Вечером 24 января бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин вслед за заявлением официального представителя министерства Олега Николенко обрушился с критикой на отдельные западные СМИ, которые указали полуостров частью РФ.
Климкин про Крым говорит, но не договаривает
«Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали «ошибаться», называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала (фото ниже) и на ВВС. Можно успокоить себя тем, что это «случайность», но и один случай — это реальная проблема, это же не «левые» агентства.
Нам важно не просто реагировать, а перезапустить эмоциональную кампанию по оккупации Крыма и активно работать со всеми ведущими агентствами. Никому, кроме нас, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросах оккупированного Крыма — «привыкание» будет означать, что рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций. Колокольчик не должен стать звоном колоколов», — написал на своей странице в Facebook бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
Речь идёт о публикации русской службой телеканала BBC списка городов, где 23-го числа прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, и там Крым и Севастополь были обозначены как российские, правда, с пометкой «Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году».
Сделали карту российских городов, где 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального (да-да, Геленджик тоже среди них). (Нажмите на картинку, чтобы посмотреть карту и список городов полностью). pic.twitter.com/4urZdUVDlz— bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021
В свою очередь, редакция новостной программы Tagesschau немецкого телеканала ARD представила Крым частью России в одном из своих сюжетов 22 января, но после обращения посольства Украины в ФРГ и журналиста издания Bild Юлиана Репке принесла извинение, заверив, что произошла техническая ошибка из-за использования нового плагина карты (GEOlayers).
Крым в представлении Запада давно стал российским
Если послушать Климкина, то складывается впечатление, что Крым в иностранной прессе предстал как российский регион впервые всего несколько дней назад, однако эта тенденция началась гораздо раньше — ещё в те времена, когда Министерство иностранных дел Украины возглавлял он сам. Напомним, во главе ведомства Климкин стоял с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года.
Daily Mail
В июне 2017 года в британской газете Daily Mail вышла статья о мине времен Великой Отечественной войны, которую немецкие войска сбросили летом 1941 года в районе Севастополя, чтобы заблокировать доступ кораблей к порту.
«В портовом городе Севастополь, на Крымском полуострове, в юго-западной части России», — говорилось в публикации.
Эта фраза вызвала бурную реакцию среди читателей. Если россияне поблагодарили журналистов за признание результатов референдума 2014 года, то украинцы заявили, что Крым — часть Украины, и призвали уважать международное право (хотя международное право как раз-таки наделяет народы правом на самоопределение, которым и воспользовались жители региона в марте 2014 года).
The Washington Post
Месяцем позже американское издание The Washington Post разместило в своём микроблоге Twitter ссылку на статью «Украинские сепаратисты утверждают, что создали новую страну: Малороссия, или Маленькая Россия», посвящённую заявлению тогдашнего главы ДНР Александра Захарченко о необходимости создания государства-преемника Украины. Публикация сопровождалась картой Украины, на которой не было Крыма.
Одни подписчики в комментариях присылали карту Украины тех времён, когда Крым входил в её состав, другие — радовались публикации карты с учётом современных реалий, а третьи отмечали, что Малороссия не включает Крым.
С апреля 2014 года российские пользователи сервиса Google maps, вводя в поисковую строку название республики, видели границу между полуостровом и территорией Украины, в то же время в сегменте google.ua Крым изображался как часть Украины, а для жителей США и европейских стран — как спорная территория: полуостров отделён от остальной части Украины пунктирной линией.
Директор Google-Украина Дмитрий Шоломко тогда рассказывал, как одним кликом «вернуть» Крым в состав страны, из которой местные жители единогласно решили выйти: «Надо быть в России, иметь русский интерфейс, заходить на Google.ru, но там Крым будет российский. Но это вопрос не ко мне, а к русским. У них по закону так должно быть. Альтернативы нет. Надо зайти в настройки и поставить место — Украина, а язык — украинский. Если вы поставите Украина и украинский язык, у вас Крым на картах будет украинский».
