ни от ВОЗ, ни от специалистов мировых не существует. Украинцы не кролики, на них экспериментировать нельзя».

При этом Зеленский даже не вспомнил подписанный им 29 января закон, который безо всякой аргументации запрещает регистрацию на Украине любых вакцин, разработанных в «государстве-агрессоре».

На вопрос о том, если в Европе признают эффективность «Спутник V», пересмотрит ли он своё отношение к этой вакцине, Зеленский ответил парадоксально: пусть сначала Россия привьёт всё своё население, а потом уже кому-то эту вакцину предлагает. При этом ещё 6 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в РФ уже до июня текущего года можно вакцинировать от коронавируса всех желающих россиян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского кратко: «На кроликах экспериментируют меньше».

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский в привычной для него манере обратил внимание, что новость об отказе Киева от «Спутника V» появляется не в первый раз. «Слушайте, да кто нашу вакцину Украине вообще предлагал? Мы говорим, что можем по просьбе руководства любой страны дать образцы или организовать коммерческие поставки, но только тем, кто сам просит. Вот Аргентина сама запросила, Венгрия — тоже, и ряд других стран. Украине никто ничего не предлагал и тем более не навязывал», — отметил он.

При этом даже такой отказ Зеленского от российской вакцины оказался недостаточным для «профессиональных патриотов». Их подход выразила в Facebook киевская журналистка Алёна Яхно: «Тот неловкий момент, когда ты уже набрался решимости, чтобы закрыть медведчуковские каналы, но всё ещё не можешь произнести вслух, что украинцы не будут закупать вражескую вакцину не потому, что она плохая и неэффективная (на самом деле хорошая и эффективная), а потому что она вражеская. Володя, не получится понравиться всем, надо выбирать сторону. Для тех, кто в танке. Даже если российская вакцина окажется лучшей в мире, даже если её признает ВОЗ, её НЕЛЬЗЯ использовать. Не потому, что она плохая, а потому что РОССИЙСКАЯ».

Bloomberg: «Спутник V» — крупнейший научный прорыв со времен СССР

Российская вакцина «Спутник V», которую первоначально скептически восприняли на Западе, имеет все шансы стать фаворитом в борьбе с пандемией, написал 6 февраля журналист американского агентства Bloomberg Генри Мейер. В развёрнутом материале он отметил, что государства «выстраиваются в очередь» за поставками этой вакцины после того, как обнародованные в престижном медицинском журнале The Lancet результаты третьей фазы клинических исследований подтвердили высокую эффективность препарата. «Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен», — подчеркнул журналист Bloomberg.

Вакцина приносит Путину хорошие дивиденды, отметил автор статьи. «В пятницу, 5 февраля, с визитом в Москву прибыл верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Хотя во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил недовольство по поводу приговора, вынесенного Алексею Навальному, он всё же поздравил Россию с созданием вакцины «Спутник V». «Это хорошая новость для всего человечества, — заявил Боррель. — Это значит, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией», — так завершается статья агентства Bloomberg.

ВОЗ дала обещание Украине по поставке вакцины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Сергеем Лавровым в Москве также выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». «Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает, и дополнительный источник их поставки только приветствуется», — отметил глава дипломатии ЕС.

В тот же день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш специально посетил Будапешт, где провел переговоры с венгерским коллегой Виктором Орбаном для того, чтобы выяснить, как используется вакцина «Спутник V» в этой стране, которая начала получать данный препарат непосредственно из России первой из стран ЕС. По мнению премьера, Чехия в этом вопросе способна пойти тем же путем, что и Венгрия. Когда затрагивается здоровье людей, политика уходит в сторону, а лучшей вакциной становится та, что уже имеется непосредственно в наличии, подчеркнул Бабиш.

А канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag 7 февраля заявил, что согласен вакцинироваться от коронавируса при помощи российского «Спутника V» или китайского препарата, если вакцины одобрят в Европе. Он пояснил, что если российскую или китайскую вакцины поддержат в ЕС, Австрия готова организовать их выпуск у себя. Курц настаивает, что в вопросе с вакцинами главное — их «эффективность, безопасность и доступность», а не ведение «геополитических сражений».

На следующий день официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что правительство Германии не стало прибегать к регистрации вакцины «Спутник V» по национальной процедуре, чтобы обеспечить доверие населения к препарату.

«Причина та же, что и в конце прошлого года, когда были готовы первые вакцины. Федеральное правительство и другие европейские партнеры заявляли, что для нас особое значение имеет доверие к вакцине. Речь шла о том, чтобы граждане имели это доверие, чтобы у них не было ощущение, что где-то был срезан путь, что может каким-то образом сказаться на безопасности вакцины», — заявил Зайберт на брифинге, отвечая на вопрос, почему в отношении вакцины «Спутник V» в ФРГ не применили процедуру срочного допуска национальным регулятором.