Опыт учит нас, что прогнозирование и планирование – неблагодарное дело. Только что-то спланируешь, а тут тебе Майдан, коронавирус, аннунаки с планеты Нибиру или сама Нибиру, будь она неладна. Поэтому от нового года инстинктивно ожидаешь «особых веселиев»*. Но пока они ещё не обозначились, можно прикинуть, как будут выглядеть веселия традиционные

Процессы, начатые или протекавшие в 2020 году, нуждаются в некотором завершении. Что-то нам подсказывает, что без Нибиру и аннунаков никакого завершения не будет, но процессы будут выглядеть несколько иначе, чем в прошлом году.

Кстати, опрос на нашем телеграм-канале свидетельствует о том, что его читатели в новом году ожидают улучшения отношений с Россией, мира на Донбассе, прекращения пандемии и импичмента Зеленскому.

Эпидемия

Собственно, особенности развития эпидемии уже определены. Фокус внимания смещается с карантина на вакцинацию.

На Украине мы наблюдаем удовлетворительную динамику заболеваемости, связанную с низким количеством тестов. Поскольку количество тестов регулируется Минздравом, а глава оного Максим Степанов хочет остаться на месте, то есть основания полагать, что ситуация и дальше не будет ухудшаться.

Правда, есть два важных момента, которые надо учитывать.

Во-первых, число тестов позволяет эффективно регулировать число заболевших, но не число госпитализированных и умерших. А там тенденция тоже скорее положительная. Так что может действительно вырабатывается коллективный иммунитет.

Во-вторых, эпидемия имеет мощную медиа-составляющую и всё показное благолепие может внезапно обрушиться из-за паники, подобной британской.

Ну и самое главное — вакцинация.

В планах Минздрава — вакцинировать 20 млн. человек. Законтрактовано несколько менее двух миллионов доз китайской вакцины и 8 млн. доз неизвестно чего бесплатно по международной программе COVAX. Президент Зеленский обещает, что бесплатных вакцин будет вдвое больше — надеется расщедрить спонсоров рассказами о том, как самая бедная страна Европы уже скоро семь лет подряд отражает «российскую агрессию». Надо думать, ему удастся.

Правда не очень понятно, откуда возьмётся ещё 12 млн. доз для остальных жителей Украины и неизвестное количество доз для населения «оккупированных территорий», которое тоже планируется облагодетельствовать. Ну и, главное, самой бедной стране Европы вакцина будет выделена в последнюю очередь — в конце 2022, а то и в 2023 году.

В общем, «корона» остаётся с нами ещё надолго.

Экономика

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в следующем году 5% рост экономики, МВФ обещает незначительный восстановительный рост.

Тут работает несколько факторов.

Во-первых, в прошедшем году экономика падала, причём падала она не за счёт малого и среднего бизнеса, а за счёт реального сектора экономики — производство сокращалось и в металлургии, и в химии… Причём не факт, что потерянные сейчас мощности в следующем году можно будет восстановить (мировой кризис продолжается). Ну а малый бизнес живёт за счёт того, что заработали промышленность и сельское хозяйство.

Во-вторых, недостаточно понятно, будут ли в новом году локдауны, играющие ключевую роль в экономическом падении. Пока что посленовогодний локдаун никто не отменял, да и в дальнейшем никто не обещает, что не появится какой-то особо опасный «бердичевский штамм» или какое-то иное основание для паники и срочного внедрения строгой самоизоляции.

В-третьих, есть и позитивные сигналы — с 1 января приоткрывается рынок земли и скоро начнётся необычайное шоу подлинной демократии, когда из селян начнут вытряхивать их земельные участки. Теоретически начавшая спекуляция на земле, пусть даже речь будет идти о небольших участках и об индивидуальной собственности, может дать неплохую прибавку к ВВП. Разумеется, прибавка будет чисто спекулятивной, более того, развитие украинского сельского хозяйства на несколько лет встанет, а площади используемых земель вполне вероятно сократятся…

Но о макроэкономическом росте можно будет и отчитаться.

В общем, если пункты два и три сработают как надо, то прогноз Шмыгаля не выглядит таким уж фантастическим.

Политический кризис

Политический кризис в новом году прогнозировали все (и мы тоже). Его составляющие очевидны:

— падение авторитета президента и его партии;

— борьба групп влияния в окружении президента;

— намерения США создать на Украине парламентскую республику.

Прежде всего стоит вопрос о смене премьера. Тенденцией конца прошлого года было ослабление позиций Рината Ахметова (что произошло между олигархом №1 и президентом мы, похоже, не узнаем) и предполагалась отставка премьера, который остаётся сейчас главным его представителем во власти.

Однако, учитывая общее ослабление позиций Зеленского и «Слуги народа», назначение монопартийного правительства, угодного президенту, исключается. Даже когда речь идёт о «техническом» правительстве, в качестве кандидатов на пост премьера фигурируют низкорейтинговые, но, при этом, вовсе не нейтральные фигуры вроде Гройсмана и Яценюка.

Ну а назначение неугодного президенту правительства на фоне общественного недовольство будет обозначать постепенное уподобление Зеленского английской королеве. Причём совершенно не исключено, что это уподобление будет зафиксировано в виде досрочных президентских выборов (которые Зеленский всё ещё имеет шанс выиграть) и референдума по внесению изменений в Конституцию (который Зеленский не выиграет).

В общем, в политическом плане год обещает быть интересным, но малопредсказуемым. В основном потому, что реальной альтернативы Зеленскому и СН всё ещё нет.

Главным конкурентом действующего президента является Виктор Медведчук и «Оппозиционная платформа», но голосов, чтобы прийти к власти, им не хватает, да и США «добро» на такое развитие событий не дадут. Во всяком случае — не в следующем году.

Россия, Донбасс, Крым

Тут всё очевидно — Зеленский не собирается идти на какие-либо уступки и рассчитывает, что получит поддержку со стороны новой администрации США.

Минский формат будет сохранён, но, скорее всего, он будет существовать только до тех пор, пока встречи останутся удалёнными. Вероятность того, что украинская делегация физически поедет в Минск, против которого Украина ввела санкции, не слишком высока.

Киев будет добиваться проведения очередной встречи в «нормандском формате». Правда, формат этот, в значительной степени, держался на Ангеле Меркель, а она уходит из большой политики. Подозреваем, что на смену ей придёт менее адекватный политик и «нормандский формат» превратиться в замечательный междусобойчик русофобов. Присутствие в нём представителей России будет лишено смысла.

«Крымская платформа» изначально задумывается как секта свидетелей украинского песка на ялтинских пляжах (его там нет не из-за «оккупации», а потому что его там вообще нет — пляжи ЮБК галечные). Они будут обсуждать дизайн надписи на песке (мы принципиально настаиваем на готическом шрифте) и, возможно, введут пару дополнительных санкций против работников коммунальных служб Вышнего Волочка, которые могут посетить Крым.

Впрочем, по мере ужесточения внутриполитического противостояния на Украине вполне возможно введение более жёстких мер, вроде запрета гражданам Украины посещать «оккупированные территории» (чтобы избежать обязательной вакцинации «гибридным оружием Кремля»). Во всяком случае, такие меры напрашиваются.

Резюме: год будет весёлый, но не смешной. Или наоборот — смешной, но невесёлый. Скорее второе всё же.

* Словоформа позаимствована из пергамента Юрия Коваля «Суер-Выер». Рекомендуем, кстати — замечательное чтение на время длинных выходных и даже, не дай Бог, локдауна.