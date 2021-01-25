Бывший глава МИД Украины Павел Климкин возмущен, что западные СМИ в недавних публикациях показали Крым частью РФ. Однако Климкин лукавит: впервые подобные публикации выходили еще в бытность его министром иностранных дел

Вечером 24 января бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин вслед за заявлением официального представителя министерства Олега Николенко обрушился с критикой на отдельные западные СМИ, которые указали полуостров частью РФ. Тесть Климкина 23 года боролся за возвращение Крыма в Россию © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Климкин про Крым говорит, но не договаривает

«Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали «ошибаться», называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала (фото ниже) и на ВВС. Можно успокоить себя тем, что это «случайность», но и один случай — это реальная проблема, это же не «левые» агентства.

Нам важно не просто реагировать, а перезапустить эмоциональную кампанию по оккупации Крыма и активно работать со всеми ведущими агентствами. Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма — «привыкание» будет означать, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций. Колокольчик не должен стать звоном колоколов», — написал на своей странице в Facebook бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Речь идёт о публикации русской службой телеканала BBC списка городов, где 23-го числа прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, и там Крым и Севастополь были обозначены как российские, правда, с пометкой «Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году».

Сделали карту российских городов, где 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального (да-да, Геленджик тоже среди них). (Нажмите на картинку, чтобы посмотреть карту и список городов полностью). pic.twitter.com/4urZdUVDlz — bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021

В свою очередь, редакция новостной программы Tagesschau немецкого телеканала ARD представила Крым частью России в одном из своих сюжетов 22 января, но после обращения посольства Украины в ФРГ и журналиста издания Bild Юлиана Репке принесла извинение, заверив, что произошла техническая ошибка из-за использования нового плагина карты (GEOlayers).

Крым в представлении Запада давно стал российским

Если послушать Климкина, то складывается впечатление, что Крым в иностранной прессе предстал как российский регион впервые всего несколько дней назад, однако эта тенденция началась гораздо раньше — ещё в те времена, когда Министерство иностранных дел Украины возглавлял он сам. Напомним, во главе ведомства Климкин стоял с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года.

Daily Mail

В июне 2017 года в британской газете Daily Mail вышла статья о мине времен Великой Отечественной войны, которую немецкие войска сбросили летом 1941 года в районе Севастополя, чтобы заблокировать доступ кораблей к порту.

«В портовом городе Севастополь, на Крымском полуострове, в юго-западной части России», — говорилось в публикации. Экс-канцлер ФРГ Шредер связал воссоединение Крыма с Россией с расширением НАТО © Сергей Гунеев | Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Эта фраза вызвала бурную реакцию среди читателей. Если россияне поблагодарили журналистов за признание результатов референдума 2014 года, то украинцы заявили, что Крым — часть Украины, и призвали уважать международное право (хотя международное право как раз-таки наделяет народы правом на самоопределение, которым и воспользовались жители региона в марте 2014 года).

The Washington Post

Месяцем позже американское издание The Washington Post разместило в своём микроблоге Twitter ссылку на статью «Украинские сепаратисты утверждают, что создали новую страну: Малороссия, или Маленькая Россия», посвящённую заявлению тогдашнего главы ДНР Александра Захарченко о необходимости создания государства-преемника Украины. Публикация сопровождалась картой Украины, на которой не было Крыма.

Одни подписчики в комментариях присылали карту Украины тех времён, когда Крым входил в её состав, другие — радовались публикации карты с учётом современных реалий, а третьи отмечали, что Малороссия не включает Крым.

Google

С апреля 2014 года российские пользователи сервиса Google maps, вводя в поисковую строку название республики, видели границу между полуостровом и территорией Украины, в то же время в сегменте google.ua Крым изображался как часть Украины, а для жителей США и европейских стран — как спорная территория: полуостров отделён от остальной части Украины пунктирной линией. Кравчук захотел в Крым и дал интервью местному телеканалу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Директор Google-Украина Дмитрий Шоломко тогда рассказывал, как одним кликом «вернуть» Крым в состав страны, из которой местные жители единогласно решили выйти: «Надо быть в России, иметь русский интерфейс, заходить на Google.ru, но там Крым будет российский. Но это вопрос не ко мне, а к русским. У них по закону так должно быть. Альтернативы нет. Надо зайти в настройки и поставить место — Украина, а язык — украинский. Если вы поставите Украина и украинский язык, у вас Крым на картах будет украинский».