В июле 2016 года американская компания изменила названия населённых пунктов Крыма на украинские в соответствии с законом Украины о декоммунизации, но позже вернула наименования на русском языке. Николай Никифоров, занимавший пост министра связи РФ, предупредил, что если Google невнимательно относится к российскому законодательству и названиям городов и посёлков, то это не позволит ей эффективно вести бизнес на территории России.
Корпорация Google, чей магазин приложений Google Play с начала 2015 года был недоступен в Крыму, на основе заключённого в апреле 2017 года мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой обязалась снять ограничения с полуострова и обеспечить пользователям на всей территории России, в том числе Крыма и Севастополя, возможность выбора поисковой системы.
Coca-Cola
30 декабря 2014 года производитель одного из самых популярных напитков в мире компания Coca-Cola опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» карту России, на которой отсутствовали Крым, Калининградская область и Курильские острова. После недовольства пользователей запись удалили и разместили верное изображение с комментарием: «Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание».
Факт признания результатов референдума на полуострове вызвал серьёзное беспокойство на Украине. В комментарии местному телеканалу TCН представители центрального офиса компании поспешили оправдаться: «Команда российской Coca-Cola использовала стилизованную карту России как часть рождественской кампании. Агентство, которое разрабатывало карту, позже внесло изменения без нашего ведома и согласования».
Однако это заявление удовлетворило далеко не всех, например, Мустафа Найем, будучи депутатом Верховной Рады, призвал соотечественников отказаться от покупки продукции корпорации, опубликовав полный список производимых напитков.
Pepsi
Компания Pepsi, хоть и остаётся ключевым конкурентом Coca-Cola на рынке, но по вопросу Крыма была с ней солидарна. В презентации производственных мощностей в России, опубликованной на сайте Pepsi, на карте страны был изображён Крым.
«Прокуратура Автономной Республики Крым», входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, возбудила уголовное дело против сотрудников Coca-Cola и PepsiCo за публикацию карты России с Крымом по статье «Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права». По версии украинской стороны, эти действия причинили существенный вред интересам страны.
Действия бизнес-корпораций при желании можно было бы объяснить коммерческими интересами и опасениями терять свои позиции на таком ёмком рынке, как Россия, но статус Крыма признают не только они, а ещё, например, производители учебных пособий, по которым дети познают мир.
Oxford University Press
Британское издательство, чей Большой Оксфордский словарь английского языка стал настольной книгой для миллионов людей в разных странах, в 2015 году выпустил учебник по географии, где Крым отображён как часть России.
«Обратите внимание на два российских эксклава: один, рядом с Литвой, называется Калининград, второй — Крым, который Россия забрала у Украины в 2014 году», — написано в книге.
Украинские дипломаты, как и в любой подобной ситуации, попытались оспорить увиденное. Посольство в Лондоне потребовало от издательства немедленно обновить эту версию учебника, «для того чтобы не принести издательству Оксфордского университета дурную славу».
Но не тут-то было. В комментарии для телеканала BBC представители издательства объяснили, что принимают во внимание уровень учеников в возрасте 11-14 лет, цели обучения и используют язык, который вовлекает учащихся, а также подчеркнули, что информация в учебнике основана на детальном исследовании политической, социальной и экономической ситуации: «Мы постоянно пересматриваем наши материалы для того, чтобы они отражали меняющиеся обстоятельства и отзывы различных источников».
Larousse
Осенью 2015 года известное французское издательство Larousse, специализирующееся на справочной литературе, в том числе энциклопедиях и словарях, выпустило социально-экономический атлас мира на 2016 год и обозначило в нём Крым как российскую территорию и в бумажной, и в электронной версиях.
Посольство Украины во Франции назвало сложившуюся ситуацию очень неприятным сюрпризом и, обратившись к издательству через официальный аккаунт в микроблоге Twitter, потребовало внести правки.
Прошло уже почти 7 лет с тех пор, как Крым и Севастополь перешли в состав России, и с этой геополитической реальностью соглашаются всё больше и больше людей, причём из разных стран и разных сфер деятельности. Конечно, никто не будет относиться спокойно к потере собственной территории, поэтому поведение Киева прекрасно понятно, но факт остаётся фактом — полуостров интегрировался в российскую систему, и с Украиной его уже почти ничего не связывает.