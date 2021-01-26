Во вторник, 26 января, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные нового опроса, показавшие рост разочарования украинцев в партии власти и президенте. Новость явно стала не лучшим подарком Зеленскому, отметившему вчера свое 43-летие

Если бы парламентские выборы проходили сейчас, то первое место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь», выбившаяся в лидеры рейтинга. За нее бы отдали голоса 20,7% определившихся избирателей. Еще 15,3% проголосовали бы за «Евросолидарность» Петра Порошенко, 12,6% — за «Батькивщину» Юлии Тимошенко. А вот президентская партия «Слуга народа», недавний лидер всех рейтингов, откатилась на четвертое место (11,2%). Ее рейтинг стремительно тает с каждым месяцем. Определенные вопросы вызывает, однако, рост рейтинга партии «Сила и четь» бывшего главы СБУ Игоря Смешко (8,3%). Партия ничем не обозначившаяся в украинской политической жизни, не рекламируемая крупными СМИ, вдруг выходит на пятое место, обходя раскрученные Партию Шария, «Голос», УДАР, «За будущее» и др.

Тимошенко решил вопрос с низким рейтингом «Слуги народа» © Кирилл Тимошенко/Facebook

Если бы сейчас проходили выборы президента, то относительно больше голосов получил бы Зеленский — 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте — Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором. Далее следуют Тимошенко (соответственно 8% и 11,8%) и Бойко (7,4% и 11%). Следует учитывать, что другой лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук тоже был включен в список, набрав 7,5%. Таким образом, суммарный рейтинг кандидатов от этой партии, вероятно, был бы выше.

Социологи также предложили респондентам выбрать между двумя кандидатами в гипотетическом втором туре президентских выборов. Примечательно, что в паре Зеленский-Порошенко нынешний президент побеждает экс-президента (55,8% против 44,2%), а вот в паре Бойко-Порошенко побеждает Бойко со счетом 53% против 47%. Традиционно Порошенко поддерживают на западной Украине, а Зеленского или Бойко — на юго-востоке страны. Опрос еще раз показывает, что украинское общество расколото приблизительно пополам, как это было и до Евромайдана.

По сравнению с декабрьским опросом КМИС наблюдается почти двойной обвал рейтинга президентской партии и падение рейтинга самого президента на 7%.

Telegram-канал «Легитимный» усматривает в столь резком падении популярности предвестники скорого распада «Слуги народа», которая изначально была сборной солянкой, раздираемой внутренними противоречиями.

«Рейтинг партии Слуга Народа критически падает, что означает, скорый развал монобольшинства и каждый нардеп будет теперь думать о своем будущем с вхождением в новый политический проект», — пишет «Легитимный».

Партия Зеленского опустилась на 4-е место в новом рейтинге © Facebook, Слуга Народу Александра Дубинского. На заседании фракции, которое посетил и лично президент Зеленский, опального депутата попытались «уйти» по-хорошему, но тот отказался. Учитывая, что он фактически возглавляет подгруппу в президентской фракции, его уход может спровоцировать развал монобольшинства в парламенте, а следовательно, лишит «Слугу народа» возможности в «турборежиме» принимать законопроекты, требуемые западными кураторами.

В резком падении популярности «Слуги народа» и президента во многом виноват и резкий рост тарифов на отопление и электроэнергию с января этого года. Уже почти месяц по всей Украине проходят акции протеста с требованием снижения тарифов. Организаторов и участников клеймят «российскими агентами» в лучших традициях Петра Порошенко.

Очевидно, что протесты и недовольство будут только нарастать, так как счета по новым тарифам (за январь) украинцы получат только в середине февраля. Реакция же президента и премьер-министра на протесты — очередные обещания и попытки обмануть избирателей липовым снижением.

«Лицемерный патриотизм и мнимое единство»: соцсети о Дне Соборности Украины © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль тянет за собой рейтинг президента вниз. «Шмыгаль сделал невозможное, он уничтожил рейтинг Президента и партии Слуга Народа за один месяц! Наш канал публиковал закрытую социологию для Офиса Президента и уже тогда была видна тенденция падения/обвала рейтинга власти, но на Банковой решили сохранить на должности Премьер-министра и начать информационную кампанию о борьбе с тарифами, которые поднял Шмыгаль. Украинцы не поняли когнитивного диссонанса и просто разочаровались в политике Президента», — сообщает «Резидент».

Скорее всего, в ближайшем будущем премьер-министром пожертвуют, хотя это отнюдь не будет означать для украинцев снижение тарифов, так как против воли МВФ власти Украины пойти не посмеют. Новая фигура в этой должности сможет еще несколько месяцев кормить граждан обещаниями, после чего пожертвуют и ей. Мы видим, что президент и его политическая сила проделывают путь в самый низ рейтингов, как в свое время Петр Порошенко и его партия, только стремительнее. Фактически рейтинг Зеленского растаскивают с запада и востока Петр Порошенко и ОПЗЖ, зажимая действующего президента в своеобразные клещи. Чувствительные к политическим изменениям приспособленцы из числа украинских политиков и депутатов вскоре будут разбегаться с корабля «Слуги народа» по другим политическим проектам, обещая украинцам мир на Донбассе, снижение тарифов и жизнь как в Европе.