В июле 2016 года американская компания изменила названия населённых пунктов Крыма на украинские в соответствии с законом Украины о декоммунизации, но позже вернула наименования на русском языке. Николай Никифоров, занимавший пост министра связи РФ, предупредил, что если Google невнимательно относится к российскому законодательству и названиям городов и посёлков, то это не позволит ей эффективно вести бизнес на территории России.

Корпорация Google, чей магазин приложений Google Play с начала 2015 года был недоступен в Крыму, на основе заключённого в апреле 2017 года мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой обязалась снять ограничения с полуострова и обеспечить пользователям на всей территории России, в том числе Крыма и Севастополя, возможность выбора поисковой системы.

Coca-Cola

30 декабря 2014 года производитель одного из самых популярных напитков в мире компания Coca-Cola опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» карту России, на которой отсутствовали Крым, Калининградская область и Курильские острова. После недовольства пользователей запись удалили и разместили верное изображение с комментарием: «Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание». Корнилов: Крым никогда так не развивался, как при Путине © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Факт признания результатов референдума на полуострове вызвал серьёзное беспокойство на Украине. В комментарии местному телеканалу TCН представители центрального офиса компании поспешили оправдаться: «Команда российской Coca-Cola использовала стилизованную карту России как часть рождественской кампании. Агентство, которое разрабатывало карту, позже внесло изменения без нашего ведома и согласования».

Однако это заявление удовлетворило далеко не всех, например, Мустафа Найем, будучи депутатом Верховной Рады, призвал соотечественников отказаться от покупки продукции корпорации, опубликовав полный список производимых напитков.

Pepsi

Компания Pepsi, хоть и остаётся ключевым конкурентом Coca-Cola на рынке, но по вопросу Крыма была с ней солидарна. В презентации производственных мощностей в России, опубликованной на сайте Pepsi, на карте страны был изображён Крым.

«Прокуратура Автономной Республики Крым», входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, возбудила уголовное дело против сотрудников Coca-Cola и PepsiCo за публикацию карты России с Крымом по статье «Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права». По версии украинской стороны, эти действия причинили существенный вред интересам страны.

Действия бизнес-корпораций при желании можно было бы объяснить коммерческими интересами и опасениями терять свои позиции на таком ёмком рынке, как Россия, но статус Крыма признают не только они, а ещё, например, производители учебных пособий, по которым дети познают мир.

Oxford University Press

Британское издательство, чей Большой Оксфордский словарь английского языка стал настольной книгой для миллионов людей в разных странах, в 2015 году выпустил учебник по географии, где Крым отображён как часть России. Шпаковский рассказал, сколько белорусов поддерживают российский статус Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Обратите внимание на два российских эксклава: один, рядом с Литвой, называется Калининград, второй — Крым, который Россия забрала у Украины в 2014 году», — написано в книге.

Украинские дипломаты, как и в любой подобной ситуации, попытались оспорить увиденное. Посольство в Лондоне потребовало от издательства немедленно обновить эту версию учебника, «для того чтобы не принести издательству Оксфордского университета дурную славу».

Но не тут-то было. В комментарии для телеканала BBC представители издательства объяснили, что принимают во внимание уровень учеников в возрасте 11-14 лет, цели обучения и используют язык, который вовлекает учащихся, а также подчеркнули, что информация в учебнике основана на детальном исследовании политической, социальной и экономической ситуации: «Мы постоянно пересматриваем наши материалы для того, чтобы они отражали меняющиеся обстоятельства и отзывы различных источников».

Larousse

Осенью 2015 года известное французское издательство Larousse, специализирующееся на справочной литературе, в том числе энциклопедиях и словарях, выпустило социально-экономический атлас мира на 2016 год и обозначило в нём Крым как российскую территорию и в бумажной, и в электронной версиях. Польские мусульмане выпустили календарь с российским Крымом © Никита Рассказов, Украина.ру

Посольство Украины во Франции назвало сложившуюся ситуацию очень неприятным сюрпризом и, обратившись к издательству через официальный аккаунт в микроблоге Twitter, потребовало внести правки.

Прошло уже почти 7 лет с тех пор, как Крым и Севастополь перешли в состав России, и с этой геополитической реальностью соглашаются всё больше и больше людей, причём из разных стран и разных сфер деятельности. Конечно, никто не будет относиться спокойно к потере собственной территории, поэтому поведение Киева прекрасно понятно, но факт остаётся фактом — полуостров интегрировался в российскую систему, и с Украиной его уже почти ничего не связывает.