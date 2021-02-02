Еврокомиссия ввела фактический запрет на экспорт вакцин против COVID-19 за пределы Евросоюза. При этом отдельные страны ЕС требуют формального запрета, а в ВОЗ обеспокоены сложившейся ситуацией

Российскую вакцину «Спутник V» применяют всё в новых странах

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины «Спутник V» и старте кампании иммунизации от COVID-19 с 29 января. «Мы собираемся начать вакцинацию в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», — сказал президент журналистам в минувший четверг, перед прибытием самолета с препаратом в столичный аэропорт Эль-Альто. Арсе принял личное участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса. Договоренность о поставках вакцины «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января 2021 года. Партию вакцины «Спутник V» доставили в ДНР: фотогалерея © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

А в понедельник, 1 февраля, кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в Казахстане. Первыми прививку получат отдельные группы населения: медицинские работники, полицейские, военнослужащие и представители других профессий, находящихся в группе повышенного риска заболевания COVID-19. На данном этапе казахстанцы получают прививки вакциной «Спутник V» российского производства, первая партия которой была поставлена в Казахстан накануне.

Также 1 февраля стартовала вакцинация от коронавируса в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. «Сегодня в 15:00 по московскому времени в Донецке началась вакцинация от вируса COVID-19 российской вакциной», — сообщил журналистам представитель пресс-службы Минздрава ДНР. Привиться можно в 17 пунктах. В тот же день глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прошел вакцинацию в одной из больниц Донецка. «У жителей Донецка и Луганска уже есть возможность получить вакцину, в которой нуждаются другие страны», — сказал журналистам Пушилин после прививки. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко подтвердила, что вакцинация жителей самопровозглашённой республики также началась 1 февраля.

Как известно, на Украине вакцинация от COVID-19 до сих пор не начата. 30 января Минздрав Украины сообщил, что получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech в середине февраля 2021 года в рамках первой волны вакцинации в стране по механизму COVAX. Отмечается, что следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. Во время этого поставки Украина получит от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз вакцин компании AstraZeneca. Власти Украины запретили «Спутник V», это вся их «борьба» с COVID - депутаты © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

При этом 29 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто российскую вакцину от коронавируса в стране регистрировать не будет. В тот же день депутаты украинского парламента окончательно приняли законопроект об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19. Одно из положений закона напрямую запрещает применять на Украине вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Как известно, Верховная Рада признала Россию «государством-агрессором» в январе 2015 года.

В то же время, российская вакцина «Спутник V» в последние дни была зарегистрирована в Армении и Тунисе, а президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 1 февраля, что клинические испытания вакцины «Спутник V» в стране показали ее 100%-ю эффективность.

VIP-персоны продолжают вакцинироваться от COVID-19

Королевство Марокко начало в минувший четверг, 28 января, всеобщую кампанию вакцинации от коронавируса. Одним из первых привился король Мухаммад VI, сообщило агентство MAP. Король получил первую дозу вакцины в королевском дворце в городе Фес. Ранее в королевство поступила из Индии первая партия вакцины AstraZeneca в объеме 2 миллионов доз, а также 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Какой именно вакциной привился король, не сообщается.

Генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna. Об этом 29 января сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Прививку 71-летний политик получил в центре вакцинации, расположенном в помещении одной из школ нью-йоркского района Бронкс. Дюжаррик пояснил, что это был первый этап вакцинации, Генсеку ООН предстоит получить еще вторую дозу. Прививки в Сербии: выявлена самая опасная вакцина от COVID © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

А 1 февраля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. «Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой», — сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отметил, что вакцинация — это индивидуальная история: надо кровь сдать, понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает организм. «Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо», — подчеркнул зампредседателя Совбеза. Он также отметил, что перенёс вакцинацию без последствий.

Появляются новые вакцины от COVID-19

Эффективность новой вакцины американской компании Novavax составила 89,3% по итогам масштабных испытаний, проведенных в Британии, сообщила медиа-корпорация ВВС 29 января. В клинических испытаниях третьей фазы приняло участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет. Однако другие испытания выявили, что прививка Novavax менее эффективна для защиты от нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. В результате проведенных там испытаний вакцина оказалась действенна только на 60%.

Вакцина Novavax сделана по другой технологии, чем матричная РНК и векторы, к которым относятся препараты компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Novavax — это субъединичная вакцина: она содержит не цельный вирус, а только его фрагмент. Вакцина Novavax более удобна в транспортировке: как и AstraZeneca, она может храниться в обычном холодильнике, в отличие от других препаратов, которым необходимы сверхнизкие температуры. Великобритания заказала 60 миллионов доз этой вакцины, которую должны изготовить на северо-востоке Англии. Разработчик рассказал, что украинская вакцина сделала с кроликами © CC0, Pixabay

А новая вакцина от коронавируса бельгийской компании Janssen, принадлежащей американскому холдингу Johnson & Johnson, показала эффективность 66%. По итогам международных испытаний, эта вакцина способна вызывать достаточно стабильный иммунный ответ уже после одной дозы, что ставит её в выигрышное положение по сравнению с другими препаратами, вакцинация которыми проходит в два этапа. В Южной Африке, где обнаружен новый вариант коронавируса, эффективность вакцины составила 57%. Великобритания заказала 30 миллионов доз этого препарата, но вакцине еще предстоит пройти проверку регуляторов. В этом году Janssen планирует произвести около миллиарда доз.

Немецкая фармацевтическая компания CureVac намерена в 2021 году произвести до 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, а в 2022 году — ещё до одного миллиарда. Об этом 1 февраля сообщил глава Curevac Франц-Вернер Хас на пресс-конференции, в которой также приняли участие глава правления немецкого химконцерна Bayer Штефан Эрлих и глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. Bayer намерен произвести 161 миллион доз вакцины в рамках сотрудничества с CureVac. Как известно, молодая немецкая биотехнологическая компания CureVac разработала мРНК-вакцину от COVID-19, которая ныне проходит третью фазу клинических испытаний и ещё не утверждена.

Вакцина от AstraZeneca спровоцировала конфликт между ЕС и Великобританией

В пятницу, 29 января, Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса — теперь от британско-шведской компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter. «Мы только что разрешили вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено», — написала она. За несколько часов до этого, как и ожидалось, EMA рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза. Эффективность вакцины оценивается в 70%. Вакцина одобрена для людей старше 18 лет, при этом власти Германии и Италии не рекомендуют использовать её людям старше 65 лет.

Одновременно с разрешением вакцины от компании AstraZeneca Еврокомиссия заявила о запуске с 30 января по 31 марта 2021 года так называемого «механизма прозрачности и разрешения на экспорт вакцин против Covid-19». Это стало следствием объявленного как AstraZeneca, так и Pfizer/BioNTech о недопоставке своих вакцин в ЕС в первом квартале 2021 года. Хотя в Брюсселе подчёркивают, что эта мера не является «запретом на экспорт», она фактически позволяет государствам-членам ограничивать экспорт вакцин против коронавируса, производимых в ЕС, если там посчитают, что производитель вакцины не выполнил существующие контракты с ЕС. При этом власти многих стран ЕС требуют ввести именно запрет на вывоз вакцин — в частности, 1 февраля об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. С другой стороны, Марианджела Симао, директор ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам, назвала решение Еврокомиссии «нецелесообразным» и «тревожным трендом».

Брюссель также попытался установить контроль над поставками вакцин в Ирландию, подозревая, что при отсутствии таможенной границы Северная Ирландия может быть использована в качестве «чёрного хода» для поставки в Великобританию предназначенных для Европы вакцин. Для этого Евросоюз планировал задействовать 16 статью «Протокола по Ирландии и Северной Ирландии», включенного в договор о Brexit. Эта статья позволяет сторонам в случае крайней необходимости в одностороннем порядке нарушать отдельные пункты договора. Однако после активных протестов со стороны Великобритании и Ирландии, назвавшей это решение «невероятным актом враждебности со стороны ЕС», Еврокомиссия ещё в субботу, 30 января, отозвала свое решение, подтвердив, что «протокол по Ирландии и Северной Ирландии не будет затронут».